12 juillet – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Un résident du bloc 36W400 de Silver Ridge Drive dans le canton de St. Charles a signalé le 12 juillet que sa maison avait été cambriolée de 10 600 $ en bijoux. Le résident était revenu d’un voyage dans le Wisconsin et avait trouvé la vitre de sa porte arrière brisée et la porte menant à l’intérieur de la maison enfoncée. Les bijoux pris étaient une alliance en or avec un diamant de 0,98 carat et une alliance en or avec un ovale. émeraude entourée de diamants. Les dommages à la porte de garage arrière et au cadre de la porte se sont élevés à 600 $, selon le rapport.