12 morts et des dizaines de blessés alors que des combats éclatent en Libye

Des combats intenses entre groupes militants rivaux ont fait au moins 12 morts et près de 90 blessés, selon des responsables

Des combats intenses ont éclaté dans la capitale libyenne de Tripoli samedi soir. La ville est depuis engloutie par la violence, selon des témoins cités par des médias internationaux. La violence a coûté la vie à au moins 12 personnes, a déclaré le ministère libyen de la Santé basé à Tripoli, l’appelant “préliminaire” Les figures. On ne sait pas non plus si les personnes tuées étaient des combattants ou des civils.

Les combats ont également fait au moins 87 blessés, a ajouté le ministère. Des photos et des vidéos qui ont fait surface sur les réseaux sociaux montrent des panaches de fumée noire s’élevant sur la ville alors que du personnel armé et du matériel militaire se déplaçaient dans ses rues. Plusieurs vidéos auraient également montré des bâtiments résidentiels touchés par des tirs d’artillerie. Des tirs et des explosions pouvaient être entendus sur certaines vidéos.

🇱🇾🇫🇷Des vidéos d’affrontements arrivent de Tripoli sur fond de rumeurs d’offensive pro-Bashagha sur la capitale libyenne Al Jazeera rapporte que les milices de Misrata fidèles aux Bashagha se dirigent massivement vers Tripoli. De nombreux pro-Dbeibah accusent la France d’être à l’origine de cette offensive. pic.twitter.com/50NfegYLTd — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) 27 août 2022

Le moment un immeuble résidentiel dans la capitale libyenne #Tripoli était visé. #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/dPjPbtOsYs — Expats à Tripoli (@ExpatsTripoli) 27 août 2022

Certains médias ont déjà décrit les combats comme les pires en deux ans, au cours desquels la nation déchirée par la guerre a connu une paix relative. Deux gouvernements – le gouvernement d’unité nationale (GNU) basé à Tripoli dirigé par le Premier ministre Abdulhamid al-Dbeibah et son administration rivale dirigée par Fathi Bashagha soutenu par le parlement libyen basé dans la ville orientale de Tobrouk – se disputent toujours le pouvoir dans le pays .

Les affrontements se poursuivent dans certaines parties de #Tripoli #طرابلس pic.twitter.com/swpY7JogDa — Expats à Tripoli (@ExpatsTripoli) 27 août 2022

Des affrontements ont éclaté samedi soir alors que l’un des principaux groupes militants basés à Trlipoli a attaqué une base détenue par un autre groupe soutenant un autre gouvernement. Les militants ont utilisé des armes légères ainsi que des mitrailleuses et des mortiers pendant les combats.

REGARDER : Une fusillade se déroule entre des groupes locaux à Tripoli, en Libye. La violence survient à la suite d’une accumulation de forces rivales dans la ville au cours de la semaine dernière alors que les tensions entre les factions rivales s’intensifient. #Tripoli #Libye pic.twitter.com/PFAJE089MD – Salle de presse BNN (@BNNBreaking) 27 août 2022

Selon Reuters, des forces majeures, dont des centaines de véhicules, entrent maintenant dans la ville de plusieurs côtés, notamment à l’ouest, à l’est et au sud. On dit que les forces soutiennent le gouvernement de Bashagha, soutenu par le parlement. Pourtant, on ne sait pas s’il cherche à monter une offensive sur la capitale libyenne et à renverser al-Dbeibah par la force. Les deux dirigeants se sont déjà mutuellement accusés de perturber les négociations politiques censées aider les parties belligérantes à parvenir à un accord.

Les affrontements urbains dans des zones civiles très peuplées laissent derrière eux d’innombrables tragédies dans #Tripolientre morts, déplacés & démunis… Les affrontements se poursuivent pendant ce temps alors que la population est de plus en plus mécontente et outragée contre les groupes armés, les autorités et la “communauté internationale”. pic.twitter.com/Q1rWPGNR8p — Emadeddin Badi (@emad_badi) 27 août 2022

Bashagha est également soutenu par le commandant oriental libyen, Khalifa Haftar, qui entretient toujours des liens étroits avec le parlement basé à Tobrouk. Haftar a cherché à lancer sa propre offensive contre Tripoli en 2019, mais son attaque a finalement échoué, conduisant à un cessez-le-feu en 2020 et à un processus de paix soutenu par l’ONU.

La mission de l’ONU en Libye a exprimé sa préoccupation face au bombardement de quartiers civils lors des affrontements et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. La Libye est en ébullition depuis que le coup d’État de 2011 soutenu par l’OTAN a renversé le dirigeant de longue date du pays, Mouammar Kadhafi, qui a ensuite été assassiné. La nation est divisée entre les gouvernements de l’Est et de l’Ouest depuis 2014. Le processus de paix soutenu par l’ONU prévoyait des élections nationales prévues pour décembre 2021, mais l’idée a été abandonnée en raison de différends sur le vote. Le développement a vu les tensions monter à nouveau entre les deux puissances rivales.