Un homme réagit à l’extérieur d’un bâtiment effondré en feu, suite aux bombardements israéliens, dans la ville de Gaza, le 11 octobre 2023. Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Lorsque le Hamas tire des roquettes sur Israël, des détecteurs d’alerte avancés déclenchent des alarmes dans les quartiers ciblés, les civils fuient vers un vaste réseau d’abris anti-bombes et le système tant vanté du Dôme de Fer s’efforce d’intercepter les projectiles en l’air.

Mais à Gaza, aucune de ces défenses de haute technologie n’était disponible pour protéger Maisara Baroud, 47 ans, lorsque son immeuble a été touché par des frappes aériennes israéliennes lundi soir. La seule chose qui l’a sauvé, lui et sa famille : un voisin qui criait dans la rue.

Le voisin a reçu un appel de l’armée israélienne, l’informant qu’une frappe contre un immeuble résidentiel voisin était imminente. Le voisin a néanmoins dit à Baroud et aux 15 autres membres de la famille vivant dans l’immeuble de Baroud – dont neuf enfants – de sortir.

La première frappe a détruit la plupart des six bâtiments du quartier, dont celui de Baroud.

“Mon immeuble n’était plus habitable, il ne restait plus que le squelette d’une maison”, a-t-il déclaré. “Les portes ont été détruites, les murs extérieurs du bâtiment ont disparu, les fenêtres ont été brisées.”

Pourtant, Baroud et d’autres ont pensé que le pire était passé et sont retournés dans le bâtiment pour récupérer leurs affaires. Quelques minutes plus tard, le voisin a reçu un appel de l’armée israélienne l’informant qu’un nouvel attentat à la bombe allait se produire, et les familles ont de nouveau fui.

Une deuxième frappe a détruit la maison de Baroud, réduisant son bâtiment et son atelier d’art en ruines.

C’est la réalité des Palestiniens vivant à Gaza sans la protection d’une solide infrastructure de défense civile. Sans sirènes de raid aérien ni abris anti-bombes, les plus de deux millions de Palestiniens vivant dans le territoire assiégé – dont la moitié sont des enfants – comptent sur de rares appels téléphoniques ou SMS de l’armée israélienne pour les alerter de frappes imminentes.

“A Gaza, nous n’avons rien… vous n’avez nulle part où aller, pas d’abri anti-aérien, pas de refuge, vous êtes dans la rue”, a déclaré Baroud. “Si vous avez la chance de recevoir ne serait-ce qu’une alerte vous invitant à sortir de la maison, vous partez en disant : ‘Dieu merci’.”

Le manque de protection contraste fortement avec les systèmes de défense civile d’Israël, qui ont fait face à d’intenses tirs de roquettes du Hamas ces derniers jours. Israël dispose de capacités élaborées et technologiquement avancées – allant de la détection radar précoce au Dôme de Fer – destinées à protéger ses civils en cas d’attaque.

À Gaza, les alertes par appel ou par SMS sont loin d’être garanties et donnent tout au plus quelques minutes aux habitants pour évacuer. Souvent, il s’agit simplement d’un jeu de devinettes.

