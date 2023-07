12 jeunes qui ont décidé de quitter les grands clubs plus tôt – et qui étaient bien mieux lotis

Le football n’est certainement pas linéaire. Ce n’est pas parce que tu commences dans un grand club que c’est là que tu vas finir.

L’histoire est jonchée d’hommes d’un seul club qui sont nés au pouvoir et ont laissé un héritage à un géant européen – mais également, tous ne peuvent pas suivre un tel chemin. Il y a ceux qui ne peuvent pas tout à fait se débrouiller comme ils le souhaiteraient dans un grand club pour la première fois.

Certains d’entre eux dont vous n’entendez plus jamais parler. Mais ces 12 ? Ils ont été tellement meilleurs pour se débrouiller seuls.

1. Marco Reus (Borussia Dortmund)

L’un des rares joueurs du Borussia Dortmund que le Bayern Munich n’a jamais cherché à pincer, Reus est resté au Signal Iduna Park malgré des liens réguliers avec un déménagement ailleurs – principalement grâce à un dossier de blessures inégal.

L’attaquant a en fait été lâché par le BVB après avoir été considéré comme trop maigre en 2006, mais a rapidement démontré qu’un physique souple n’est pas nécessairement une mauvaise chose – d’abord à Rot Weiss Ahlen puis au Borussia Mönchengladbach, où Dortmund l’a re-signé pour € 17m en 2011.

2. Klaas-Jan Huntelaar (PSV)

Klaas-Jan Huntelaar est devenu un héros de l'Ajax… après avoir débuté au PSV

Il est peut-être devenu un favori des fans à l’Ajax, mais Huntelaar a en fait commencé sa carrière chez son rival féroce, le PSV. Signé en 2000, l’attaquant a fait son arc senior (et sa seule apparition) sous Guus Hiddink avant de partir en prêt à De Graafschap et AGOVV.

La quête du Néerlandais pour le football régulier l’a conduit à Heerenveen de manière permanente en 2004, et 39 buts en 60 matchs ont persuadé l’Ajax de débourser 9 millions d’euros pour ses services deux ans plus tard.

3.Juan Mata (Real Madrid)

Juan Mata a dû quitter le Real Madrid pour retrouver le football en équipe première

Mata est le mieux associé à Valence en Espagne, il est donc facile d’oublier que ses débuts en championnat senior ont eu lieu avec le Real Madrid Castilla en 2006. Dix buts en 39 matches ont suscité l’intérêt de Los Chequi a signé le meneur de jeu en déclenchant une clause libératoire dans son contrat.

Mata a ensuite échangé l’Espagne contre l’Angleterre en 2011, rejoignant Chelsea pour 23,5 millions de livres sterling.

4. Ron-Robert Zieler (Manchester United)

Ron-Robert Zieler a peut-être été une vente à regret pour United

Il fut un temps où Manchester United regretta peut-être sa décision de laisser Zieler quitter Old Trafford en 2010, mais en réalité, il était peu probable qu’il évince (ou réussisse par la suite) Edwin van der Sar. Le gardien allemand a rejoint Hanovre après avoir échoué à percer sous Sir Alex Ferguson, et deux apparitions en prêt pour Northampton étaient tout ce qu’il avait à montrer pour son séjour en Angleterre.

Zieler a joué près de 200 fois en Bundesliga, avant de rejoindre Leicester à l’été 2016. Après avoir échoué à arracher le maillot n°1 à Kasper Schmeichel, il est retourné en Bundesliga avec Stuttgart et a de nouveau apprécié le football régulier.

5. Loïc Rémy (Lyon)

Loic Remy n'a pas réussi à Lyon – mais a eu une solide carrière ailleurs

Remy a peut-être remporté une médaille de vainqueur de Ligue 1 avec Lyon en 2007, mais son rôle dans le succès du club était mineur. L’OL n’a pas fait obstacle à l’attaquant lorsque Nice a appelé avec une offre record du club de 8 millions d’euros en 2008, et cette décision a porté ses fruits puisqu’il a marqué 26 buts en championnat en 68 apparitions.

L’attaquant a ensuite représenté Marseille, QPR et Newcastle avant de signer pour Chelsea à l’été 2014. Après un passage utile à Las Palmas en Espagne, il est rentré en France avec Lille à l’été 2018.

6. Samuel Eto’o (Real Madrid)

Samuel Eto'o a franchi la ligne de partage d'El Clasico

Eto’o a remporté trois titres de la Liga et deux ligues des champions à Barcelone, mais sa carrière a commencé de l’autre côté du Clasico. Le Camerounais, qui n’a joué que trois fois pour le Real Madrid en Liga, a été prêté à Leganes, à l’Espanyol et à Majorque avant de rejoindre définitivement cette dernière en 2000.

Le Barça a amené Eto’o en Catalogne quatre ans plus tard pour 24 millions d’euros, et il est devenu un joueur clé sous Frank Rijkaard et Pep Guardiola, avec deux victoires en Ligue des champions et trois victoires en Liga à son actif.

7. Paul Pogba (Manchester United)

Paul Pogba est revenu deux fois dans d'anciens clubs au cours de sa carrière

Août 2016 n’était pas la première fois que Pogba signait un contrat avec Manchester United, bien sûr : le Français a d’abord rejoint les Red Devils en 2009, mais son désir de football en équipe première a conduit à son départ trois ans plus tard.

Le milieu de terrain s’est retrouvé à la Juventus après que l’Inter et la Roma aient refusé de le signer, et a passé quatre ans à Turin avant que United ne dépense 89,3 millions de livres sterling pour le ramener dans le nord-ouest avant la campagne 2016/17. . Naturellement, lorsqu’il a quitté United pour un transfert gratuit en 2022, il n’y avait qu’un seul endroit où aller…

8. Cesc Fabregas (Barcelone)

Cesc Fabregas a quitté Barcelone pour le nord de Londres

Fabregas, né à Barcelone, a fait l’impensable en 2003, abandonnant son club d’enfance pour rejoindre l’Arsenal d’Arsène Wenger. Mais il est devenu de plus en plus important pour les Londoniens du nord, faisant ses débuts à l’âge de 16 ans en 2003 et recevant plus tard le poste de capitaine du club en 2009.

La chance de rejoindre Barcelone deux ans plus tard était trop belle pour être refusée, mais finalement trop belle pour être vraie : après trois années relativement malheureuses à la maison, il est revenu en Premier League avec Chelsea en 2014.

9. Serge Gnabry (Arsenal)

Serge Gnabry a quitté Arsenal pour son pays natal, l'Allemagne

Tony Pulis a été la paille pour faire déborder le vase pour la superstar allemande Serge Gnabry. L’attaquant né à Stuttgart a rejoint l’académie Hale End d’Arsenal à l’âge de 16 ans et semblait destiné à la première équipe un jour – seulement pour un prêt à West Bromwich Albion pour faire dérailler sa progression.

« Serge est venu ici pour jouer à des jeux mais il n’a tout simplement pas été pour moi, pour le moment, à ce niveau pour jouer à des jeux », a déclaré Pulis au Exprimer et Étoile journal, du futur vainqueur de la Ligue des champions qu’il quitterait en ordre hiérarchique derrière Alex Pritchard, Chris Brunt et Callum McManaman. Gnabry est retourné à Arsenal et a décidé qu’il voulait rentrer chez lui, quittant d’abord l’Angleterre pour Hoffenheim avant de finalement (inévitablement) se rendre au Bayern Munich.

10. Álvaro Morata (Real Madrid)

Alvaro Morata a eu une carrière relativement réussie depuis son départ du Bernabeu

Florentino Perez aime une clause de rachat, et le chef du Real Madrid a sagement insisté sur une clause lorsque Morata a déménagé à la Juventus en 2014. Bien que le jeune attaquant talentueux n’ait pas pu renverser Karim Benzema dans le XI de Madrid la première fois, il a montré sa qualité en marquant dans un certain nombre de grands matches en Italie – y compris contre Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.

Perez a activé le rachat en juin 2016, Morata a marqué 20 buts dans toutes les compétitions et Chelsea a dûment payé 60 millions de livres sterling pour ses services. Bon appel, Flo.

11. Adrien Rabiot (Manchester City)

Adrien Rabiot était autrefois dans les livres à Manchester City : non, vraiment

Peut-être a-t-il été rebuté par la météo, mais Rabiot ne semblait pas trop désireux de rester à Manchester en 2008 (attention, il ne semblait pas désireux de rester n’importe où au cours de sa carrière de jeune). Le milieu de terrain n’a passé que six mois à l’académie de Manchester City avant de rentrer chez lui en France, sa mère affirmant plus tard que son fils avait été maltraité.

Rabiot pensait s’être défendu lorsqu’il a marqué contre les Citizens lors d’un match nul en Ligue des champions en avril 2016. Malheureusement pour l’homme du PSG, l’équipe de Manuel Pellegrini a prévalu et s’est qualifiée pour les demi-finales. Il a rejoint la Juventus en liberté après une fin amère de sa carrière au PSG.

12. Gérard Piqué (Manchester United)

Gerard Pique a tout gagné à Barcelone – imaginez s'il serait resté à Manchester, cependant…

En 2008, Sir Alex Ferguson avait une décision à prendre : Jonny Evans ou Gerard Pique ? Le recul signifie que c’était une décision facile, mais à l’époque, Pique n’était pas un champion du monde. Coincé derrière le duo imperturbable de Rio Ferdinand et Nemanja Vidic, le défenseur né à Barcelone a choisi de rejoindre son club d’enfance en 2008.

Avec seulement 5 millions de livres sterling, il s’est avéré une brillante acquisition pour le Barça et a récolté à peu près tous les honneurs majeurs disponibles, y compris de nombreux titres de champion d’Espagne et trois médailles en Ligue des champions. Décent.

