Certains d’entre nous aiment échapper à notre monotonie Blursday avec un tourneur de page à bout de souffle. D’autres recherchent la non-fiction pour mieux comprendre le monde complexe et chaotique qui nous entoure. Et certains d’entre nous ne peuvent tout simplement pas arrêter de faire défiler la catastrophe sur nos téléphones.

Ce n’est pas le moment de juger des goûts littéraires ou des habitudes de lecture de quiconque – hé, tout ce que la lecture vous aide à traverser est très bien.

Dieu merci, l’industrie de l’édition continue de produire de nouveaux livres. Comme votre menu chargé d’offres Netflix ou Amazon Prime, il y a quelque chose sur les listes des éditeurs pour tout le monde.

Voici 12 titres intrigants à venir dans la première moitié de 2021.

FICTION

Rose en béton, par Angie Thomas (janvier)

Angie Thomas a captivé les jeunes lecteurs adultes avec « The Hate U Give », son roman sur un adolescent noir, Starr Carter, qui doit décider de s’exprimer après avoir vu sa meilleure amie se faire tirer dessus par la police. Maintenant, Thomas est de retour avec une sorte de préquelle sur le père de Starr, Maverick Carter, un membre d’un gang qui essaie de partir immédiatement après qu’il soit devenu père pour la première fois. Comme son prédécesseur, « Concrete Rose » pose des questions morales en obligeant son protagoniste adolescent à décider quel genre d’adulte devenir.

Mon année à l’étranger, par Chang-Rae Lee (février)

Le nouveau roman de l’écrivain coréen-américain acclamé parle d’un étudiant américain sans inspiration dont la vie est transformée lorsqu’il est choisi pour accompagner un entrepreneur excentrique dans un long voyage en roue libre à travers l’Asie. L’auteur Jeffrey Eugenides dit que le livre de Lee « décrit les séductions, les mirages, les plaisirs et les catastrophes qui accompagnent non seulement la poursuite de la richesse, mais la poursuite du bonheur sous toutes ses formes. »

Un brillant rayon d’obscurité, par Ethan Hawke (février)

L’un des acteurs les plus alphabétisés d’Hollywood, Hawke n’est pas un dilettant lorsqu’il s’agit d’écrire de la fiction. Ce roman, son premier en près de 20 ans, parle d’un jeune acteur autodestructeur faisant ses débuts à Broadway dans «Henry IV» alors que son mariage s’effondre. Il ne fait aucun doute que les similitudes entre le livre et la propre vie de Hawke – il a fait ses débuts à Broadway à 21 ans et a enduré un divorce désordonné avec l’actrice Uma Thurman – sont une coïncidence.

Des femmes et du sel, par Gabriela Garcia (mars)

Ce premier roman animé par la fille d’immigrants du Mexique et de Cuba est une saga en couches sur trois générations de Latinas. C’est l’histoire d’une femme troublée de Miami qui se rend à Cuba pour voir sa grand-mère et aux prises avec les secrets du passé de sa famille. L’écrivain Roxane Gay dit que Garcia «capture la vie des femmes cubaines dans un monde auquel elles refusent de se rendre et elle le fait avec précision, générosité et beauté».

Plus tard, par Stephen King (mars)

Un thriller de Stephen King déçoit rarement, et celui-ci, sa troisième entrée dans la série rétro Hard Case Crime, revisite l’un de ses thèmes récurrents: les adolescents tourmentés face au mal. (Voir «It», «Firestarter», etc.) Cette fois, son personnage principal est un garçon aux dons surnaturels qui est recruté par le petit ami de sa mère, un détective du NYPD, pour aider à attraper un tueur.

Projet Je vous salue Marie, par Andy Weir (mai)

Vous ne reconnaissez peut-être pas le nom d’Andy Weir, mais vous connaissez son travail – il a écrit « The Martian », qui est devenu le film populaire de Matt Damon. Weir revient dans l’espace une fois de plus pour ce thriller scientifique, sur un astronaute qui se réveille au milieu d’un long voyage galactique pour découvrir que ses deux coéquipiers sont morts et que la Terre fait face à une menace désastreuse. Alors oui, une autre histoire d’un homme seul dans l’espace, confronté à une catastrophe presque certaine. Inscrivez-nous!

NONFICTION

Juste comme je suis, par Cicely Tyson (janvier)

Reine régnante d’Hollywood, Tyson a rayonné de grâce et de dignité à l’écran pendant plus d’un demi-siècle. L’actrice a été la première Afro-américaine à apparaître dans une série télévisée dans les années 1960 et a survécu plus tard à un mariage turbulent avec le grand jazz Miles Davis. Maintenant, à 95 ans, elle est prête à raconter son histoire. «« Just as I Suis »est ma vérité… pure et simple», écrit-elle. « Et ici, dans ma neuvième décennie, je suis une femme qui, enfin, a quelque chose de significatif à dire. »

Un tir au clair de lune: comment un esclave libéré et un soldat confédéré se sont battus pour la justice dans le Jim Crow South, par Ben Montgomery (janvier)

Une nuit de 1897, une foule d’hommes blancs armés a encerclé la maison du Kentucky de George Dinning, un esclave libéré accusé à tort d’avoir volé du bétail. Dinning a riposté en légitime défense, tuant l’un des hommes. Nous avons tous lu suffisamment d’histoire pour savoir comment de telles histoires se terminent, mais celle-ci prend une tournure remarquable: avec l’aide d’un soldat confédéré devenu avocat, Dinning triomphe au tribunal, devenant le premier homme noir d’Amérique à gagner des dommages-intérêts après une condamnation pour meurtre injustifié. Colson Whitehead, lauréat du Pulitzer, auteur de «The Underground Railroad», a salué le livre de Montgomery comme «inspirant et terrifiant dans son intemporalité».

Comment éviter une catastrophe climatique, par Bill Gates (février)

Gates fait du lobbying publiquement depuis des années sur la nécessité d’une action radicale contre le changement climatique, et maintenant il a rassemblé ses idées dans un livre. Le philanthrope milliardaire recueille les conseils d’experts tout en exposant sa vision des innovations technologiques qui pourraient réduire les gaz à effet de serre et arrêter le réchauffement de la planète. Si même certains de ses plans fonctionnent, cela pourrait être le livre le plus important de l’année.

Les filles de Kobani: une histoire de rébellion, de courage et de justice, par Gayle Tzemach Lemmon (février)

Les livres de Lemmon, en particulier « Ashley’s War » et « The Dressmaker of Khair Khana », ont loué les femmes héroïques combattant le sexisme dans l’armée et l’oppression dans le monde islamique. Maintenant, elle est de retour avec «Les filles de Kobani», une histoire vraie et remarquable sur une milice kurde entièrement féminine qui a aidé à chasser Daech du nord de la Syrie. Ce n’est qu’une question de temps avant que Hollywood ne fasse un film à ce sujet.

Mike Nichols: une vie, par Mark Harris (février)

Le réalisateur Mike Nichols est devenu célèbre dans les années 1960 avec le film classique « The Graduate » et a connu une longue carrière à Broadway et à Hollywood, devenant l’un des rares artistes à remporter des prix Emmy, Grammy, Oscar et Tony. Le critique culturel Mark Harris raconte les nombreux moments forts de la vie remarquable de Nichols, mais aussi son enfance difficile – il a été victime d’intimidation à l’école et son père est mort à l’âge de 12 ans – et ses luttes ultérieures contre la dépression. Le livre comprend des souvenirs de centaines de collaborateurs célèbres de Nichols, dont Elaine May, Meryl Streep, Robert Redford, Tom Hanks et Julia Roberts.

Femmes en blouse blanche: comment les premières femmes médecins ont changé le monde de la médecine, par Olivia Campbell (mars)

Pendant une grande partie du XIXe siècle, devenir médecin était une opportunité réservée aux hommes. Mais trois femmes – Elizabeth Blackwell, Lizzie Garrett Anderson et Sophia Jex-Blake – ont surmonté d’énormes obstacles pour ouvrir de nouvelles voies en médecine. Blackwell était une collègue de Florence Nightingale et la première femme en Amérique à recevoir un diplôme de médecine, tandis qu’Anderson et Jex-Blake sont devenus des pionniers comparables en Angleterre et en Écosse. Ce livre détaille comment le trio a construit des hôpitaux et des collèges d’enseignement gérés par des femmes, créant pour la première fois des soins médicaux pour les femmes par des femmes.