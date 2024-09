12 joueurs de crosse de Tufts diagnostiqués avec une blessure musculaire rare

BOSTON — Une douzaine de joueurs de crosse masculine de l’Université Tufts ont été diagnostiqués avec une blessure musculaire rare après avoir participé à un entraînement volontaire et supervisé de 45 minutes mené par l’équipe, a déclaré un porte-parole de l’université.

Cinq des joueurs diagnostiqués avec une rhabdomyolyse sont restés hospitalisés vendredi, selon Patrick Collins, directeur des relations avec les médias de l’école.

L’entraînement de lundi a été dirigé par un diplômé de l’université qui avait terminé la formation Navy SEAL.

Selon la Cleveland Clinic, la rhabdomyolyse est une blessure qui entraîne la dégradation des muscles d’une personne. Cette pathologie potentiellement mortelle peut survenir après une autre blessure ou un exercice excessif sans repos.

Le nombre de cas confirmés et le nombre de personnes hospitalisées pourraient tous deux changer, a déclaré M. Collins.

« Nos pensées vont aux joueurs et à leurs familles, et nous espérons qu’ils retrouveront rapidement une bonne santé sous les soins d’experts médicaux locaux », a déclaré Collins dans une déclaration écrite.

« En attendant, nous surveillons de près l’état du reste de l’équipe et avons reporté toutes les activités d’entraînement de l’équipe jusqu’à ce que chaque membre de l’équipe ait été évalué et médicalement autorisé à reprendre la participation », a-t-il ajouté.

Compte tenu de la gravité des blessures, Tufts nomme un enquêteur externe indépendant pour mener un examen approfondi le plus rapidement possible, dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la sécurité des étudiants-athlètes de l’école, a-t-il déclaré.

L’université est encore en train d’étudier les circonstances qui ont conduit aux blessures, a-t-il déclaré, et ne peut pas fournir de détails supplémentaires tant que l’enquête n’est pas terminée.