12 juin 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions « Animaux de compagnie de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Draco est un terrier heureux et amusant de 40 livres et âgé d’un an. Il est très sociable, adorable et doux. Il adore jouer avec des jouets et faire des promenades. Il est bien élevé avec un grand cœur et un tempérament doux. Pour rencontrer Draco, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Harmony est un calicot dilué de 3 ans qui a été sauvé d’un refuge à haute mortalité dans le Kentucky. Elle est douce avec une nature aimante. Elle se réchauffe rapidement et veut juste des animaux de compagnie et de l’attention. Harmony a passé du temps dans une famille d’accueil où elle s’est entendue avec d’autres chats et a appris à vivre avec un chien. Pour rencontrer Harmony, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Indie est un petit mélange de berger australien qui est capricieux. Mais elle s’échauffe rapidement avec des introductions lentes et des mouvements doux. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Sue Newcomb Visual Arts)

Jeff est un domestique âgé aux cheveux longs qui est venu au refuge après la mort de son propriétaire. Il est un peu timide mais très doux et aime les animaux de compagnie et le brossage. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.