12 fois où la décapitation d’Elon Musk s’est retournée contre lui

Parmi toutes les décisions bizarres prises sur Twitter après le rachat d’Elon Musk en octobre dernier, la suppression des gros titres pourrait sois le plus stupide. La plateforme de médias sociaux a officiellement décapité tous les liens dans une curieuse croisade contre les agences de presse et la base d’utilisateurs en diminution de la plateforme.

Elon Musk nous a prévenus pour la première fois en août que la plateforme supprimerait les titres des liens. Auparavant, les liens partagés vers la plateforme comportaient un titre, un court résumé de l’histoire et une image de fond. Maintenant, les liens inclure seulement le l’image sélectionnée et le le nom du point de vente est affiché en caractères minuscules. Cette nouvelle directive siphonne rétroactivement les informations importantes des tweets préexistants qui ne peuvent pas être modifié et oblige les utilisateurs à saisissez manuellement le titre dans le corps du message. Bien que cela ne nécessite qu’un simple copier-coller dans la plupart des cas, cela nécessite également d’agir de bonne foi – et nous savons tous que Twitter est célèbre pour son les utilisateurs qui agissent de bonne foi.

« Bien qu’Elon Musk ait présenté cette décision comme une décision éclairée par des considérations esthétiques, elle peut être considérée comme faisant partie d’une tendance plus large visant à rendre Twitter/X plus difficile à utiliser pour les agences de presse », a déclaré Karin Wahl-Jorgensen, professeur de journalisme à l’Université de Cardiff. dit Le Washington Post dans un e-mail. « Cela aura probablement un impact négatif significatif sur les taux de clics. car les utilisateurs de la plateforme n’auront plus le contexte nécessaire pour comprendre le contenu des liens – et donc peu de raisons de cliquer dessus.

Musk a finalement commencé à attaquer les gens qui ne l’ont pas fait comme le nouveau changement de Twitter. Aaron Levie, PDG de la société de cloud computing Box, a exprimé son opinion sur la suppression du titre : tweeter que cela « rend Twitter bien pire pour son principal outil de valeur consistant à obtenir des informations rapidement ». Musk a ensuite écarté l’opinion de Levie d’un geste de la main. répondreinexplicablement insistant sur le fait que celui qui n’aime pas ça est simplement un mouton qui écoute aux grands médias.

À la suite de cet ajustement révolutionnaire à l’infrastructure numérique de X/Twitter, les utilisateurs fait ce qu’ils font le meilleur : je l’ai mémorisé en enfer. La suppression des gros titres a offert l’opportunité aux farceurs du site réécrire l’histoire avec une punchline hilarante, avec Elon Musk comme sujet. Les blagues étaient nombreuses : Le musc est mourir, trébucher sous kétamine et se faire mutiler les organes génitaux dans une portière de voiture. en une seule journée. Voici les 12 meilleurs titres.