12 passagers de Qatar Airways blessés alors qu’un avion de Boeing rencontre des turbulences en route vers Dublin

Douze personnes ont été blessées après qu’un vol de Qatar Airways reliant Doha à Dublin, en Irlande, a heurté une zone de turbulences, un passager décrivant cela comme « les 15 pires secondes de ma vie ».

L’aéroport de Dublin a déclaré dans un communiqué que le vol QR017 de Qatar Airways – un Boeing 787-9 Dreamliner – avait réussi à atterrir en toute sécurité vers midi dimanche.

« Lors de l’atterrissage, l’avion a été accueilli par les services d’urgence, notamment la police de l’aéroport et notre service d’incendie et de secours, en raison de 6 passagers et 6 membres d’équipage. [12 total] « Tous les passagers ont été évalués pour leurs blessures avant de débarquer de l’avion. Huit passagers ont ensuite été transportés à l’hôpital. »

Qatar Airways a déclaré dans son propre communiqué qu’un « petit nombre de passagers et d’équipages ont été légèrement blessés en vol et reçoivent désormais des soins médicaux » et que « l’affaire fait désormais l’objet d’une enquête interne ».

Les passagers à bord de l’avion ont décrit une chute soudaine pendant le vol, provoquant la collision des voyageurs avec le plafond de la cabine.

« C’était très effrayant, pour être honnête, je frissonne encore… ce furent les 15 pires secondes de ma vie », a déclaré Mufaddal Ali, un aviateur, à l’Associated Press.

Un passager a déclaré à la chaîne de télévision irlandaise RTE que les voyants des ceintures de sécurité étaient éteints lorsque l’avion a heurté des turbulences. Il a ajouté que son repas à bord s’était détaché de ses genoux et que son short avait été déchiré lors de l’incident.

Un autre voyageur a déclaré à RTE qu’une personne à bord de l’avion semblait avoir subi une blessure au dos et avait reçu de l’oxygène alors qu’elle était allongée, tandis qu’un troisième a déclaré avoir senti l’avion plonger et avoir vu un agent de bord « monter dans les airs ».

« C’était assez effrayant, l’avion a juste semblé s’arrêter, ce qui n’est pas le cas, mais il est ensuite tombé, une chute assez sévère. Heureusement, le commandant de bord l’a maîtrisé assez rapidement parce que je pensais ‘oh, il va continuer à tomber,’ » Cheryl Suker a déclaré à l’AP. « Mais malheureusement, il y avait quelques passagers qui n’avaient pas de ceinture de sécurité. Ils étaient devant nous, ils ont été éjectés de leur siège et se sont cognés la tête. »

Malgré l’incident, l’équipage de conduite a continué à s’occuper des passagers à bord.

« Le personnel était incroyable, il se levait et devait s’occuper de nous et ils se promenaient avec des bandages sur les mains et le visage ensanglanté », a déclaré la passagère Philomena Prendergrast à l’AP.

Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’un avion de Singapore Airlines ait rencontré de « graves turbulences » qui ont fait un mort. Cet avion a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok, en Thaïlande, la semaine dernière.