12 marchés américains où des quartiers de divertissement sont à l’étude ou en construction

The Pomp, un quartier de 223 acres situé à 16 km au nord de Fort Lauderdale, en Floride, et The Armory, un lieu de restauration et de divertissement de 225 000 pieds carrés sur six acres à St Louis, comptent parmi les meilleurs quartiers de divertissement en chantier aux États-Unis.

1. Tampa Bay, Floride.

Un partenariat unissant la ville, l’équipe de baseball des Rays de Tampa Bay et le promoteur immobilier Hines prévoit d’investir 6,5 milliards de dollars sur 20 ans pour un projet de quartier de 86 acres ancré dans un nouveau stade de baseball de 1,2 milliard de dollars et de 30 000 places qui devrait être achevé d’ici le jour de l’ouverture. 2028. Le quartier comprend 4 800 unités résidentielles au prix du marché ; 1 200 logements abordables ; 600 logements pour personnes âgées ; 1,4 million de pieds carrés d’espaces de bureaux, médicaux et commerciaux ; 750 000 pieds carrés d’espace de vente au détail ; un musée afro-américain de 50 000 pieds carrés ; 100 000 pieds carrés d’espace de divertissement comprenant une salle de concert de 4 000 places ; 14 000 places de stationnement ; et 90 000 à 100 000 pieds carrés d’espace de convention/réunion. La construction débuterait fin 2024.

2.Miami

Le Miami Freedom Park, d’une superficie de 131 acres, devait inaugurer fin 2023. Sa pièce maîtresse est un stade de football de 25 000 places (l’équipe de futbol Inter Miami CF est le développeur de ce projet, un réaménagement en plusieurs phases de l’ancien Melreese Country Club). Les autres éléments du district comprennent un parc de 58 acres ; 23 acres de terrains de jeux ; un million de pieds carrés de bureaux, de commerces de détail, de divertissement et commerciaux ; et 780 chambres d’hôtel. Arquitectonica est l’architecte de conception du projet, Manica le concepteur du stade et CAA Icon le chef de projet du stade.

3. Pompano Beach, Floride.

Cordish Companies et Caesars Entertainment développent actuellement The Pomp, un quartier de 223 acres situé à 16 km au nord de Fort Lauderdale, qui intégrera le casino Harrah’s existant. Ce projet de 2 milliards de dollars, qui a débuté en février 2022, comprendra 1,3 million de pieds carrés d’espace de vente au détail et de divertissement ; 4 000 unités résidentielles ; 25 000 pieds carrés de lieux de restauration et de boissons ; 1,35 million de pieds carrés d’espace de bureaux ; et deux hôtels. Topgolf, qui ouvrira ses portes fin 2023, sera l’un des points d’ancrage du quartier.

4. Gainesville, Floride.

En septembre, la commission municipale de Gainesville a voté 6 contre 1 en faveur de la création d’un quartier de divertissement du centre-ville où la consommation publique d’alcool serait autorisée de 8h00 à 23h30. Ce quartier multibloc (dont le vote final était prévu fin octobre) intervient le dans la foulée d’un plan stratégique adopté par la ville en octobre 2022. Ce plan postulait que, pour attirer plus de visiteurs et de dépenses, le centre-ville avait besoin de plus de bars, de restaurants, de salles de spectacle, de brasseries et de boutiques. Le plan stratégique appelle également à des logements plus abordables et à usage mixte, ainsi qu’à « un environnement commercial local favorable » qui libère le potentiel immobilier.

5. Saint-Paul, Minnesota.

Populous a conçu le quartier United Village de 34,4 acres autour d’Allianz Field, un stade de football ouvert en 2018. La construction du quartier devrait commencer fin 2023 et comprend 720 000 pieds carrés d’espaces de bureaux ; 200 000 pieds carrés d’espace de vente au détail et de divertissement ; une salle de concert de 300 places ; deux pavillons de restauration ; un hôtel; 300 unités résidentielles ; et un parc d’un acre qui sera la pièce maîtresse du quartier.

6. Kansas City, Missouri.

Kansas City, qui abrite le populaire Power & Light District de neuf pâtés de maisons, ouvert en novembre 2007, a plusieurs projets en cours, notamment Pennway Point, une réinvention d’un site industriel qui comprend un réaménagement du bâtiment Carter-Waters sur six acres. En juillet dernier, le promoteur principal du projet, DaVinci, a dévoilé ses premiers concepts pour Pennway Point : le Barrel Hall de 6 000 pieds carrés, qui présente certaines des marques d’aliments et de boissons préférées et authentiques de la ville ; et Talegate, un lieu de 30 000 pieds carrés qui propose trois concepts F&B : Beef & Bottle, Funk House et Talegate Park intérieur/extérieur. La programmation de cette dernière comprendra des concerts de musique et des soirées cinéma. Les entreprises AEC travaillant sur ce projet comprennent Collins Webb and Associates (architecte), Lankford + Fendler and Associates (MEP), PMA (SE), Olsson (CE) et Whiskey Design (image de marque). Une roue d’observation de 150 pieds et un parcours de minigolf seront adjacents à ce quartier.

Dans le cadre de son projet visant à remplacer le stade Kauffman vieillissant par de nouvelles installations, l’équipe de baseball des Royals de Kansas City a soumis deux propositions de quartiers de divertissement, chacune conçue par Populous. Une proposition, connue sous le nom d’East Village, occuperait 27 acres du centre-ville et se trouverait à proximité du centre polyvalent T-Mobile de 18 000 places. Il comprend le nouveau stade, une tour résidentielle, une salle de spectacle de 4 000 places, un espace de conférence et une place événementielle. La proposition alternative développerait 90 acres dans le nord de Kansas City en utilisant comme modèle Battery Atlanta. Il comprendrait un jardin actif et une place d’événements de 365 jours. Les Royals estiment que l’une ou l’autre proposition coûterait au moins 2 milliards de dollars, et l’équipe espère que son contrat de location actuel, dans lequel Kauffman partage une taxe de vente de 3/8 cents avec le stade Arrowhead pour l’entretien, sera répercuté sur son nouveau domicile, dont l’achèvement vise le jour d’ouverture 2028.

7. Anaheim, Californie.

En septembre 2022, Samueli, le promoteur qui possède et gère le Honda Center de 18 000 places, domicile de l’équipe de hockey des Anaheim Ducks, a reçu l’autorisation d’aller de l’avant avec ocV!BE, un quartier de sports et de divertissement de 100 acres d’une valeur de 4 milliards de dollars qui être ancré par le Honda Center et le Anaheim Regional Transportation Intermodal Center (ARTIC), que Samueli gère également. ocV!BE englobera 20 acres de parcs et de sentiers ; 1 500 appartements (dont 195 logements abordables) ; un campus de bureaux de 1,1 million de pieds carrés ; 230 000 pieds carrés de commerces de détail et de restaurants ; une salle de concert de 5 700 places ; deux hôtels avec un total de 550 clés ; un parc riverain de cinq acres ; et près de 11 000 places de stationnement.

Le quartier sera également alimenté par un panneau solaire extérieur générant 6 mégawatts. La construction a commencé cette année et la majeure partie du quartier devrait être achevée à temps pour les Jeux olympiques d’été organisés à Los Angeles en 2028. Son équipe de construction comprend Smith-clementi (architecte du plan directeur), Fuscoe Engineering (CE), BuroHappold Engineering (durabilité ), Populous (architecte de salle de concert), iCrave (intérieurs de halles de marché) et WATG (architecte d’hôtel). L’équipe du parking comprend Choate Parking Consultants, Culp & Tanner, tk1sc et RIOS.

8. Clarksville, Tennessee.

Le vice-président Riverside Development a proposé le réaménagement de 30 acres où fonctionnait autrefois l’usine de caoutchouc Vulcan. Le quartier des divertissements, près de l’Austin Peay State University, aurait pour point central un stade de baseball de ligue mineure de 8 000 places. Le quartier compterait également 330 appartements, un hôtel, des commerces, des restaurants, une salle de spectacles (dont la taille n’a pas été révélée publiquement) et 1 045 places de parking. McMillan Pazden Smith est l’architecte concepteur de ce projet et CSDG est l’ingénieur civil, l’architecte paysagiste et le planificateur. La construction du projet pourrait commencer d’ici le troisième trimestre 2024, le stade étant achevé fin 2026 et le quartier achevé en 2027.

9. Charlotte, Caroline du Nord

En février dernier, un partenariat public-privé a proposé la création d’un nouveau pôle de divertissement Uptown qui relierait le Spectrum Center de 20 000 places (propriété de la ville et domicile des Charlotte Hornets de la NBA), Queens City Quarters (un centre de divertissement, de vente au détail et lieu F&B) et un nouveau centre de transit. Le quartier engloberait 12 pâtés de maisons, créant un couloir de divertissement. Plus de détails sont à venir, mais si tout se passe comme prévu, les travaux de construction dans le quartier et pour le centre de transit pourraient démarrer au printemps prochain.

10. Normand, Oklahoma.

Début septembre, Team Norman, un groupe de dirigeants municipaux et universitaires, a proposé un quartier de divertissement de 1 milliard de dollars et 200 acres, dont 80 % serait financé par des fonds privés. L’un des objectifs de cette proposition est d’établir des relations plus étroites avec l’Université d’Oklahoma ; 28 % de l’espace du quartier serait occupé par l’université en tant que locataire principal, et le quartier comprendrait une arène polyvalente de 7 000 places que l’OU pourrait utiliser pour la gymnastique, le volley-ball et le basket-ball. Le quartier compterait 754 appartements (qui passeraient à 1 232 unités d’ici la huitième année), 127 maisons unifamiliales et 50 maisons en rangée. Il y aura 180 000 pieds carrés de bureaux, 150 000 pieds carrés de commerces et de restaurants, un hôtel de 150 clés et des hectares d’espaces verts. Les travaux pourraient débuter l’année prochaine.

11. Nashville, Tennessee.

Il s’agit d’un autre projet de Cordish Companies qui a débuté l’été dernier. L’entreprise transforme le bâtiment historique George Jones en un Nashville Live! de cinq étages et d’une superficie de 50 000 pieds carrés. avec un restaurant Draftkings Sports & Social, un bar PBR Cowboy sur le thème western, un bar sur le toit AVA et un bar de style clandestin pouvant accueillir 450 personnes. Les phases de ce projet seront achevées d’ici la fin de 2023. Nashville Live ! sera à deux pâtés de maisons de Bridgestone Arena.

12. Saint-Louis, Missouri.

En décembre 2022, Green Street Real Estate Ventures a ouvert The Armory, un lieu de restauration et de divertissement de 225 000 pieds carrés sur six acres, avec six bars et une scène de 62 pieds. Le promoteur s’attend à ce que l’Armurerie attire 1,5 million de visiteurs au cours de sa première année. Green Street propose maintenant de transformer 11 acres de Midtown en Armory STL, un quartier de divertissement attenant inspiré de la Beltline à Atlanta, avec un mélange de bureaux, de restaurants, de commerces de détail et d’hôtels totalisant 750 000 à 800 000 pieds carrés. Armory STL serait le vortex d’un réseau plus large qui engloberait le système de sentiers Brickline Greenway (en cours de développement par Great Rivers Greenway), qui relie quatre parcs, un centre médical et la Gateway Arch de la ville. Le quartier serait également à proximité d’un nouveau campus de Topgolf et de l’Université de Saint-Louis.