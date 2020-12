Appel à tous Brad Pitt stans!

Vous le connaissez peut-être grâce à son portrait suave de Rusty Ryan dans le film de 2001 Ocean’s Eleven. Ou peut-être qu’il est familier de son rôle audacieux, courageux et altruiste en tant que jeune astronaute Roy McBride dans le film de 2019 Ad Astra. Quelle que soit la manière dont vous avez connu cet acteur talentueux, une chose est sûre: Brad Pitt l’a toujours eu même dans la cinquantaine.

L’interprète enthousiaste est entré pour la première fois sur la scène hollywoodienne en tant que jeune acteur dans le film d’horreur de 1989 Classe de coupe. Depuis lors, Brad a dirigé le succès de plusieurs films à succès, notamment Fight Cub, Moneyball, M. et Mme Smith, Seconde Guerre mondiale, et Légendes d’automne.

Recueillant les plus grandes distinctions de l’industrie depuis plus de 20 ans, ce beau plomb résume l’expression courante du vieillissement gracieux, continuant à atteindre de nouveaux niveaux de succès et de beaux looks chaque année.

Même en 2019, Brad a réussi à produire l’une des meilleures performances de sa carrière en Quentin Tarantinode Il était une fois à Hollywood comme acteur de soutien avec Léonard DiCaprio. Le film a remporté deux Oscars, trois Golden Globes, trois Critics ‘Choice Awards et la liste des trophées est longue.