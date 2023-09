12 meilleurs aliments probiotiques à manger pour la santé intestinale

Vous avez probablement entendu parler de probiotiques et à quel point ils sont essentiels à la santé intestinale et au bien-être général. Ces micro-organismes vivants peut aider à favoriser la croissance de bonnes bactéries dans votre intestinet vous devriez vous assurer d’en obtenir.

Les probiotiques ont été associés à la réduction de la dépression, à la promotion de la santé cardiaque, renforcer le système immunitaire et améliorer la peau. Un théorie La raison pour laquelle les aliments probiotiques améliorent notre santé globale est que de bonnes bactéries intestinales peuvent contribuer à favoriser un métabolisme sain, ce qui peut prévenir un large éventail de troubles, tels que l’obésité et le diabète.

Les meilleurs aliments probiotiques pour un intestin sain

Si vous souhaitez consommer davantage de probiotiques dans votre alimentation pendant santé intestinale, vous trouverez ci-dessous 12 excellents aliments probiotiques, sans chercher sur Google « aliments pour un intestin sain ». En plus de ces aliments, vous pouvez également essayer suppléments probiotiques. Recherchez l’étiquetage indiquant « contient des cultures vivantes » ou « contient des cultures actives » dans ces aliments probiotiques courants.

Yaourt

Une solution pour obtenir plus de probiotiques est de manger du yaourt avec des cultures vivantes et actives. Certains yaourts sont même annoncés pour faciliter la digestion ou promouvoir leur teneur en probiotiques. Selon École de médecine de Harvardle yaourt contient généralement la bactérie L. acidophilus.

Le yaourt est une bonne option car il est facile à trouver, vous pouvez acheter n’importe quelle saveur selon vos préférences et vous pouvez le manger directement du contenant.

Kimchi

Le kimchi est un plat traditionnel coréen fabriqué à partir de légumes fermentés avec des bactéries lactiques probiotiques. Le kimchi peut vous donner ce punch probiotique, ainsi que des aliments sains comme les légumes (le plus souvent du chou napa, des carottes, des oignons verts et des radis), de l’ail, de la poudre de poivron rouge, du gingembre et d’autres épices. Il constitue un merveilleux plat d’accompagnement et est traditionnellement servi avec du riz cuit à la vapeur.

Le Kimchi est associé à recherche avec des propriétés anticancéreuses, anti-obésité, santé colorectale, réduction du cholestérol, anti-âge, santé cérébrale, santé immunitaire et santé de la peau.

Cornichons

Vous pourriez être surpris d’apprendre que cornichons peut contenir des probiotiques. Vous devez cependant vous assurer d’acheter des cornichons fermentés – ils se trouvent généralement dans la section réfrigérée du rayon des aliments naturels. Certaines marques annoncent même du contenu probiotique. Ils sont tendance sous le terme « cornichons sains », mais assurez-vous de lire les étiquettes pour vous assurer qu’ils contiennent des probiotiques. Vous pouvez même les préparer à la maison. Certaines personnes boivent ou utilisent même le jus dans lequel les cornichons sont fermentés. Notez que les cornichons en pot ont tendance à être riches en sodium.

Levain

Le levain contient des bactéries lactiques. Le starter est l’environnement dans lequel les levures et les bonnes bactéries se développent en consommant de l’eau et de la farine. Les prébiotiques et probiotiques naturels sont répertoriés dans la recherche comme un des bienfaits du pain au levain. Il est également lié à un meilleur contrôle de la glycémie, à une réduction du cholestérol, à un risque moindre de diabète, à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et à un meilleur contrôle du poids. En plus, ça fait un très bon sandwich.

Kéfir

Le kéfir est un lait fermenté fabriqué à partir de grains de kéfir. Cela commence par du lait de vache ou de chèvre normal, puis une colonie bactérienne de levure et d’acide lactique semblable à un grain appelée kéfir est ajoutée au lait. Le mélange est laissé fermenter pendant environ une journée, puis le lait est filtré des grains, conduisant à la boisson au kéfir. La boisson qui en résulte est un probiotique puissant qui contient plus de probiotiques que le yaourt.

Kombucha

Kombucha est une boisson santé qui s’est imposée de plus en plus dans le courant dominant ces dernières années. Vous pouvez le trouver au rayon boissons des grandes épiceries. Cette boisson est en fait un thé fermenté, vous bénéficiez donc des bienfaits du thé pour la santé avec l’apport probiotique d’une boisson fermentée. Il est fabriqué en ajoutant des souches de bactéries, de levure et de sucre au thé noir ou vert, ce qui confère à la boisson une atmosphère de bonheur probiotique. Il fermente pendant environ une semaine ou plus jusqu’à ce qu’il développe une texture de type champignon sur le dessus. Le champignon est filtré pour faire un nouveau kombucha.

Choucroute

Cet aliment réconfortant allemand est un chou fermenté obtenu par lacto-fermentation du légume dans sa saumure et du sel. Dans le cadre du processus de fermentation traditionnel, probiotiques sont dans le produit final.

Mais c’est un autre produit pour lequel vous devez acheter de la choucroute probiotique ou fabriquer la vôtre. De nombreuses marques utilisent du vinaigre et du sucre ou sont pasteurisées, ce qui réduit la croissance des bactéries et tue les probiotiques. La choucroute commune en conserve est généralement préparée avec du vinaigre ou pasteurisée (ou les deux).

Soupe miso

Cette nourriture japonaise réconfortante est servie en accompagnement de nombreux repas. Le miso est une pâte généralement fabriquée à partir de graines de soja fermentées et sert de condiment pour préparer des sauces, des pâtes à tartiner et des bouillons de soupe. La soupe miso utilise cette pâte pour le bouillon. Le miso étant un autre type d’aliment fermenté, il contient probiotique coup de poing. La soupe miso fonctionne très bien avec des repas plus copieux ou constitue à elle seule un bon déjeuner léger.

vinaigre de cidre de pomme

vinaigre de cidre de pomme est du jus de pomme fermenté deux fois. Le vinaigre de cidre de pomme fait son apparition depuis des années comme complément de santé populaire. Il contient des probiotiques naturels issus du processus de fermentation. Clinique de Cleveland déclare que la plupart des études sur les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme sont limitées, mais que de nombreuses personnes l’utilisent également pour apaiser les reflux acides ou perdre du poids. Il a une saveur forte, donc si vous n’aimez pas le prendre directement, ajoutez-le à la vinaigrette, aux marinades ou aux marinades.

Un peu de fromage

Certains types de fromages contiennent des probiotiques. Selon Santé de Harvard, les fromages vieillis et non chauffés par la suite ont tendance à contenir des probiotiques. Les exemples incluent le suisse, le gouda, le cheddar, l’edam, le gruyère, le fromage cottage et le provolone. La bonne nouvelle est donc que de nombreux types de fromages populaires contiennent des probiotiques, y compris un bol sain de fromage cottage additionné de fruits.

Légumes marinés

Dans le même esprit que le kimchi et les cornichons ci-dessus, vous pouvez également examiner tous les légumes marinés sains qui contiennent des probiotiques. Une idée est de se pencher sur l’escabèche lacto-fermentée, un plat mariné du Mexique qui peut contenir tous les légumes. Ou vous pouvez préparer une Giardiniera fermentée, une relish italienne aux cornichons. Utiliser des légumes marinés fermentés est également un excellent moyen d’acheter localement et de conserver les légumes pour les utiliser hors saison.

Babeurre

Le babeurre peut ressembler à une boisson de La Petite Maison dans la prairie, mais le babeurre traditionnel peut être une excellente source de probiotiques. Le babeurre couvre différents types de boissons laitières fermentées, mais le babeurre traditionnel est le liquide écrémé du processus de fabrication du beurre. L’astuce consiste à éviter le babeurre de culture, qui est le type le plus courant dans les supermarchés et ne contient généralement pas de probiotiques.