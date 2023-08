12 participants à la cérémonie d’épinglage des assistants dentaires IVCC 2023 – Shaw Local

Douze nouvelles assistantes dentaires ont célébré la fin de leur programme d’un an lors de la cérémonie annuelle d’épinglage de l’Illinois Valley Community College le 29 juillet.

Les épinglettes sont de petits médaillons gravés du nom et du programme du collège.

Les diplômées Zoe Crawford et Kaitlyn Bauman ont réfléchi à l’année, et les assistantes dentaires diplômées et leurs professeurs se sont joints à la récitation de l’engagement des assistants dentaires, qui se termine par la promesse « de toujours garder le sourire ».

Les diplômés de 2023 ont été les premiers à utiliser le nouveau laboratoire dentaire de l’IVCC, qui a ouvert l’année dernière dans son nouvel emplacement dans le bâtiment du gymnase et comprend plus d’espace de travail et une zone de stérilisation séparée.

Au cours de la cérémonie, Crawford et Bauman figuraient également parmi les étudiants reconnus pour leurs réalisations exceptionnelles. Ils ont été récompensés pour l’excellence académique dans le maintien d’un GPA de 3,8 ou plus dans tous les cours crédités du collège. Les 12 diplômés ont maintenu des GPA de 3,25 ou plus sur une échelle de 4,0.

Rebecca Peura a reçu le prix Team Player en reconnaissance de sa contribution à l’établissement et au maintien du respect et du travail d’équipe essentiels à un cabinet dentaire efficace. « Elle n’a pas peur de travailler et est prête à consacrer du temps et à déléguer facilement et a un sens de l’humour qui peut alléger l’ambiance dans n’importe quelle pièce », lit-on dans la recommandation.

Audrey Jenkins a reçu le Astounding Assistant Award, reconnaissant son excellence dans tous les aspects de l’assistance dentaire. « Elle… est devenue si à l’aise avec l’interaction avec les patients, c’est comme si elle le faisait depuis des années. » Jenkins a été félicitée pour sa volonté de soutenir et d’instruire ses camarades de classe et une performance exceptionnelle en laboratoire qui « reflète le travail acharné qu’elle a accompli au cours de l’année dernière ».

Le programme d’assistant dentaire de l’IVCC est l’un des quatre seuls dans l’État dans lequel les diplômés peuvent obtenir une certification de fonction élargie après avoir terminé le certificat d’assistant dentaire ainsi que des cours supplémentaires. Cela signifie qu’ils peuvent effectuer des tâches cliniques avancées, ce qui a rendu le programme d’assistant dentaire de l’IVCC populaire auprès des étudiants et produit des diplômés recherchés par les cabinets dentaires à la recherche de professionnels polyvalents, a déclaré Heather Seghi, coordinatrice du programme d’assistant dentaire et doyenne par intérim des professions de la santé.

«Notre programme offre aux étudiants ce dont ils ont besoin et donne aux cabinets dentaires les professionnels qualifiés dont ils ont besoin», offrant en fin de compte aux patients un meilleur accès à des soins dentaires plus complets sous un même toit, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le programme de l’IVCC se développe car il cherche à développer un programme diplômant de deux ans et en deux phases où les diplômés en assistant dentaire pourraient également terminer la phase d’hygiène dentaire sans quitter l’IVCC. Si le programme d’hygiène dentaire est accrédité cet automne, il pourrait commencer à accepter des étudiants au printemps prochain pour les cours de l’automne 2024. L’IVCC deviendrait le deuxième collège communautaire de l’État à proposer le programme en deux phases, a déclaré Seghi.