12 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Alexis S. Wallace, 26 ans, d’Ottawa, a été cité mardi dans les rues La Salle et Deleon pour des plaintes d’immatriculation expirée, de véhicule non assuré et de conduite avec permis suspendu, a indiqué la police d’Ottawa.

Suzanne McReynolds, 63 ans, de Wenona, a été citée mardi dans les rues Columbus et West Lafayette pour conduite avec suspension de permis et suspension d’immatriculation, a indiqué la police d’Ottawa.

Shaw Media Local News Network s’appuie sur les rapports fournis par la police dans notre zone de couverture. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.