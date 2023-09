12 meilleurs aliments pour des yeux sains

Si vous n’avez pas eu beaucoup de problèmes oculaires dans le passé, il est souvent facile de tenir votre vision pour acquise, mais prendre soin de vos yeux ne doit pas nécessairement être difficile. Si vous pouvez intégrer dans votre assiette davantage des meilleurs aliments pour la santé oculaire, vous pouvez donner à vos mirettes ce dont elles ont besoin. En d’autres termes, si vous souhaitez augmenter vos chances de voir clairement toute votre vie, vous devez choisir des aliments bons pour la santé oculaire. Alors, quels sont-ils ? Découvrons-le.

Les meilleurs aliments pour des yeux sains

Que vous ayez des antécédents familiaux de problèmes de vision ou que vous essayiez de lutter contre la fatigue oculaire au quotidien, voici 12 aliments pour améliorer la santé oculaire.

Brocoli

Une étude promu par l’American Optometric Association a révélé que l’indole-3-carbinol, un composé présent dans le brocoli, peut aider à éliminer les toxines de votre rétine. Cela réduit votre risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge, l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées. Le brocoli contient également de la lutéine et de la zéaxanthine qui protègent également vos yeux. Notez cependant que cette étude affirme qu’il faudrait manger une quantité déraisonnable de brocoli pour vraiment se protéger contre la DMLA.

Saumon

Garder vos yeux en bonne santé signifie les garder suffisamment hydratés. Certains des meilleurs aliments pour des yeux sains peuvent être très utiles. Le saumon, par exemple, contient des acides gras oméga-3. Cela aide à réduisez votre risque de sécheresse oculaireune condition inconfortable qui devient de plus en plus courante avec l’âge.

Si vous êtes une femme, il est plus important de manger du saumon et d’autres aliments contenant des oméga-3 bons pour la santé oculaire. Les personnes assignées de sexe féminin à la naissance sont deux fois plus probable développer des yeux secs.

Carottes

Vous l’avez probablement déjà entendu : les carottes sont l’un des meilleurs aliments pour la santé oculaire. Pour commencer, ils contiennent des tonnes de bêta-carotène, un antioxydant que votre corps utilise pour fabriquer de la vitamine A. La vitamine A vous aide à voir la nuit et défend contre la myopie (c’est-à-dire la myopie). Si vous cherchez un moyen d’éviter d’avoir besoin d’une correction de la vue – ou de conserver votre ordonnance actuelle pour vos lentilles de contact ou vos lunettes le plus longtemps possible – prenez la collation incontournable de Bugs Bunny.

De plus, les carottes contiennent également de la lutéine, un autre antioxydant. Celui-ci peut vous aider à réduire votre risque de DMLA.

Graines de tournesol

Oui, vous devez protéger vos yeux du soleil. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom ; aucune protection n’est nécessaire ici. Les graines de tournesol sont l’un des meilleurs aliments pour la vision. Ils contiennent beaucoup de vitamine E, un antioxydant qui protège nos yeux du stress oxydatif. La vitamine E aide également à lutter contre les rayons UV nocifs du soleil, réduire votre risque de cataractes.

Une chose importante à noter ici : bien que votre corps puisse synthétiser certaines vitamines, vous devez obtenir de la vitamine E à partir de sources alimentaires ou de suppléments.

kiwi

Vous cherchez un autre moyen de lutter contre les dommages potentiels du soleil ? Tournez-vous vers le kiwi. Ce fruit flou figure sur notre liste des meilleurs aliments pour des yeux sains, car il contient la lutéine, l’antioxydant qui combat la DMLA dont j’ai déjà parlé, ainsi que la zéaxanthine, qui aide vos yeux à filtrer la lumière.

Huîtres

Même si de nombreux autres aliments bons pour la santé oculaire ne sont peut-être pas une surprise, celui-ci pourrait ressembler à une courbe. Pourtant, ça vaut le coup de se faire décortiquer. Non seulement les huîtres contiennent des acides gras oméga-3, mais elles sont également riches en zinc. Cela vous donne un autre nutriment puissant si vous essayez de combattre la DMLA.

Épinard

Prenez une page du livre de Popeye et mangez vos épinards. En tant que excellente source de nutriments complets, cette feuille verte est également l’un des meilleurs aliments pour des yeux sains. Il y a beaucoup de lutéine, dont j’ai déjà souligné qu’il s’agit d’un élément clé de la santé oculaire. Et les épinards contiennent aussi de la zéaxanthine.

Pour aider votre corps à mieux absorber ces antioxydants, vous devez les manger avec des graisses. Une petite salade d’épinards arrosée d’huile d’olive – qui contient également des oméga-9 et une petite quantité d’oméga-3 – vous permet d’intégrer facilement les meilleurs aliments pour la vision dans n’importe quel repas.

Œufs

Les œufs fournissent à peu près tout ce dont vos yeux ont besoin, de la lutéine et de la zéaxanthine au zinc et à la vitamine A. En fait, une étude de 2019 a conclu que manger régulièrement une quantité modérée d’œufs (environ deux à quatre œufs par semaine) réduit considérablement le risque de développer une DMLA. Si vous souhaitez consommer des aliments bons pour la santé oculaire, les œufs peuvent vous faciliter la tâche.

Amandes

Les amandes et autres noix contiennent des niveaux élevés de vitamine E, l’antioxydant qui combat la DMLA et la cataracte. Encore une fois, votre corps ne peut pas fabriquer lui-même cette vitamine.

De plus, c’est l’un des meilleurs aliments pour améliorer la santé oculaire si vous essayez d’éviter les préparations en cuisine. Si vous ne voulez pas allumer la cuisinière ou prendre une planche à découper, vous pouvez attraper une poignée d’amandes et partir.

Yaourt

Les produits laitiers contiennent à la fois de la vitamine A et du zinc, deux nutriments que j’ai déjà soulignés comme étant essentiels à la santé oculaire. Mais si vous voulez vraiment choisir les meilleurs aliments pour la vision, optez pour la variété cultivée lorsque vous faites votre choix de produits laitiers. Pourquoi? Parce que le yaourt contient des probiotiques. Et les études montrent de plus en plus que ces bonnes bactéries pourraient aider dans tous les domaines : Conjonctivite allergique à œil sec.

Des oranges

J’ai déjà parlé du bêta-carotène, de son rôle dans la vitamine A et de l’importance de la vitamine A pour vos yeux. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c’est qu’il est généralement assez facile d’obtenir des aliments contenant du bêta-carotène pour une raison importante : cet antioxydant les rend orange. Vous feriez donc mieux de croire que les oranges contiennent une bonne quantité de ce nutriment, ce qui leur vaut leur place sur cette liste des meilleurs aliments pour améliorer la vision.

De plus, comme vous le savez probablement déjà, les oranges contiennent beaucoup de vitamine C. Et cela peut aide ton corps lutter contre la DMLA, la cataracte et la perte de vision en général.

Des fraises

Les oranges sont très médiatisées pour leur teneur en vitamine C, mais les fraises en réalité contenir plus. Et puisque la vitamine C offre un double coup de pouce pour prévenir la perte de vision globale, la cataracte et la DMLA, ces baies méritent de compléter notre liste des meilleurs aliments pour la santé oculaire.