Appel à toutes les futures mamans!

PrettyLittleThing a répondu à toutes vos prières de mode nouvelle ligne maternité! De ensembles tricot douillets et leggings en vinyle confortables à chandails et Robes, le détaillant de mode a tout ce dont vous avez besoin pour s’adapter à votre croissance. La ligne de maternité de PrettyLittleThing vous permet de ne pas sacrifier le style au confort pendant cette période spéciale.

Pour 12 de nos styles préférés de la toute première ligne de maternité de PrettyLittleThing, faites défiler ci-dessous!