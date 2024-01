12 looks street style de la semaine de couture du printemps à Paris que vous pouvez porter ce week-end

Préparez-vous à vous inspirer.

Alors que nous vivons et respirons pour le drame de la haute couture, la Fashion Week de Paris a de nombreuses inspirations de style pratiques à offrir. Bien sûr, les défilés nous offrent du grand art, pas des looks de prêt-à-porter, mais descendez dans les rues de Paris et vous en trouverez de nombreux au quotidien. idées de tenues grâce aux invités les plus chics de l’une des villes les plus chics du monde.

À bien des égards, la saison couture de janvier est le meilleur moment pour rechercher des idées de tenues portables. Le temps à Paris tend vers le froid et la maussade, ce qui signifie que les participants aux défilés offrent une classe magistrale pour rester chic et confortable. Nous avons rassemblé les looks de rue les plus portables et les plus merveilleux portés par les invités de la Fashion Week de Paris cette année.

Haut Chocolat