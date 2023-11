1,2 million de poulets seront abattus dans une ferme de l’Iowa où la grippe aviaire a été détectée

1,2 million de poulets supplémentaires seront abattus pour empêcher la propagation de la grippe aviaire après que le virus ait été confirmé dans une ferme d’œufs de l’Iowa lors du deuxième cas massif cette semaine.

Le ministère de l’Agriculture et de la Gestion des terres de l’Iowa a annoncé vendredi la dernière infection par la grippe aviaire dans une ferme du comté de Taylor, et le gouverneur de l’Iowa a immédiatement déclaré un désastre pour s’assurer que l’État dispose des ressources nécessaires pour réagir rapidement.

Le cas de l’Iowa n’est que le dernier d’une épidémie qui a débuté au début de l’année dernière et qui a incité les autorités à tuer un total de près de 63 millions d’oiseaux. Plus tôt cette semaine, 1 million de poulets ont été tués dans une ferme d’élevage d’œufs du Minnesota. Mais la grande majorité des cas, soit près de 58 millions d’oiseaux, sont survenus l’année dernière.

Chaque fois qu’un cas de grippe aviaire est détecté, le troupeau entier est tué pour empêcher le virus hautement contagieux de se propager à une autre ferme.

Le ministère américain de l’Agriculture a détecté cette année moins d’oiseaux sauvages porteurs du virus, ce qui suggère que certains canards et oies pourraient développer une immunité. Les agriculteurs ont également travaillé dur pour éloigner le virus de leurs fermes, et le gouvernement a tenté de réagir rapidement chaque fois que la grippe aviaire est détectée.

L’Iowa reste l’État le plus durement touché du pays, avec plus de 17 millions d’oiseaux tués depuis le début de l’épidémie. L’État est le premier producteur d’œufs du pays et les fermes d’œufs ont tendance à avoir le plus d’oiseaux. L’année dernière, 5 millions de poulets ont été abattus dans une seule ferme d’œufs de l’Iowa.

Le Nebraska vient ensuite avec plus de 6,7 millions d’oiseaux tués, suivi par les 6,26 millions du Colorado et les 5,6 millions du Minnesota.

La plupart des cas récents cet automne ont été découverts au Minnesota, dans le Dakota du Sud et dans l’Iowa, le long de l’une des principales voies migratoires empruntées par les canards et les oies lorsqu’ils volent vers le sud pour l’hiver. Le virus se propage facilement par les déjections des oiseaux sauvages qui peuvent être suivis dans les fermes, et on s’attend à une augmentation des cas depuis le début de la migration automnale.

Les producteurs de volailles et d’œufs tentent d’empêcher le virus d’atteindre leurs fermes en exigeant que les travailleurs se douchent et changent de vêtements avant d’entrer dans les étables. Les camions sont également désinfectés avant d’entrer dans la ferme, et des ensembles d’outils distincts sont conservés pour chaque étable.

Les pertes de l’année dernière ont contribué à la hausse des prix des œufs et de la volaille, mais ces prix ont considérablement baissé cette année.

La grippe aviaire n’est pas considérée comme une menace pour la sécurité alimentaire, car les autorités abattent tous les oiseaux dans les fermes où la maladie est détectée avant qu’ils ne puissent entrer dans l’approvisionnement alimentaire, et une cuisson appropriée de la volaille et des œufs à 165 degrés Fahrenheit (73,89 degrés Celsius) tuer tous les virus. Les infections chez l’homme sont rares et surviennent généralement uniquement chez les personnes exposées de manière prolongée à des oiseaux malades.