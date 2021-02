Sabine Timoteo et Jule Hermann dansLes facteurs humains. | Klemens Hufnagl / Institut Sundance

Les meilleurs films de fiction que nous ayons vus à Sundance, du bizarre au sublime.

Cette année, le Festival du film de Sundance ne ressemblait à aucun autre. Grâce à la pandémie en cours, les premières habituelles sur le tapis rouge ont été remplacées par du streaming à domicile complété par des projections dans une poignée de petits lieux et des ciné-parcs à travers le pays.

Ce n’est pas la façon dont la plupart des participants ont préféré découvrir les films, bien sûr. Mais les sélections du festival 2021 étaient toujours fidèles à l’esprit de Sundance, qui favorise le cinéma indépendant et des voix innovantes: elles ont servi des histoires passionnantes du monde entier, pour la plupart du genre que Hollywood saute souvent. Les films de fiction qui sont arrivés à Sundance cette année étrange allaient des thrillers aux drames en passant par les comédies réconfortantes; bientôt, beaucoup d’entre eux seront (ou ont déjà été) achetés par des distributeurs et des services de streaming.

Voici donc une douzaine des meilleurs films de fiction que j’ai vus à Sundance 2021, et comment vous pourrez les voir dans les jours à venir.

CODA



Institut Sundance Une photo de CODA de Siân Heder, une sélection officielle de la compétition dramatique américaine au Festival du film de Sundance 2021.

CODA (qui signifie Children of Deaf Adults) a été un énorme succès à Sundance, remportant un contrat d’acquisition record de 25 millions de dollars d’Apple TV + et les quatre prix les plus prestigieux du festival: le prix du grand jury, le prix du public, le prix de la réalisation pour Sian Heder, et un prix spécial du jury pour la distribution d’ensemble. Et ce n’est pas étonnant – c’est une histoire vraiment sincère et musicale sur une adolescente qui est le seul membre de sa famille à entendre. Elle veut aller à l’université pour faire de la musique, mais sa famille a du mal à maintenir son entreprise de pêche à flot. Doux, réfléchi et inhabituel dans son utilisation intensive de la langue des signes et son casting de acteurs sourds (dont la lauréate d’un Oscar Marlee Matlin), c’est le genre de film qu’on ne peut s’empêcher d’aimer.

Comment le regarder: CODA sera distribué par Apple TV +. Il attend une date de sortie.

Le chien qui ne serait pas tranquille



Gracieuseté de Sundance Institute Daniel Katz dans Le chien qui ne serait pas tranquille.



Pour la plupart de ses 73 minutes d’exécution, Le chien qui ne serait pas tranquille ressemble à une comédie subtilement absurde sur les petites, enfin, absurdités de la vie. Nous n’entendons jamais le chien titulaire, qui appartient à Seba (Daniel Katz) aux manières douces, faire du bruit, mais ses voisins le font. Cela déclenche une chaîne d’événements qui semblent vaguement liés, ou peut-être pas du tout connecté, et pendant une heure, nous regardons juste Seba vivre sa vie. Mais alors un grand moment arrive, si proche de la fin du film que c’est surprenant. Sans révéler ce qui se passe, je dirai juste que ça fait une sensation extravagante familier, un instant dans lequel la vie de chacun à travers le monde change en raison de quelque chose qu’ils ne peuvent pas contrôler. C’est un film étrange à regarder en une année pandémique. Mais Le chien qui ne serait pas tranquille ne s’arrête pas au moment de l’apocalypse; il imagine une vie après, ce qui est curieusement réconfortant.

Comment le regarder: Le chien qui ne serait pas tranquille est en attente de distribution.

El Planeta



Carlos Rigo Bellver / Institut Sundance Ale Ulman et Amalia Ulman apparaissent dans El Planeta.



Amalia Ulman a écrit, réalisé, produit et joué dans El Planeta. Sa mère réelle joue également sa mère à l’écran dans une comédie noire se déroulant dans un petit village espagnol décimé par le crise financière. Le couple mère-fille a eu recours à la douleur pour payer à peine les factures, mais il semble que tout le monde autour d’eux est également en train de pleurer, d’une manière ou d’une autre. Le film est un peu sombre, mais aussi très drôle, et un début remarquable pour Ulman.

Comment le regarder: El Planeta est en attente de distribution.

Ruche



Alexander Bloom / Institut Sundance Yllka Gashi, Molikë Maxhuni, Kaona Sylejmani et Blerta Ismajli en Ruche par Blerta Basholli.

Basé sur une histoire vraie, Ruche se concentre sur Fahrije (Yllka Gashi), une femme kosovare qui, comme une douzaine d’autres femmes de sa ville, a perdu son mari lorsqu’il a disparu pendant la guerre des années auparavant. Maintenant, elle est aux prises avec le mépris profondément patriarcal de la ville pour ses tentatives de nourrir sa famille, d’apprendre à conduire et de créer une entreprise avec les autres femmes. Ruche a remporté trois grands prix Sundance dans le cadre du concours World Dramatic – le Grand Prix du Jury, le Prix du Meilleur Réalisateur pour Blerta Basholli et le Prix du Public – et ils sont bien mérités. Le film est émouvant, exaspérant et finalement plein d’espoir.

Comment le regarder: Ruche est en attente de distribution.

Les facteurs humains



Klemens Hufnagl / Institut Sundance Sabine Timoteo, Wanja Valentin Kube et Mark Waschke dans Les facteurs humains par Ronny Trocker.

Une famille allemande de quatre personnes visite leur maison de campagne en Belgique. Mais peu de temps après leur arrivée, ils entendent les gens dans la maison – ou du moins, ils pensent que oui. L’invasion devient l’incident incitant pour Les facteurs humains, à propos d’un ensemble de relations qui semblent très bien à l’extérieur mais commencent à se fissurer à l’intérieur. L’écrivain et réalisateur Ronny Trocker raconte une histoire qui ne rentre parfaitement dans aucune catégorie (bien qu’elle rappelle le travail dévastateur de Michael Haneke), et utilise une méthode circulaire pour le faire, revenant aux mêmes événements du point de vue de différents membres de la famille. . À la fois mystère et drame, c’est à la fois engageant et décevant.

Comment le regarder: Les facteurs humains est en attente de distribution aux États-Unis.

John et le trou



Paul Özgür / Institut Sundance Charlie Shotwell dans John et le trou par Pascual Sisto.

John (Charlie Shotwell) est un garçon de 13 ans assez ordinaire qui vit avec ses parents (Michael C. Hall et Jennifer Ehle) et sa sœur aînée (Taissa Farmiga). Et il se sent un peu ignoré. Un jour, pilotant son nouveau drone, il découvre un bunker abandonné dans les bois et les roues de sa tête se mettent à tourner. Réalisé par l’artiste visuel Pascual Sisto et mettant en vedette de grandes performances de toutes ses têtes, John et le trou est un petit thriller étrange et sombre. C’est l’extrapolation d’un fantasme entre deux: si vous pouviez simplement écarter votre famille pendant une journée pour faire ce que vous voulez, que feriez-vous?

Comment le regarder: John et le trou est en attente de distribution.

Judas et le Messie noir



Glen Wilson / Judas et le Messie noir Darrell Britt-Gibson, Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield dans Judas et le Messie noir par Shaka King.

Nous sommes à la fin des années 1960 et William O’Neal (Lakeith Stanfield), arrêté pour détournement de voiture, reçoit une offre d’un agent du FBI (Jesse Plemons) pour échapper à la prison: il peut devenir un informateur. Sa cible: Fred Hampton (Daniel Kaluuya), président de l’Illinois Black Panther Party. Judas et le Messie noir est un premier long métrage époustouflant de la réalisatrice Shaka King, et il vaudrait la peine de regarder les performances seules. Mais il adopte également une approche innovante de l’histoire, ancrant la véritable histoire d’O’Neal dans un archétype plus large d’un leader charismatique et d’un traître à double esprit. Et il évoque la texture de son temps avec des détails exquis et revigorants.

Comment le regarder: Judas et le Messie noir fait ses débuts le 12 février sur HBO Max.

Merveilleux et le trou noir



Nanu Segal / Institut Sundance Miya Cech et Rhea Perlman dans Merveilleux et le trou noir par Kate Tsang.

Sammy Ko (Miya Cech) est énervé contre le monde. Sa mère est décédée il y a un an; sa sœur aînée et son père semblent essayer de passer à autre chose, mais Sammy n’en veut rien. Par hasard, elle rencontre un magicien nommé Margot (Rhea Perlman), et d’une manière ou d’une autre, l’étrange couple devient ami. Plus Sammy fouille dans le monde de Margot, plus cela semble attrayant. Mais en apprenant la magie de Margot, Sammy en apprend beaucoup plus sur elle-même. Merveilleux et le trou noir est décalé et un peu punky et très amusant, un film qui traite les adolescentes – même les plus en colère – comme dignes de respect.

Comment le regarder: Merveilleux et le trou noir est en attente de distribution.

Masse



Ryan Jackson-Healy / Institut Sundance Jason Isaacs et Martha Plimpton dans Masse par Fran Kranz.

Masse est absolument dévastateur, mais ne laissez pas cela vous empêcher de le regarder. Réalisé et écrit par Fran Kranz, c’est un film contemplatif qui ressemble plus à une pièce de théâtre et qui mérite notre attention. Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd et Reed Birney jouent deux couples qui ont accepté de se rencontrer dans une église pour avoir une conversation. Le sujet de la conversation se déroule lentement – le fils d’un couple a assassiné l’autre dans une école de fusillade des années plus tôt, mais ce n’est pas exactement ce dont ils se sont réunis pour discuter. Masse laisse beaucoup de marge de manœuvre aux personnages pour vivre des moments d’émotion authentiques et met un cadre doux et rempli de grâce autour d’une tragédie presque indicible. C’est une vitrine pour ses interprètes, mais c’est aussi une expérience précieuse pour son public.

Comment le regarder: Masse est en attente de distribution.

Qui passe



Edu Grau / Institut Sundance Ruth Negga et Tessa Thompson dans Qui passe par Rebecca Hall.

Rebecca Hall a écrit et réalisé cette adaptation du roman de Nella Larsen de 1929, sur deux amis d’enfance qui se retrouvent à l’âge adulte. Irene (Tessa Thompson), qui passe par Reeny, vit avec son mari médecin (André Holland) et ses enfants dans une majestueuse maison de Harlem. Claire (Ruth Negga) est mariée à un homme d’affaires raciste (Alexander Skarsgård), qui n’a aucune idée que sa femme n’est pas blanche. Le film est presque onirique, évoquant un monde dans lequel les lignes qui séparent l’amitié du désir, l’amour de la haine et le blanc du noir sont plus perméables que vous ne le pensez – un monde qui ressemble beaucoup à celui d’aujourd’hui.

Comment le regarder: Netflix acquis Qui passe à Sundance. Le film attend une date de sortie.

Le nuage rose



Institut Sundance Eduardo Mendonça dans Le nuage rose.

Texte à l’écran au début de Le nuage rose nous dit que le film a été écrit en 2017 et tourné en 2019. Les raisons de cette annonce deviennent presque immédiatement claires. Dans l’histoire, un nuage rose rose roule soudainement sur Terre, et si vous le respirez, vous mourez. Ainsi, tout le monde est instantanément mis en quarantaine avec la personne avec qui il se trouve au moment où le cloud est arrivé. Et le nuage rose plane sur le monde pendant des années. Cela ressemble à un cauchemar à regarder pendant une pandémie, mais Le nuage rose est obsédante et fascinante de la meilleure façon. Il diagnostique de manière aiguë un état mental qui vous semblera étonnamment familier.

Comment le regarder: Le nuage rose est en attente de distribution.

Ensemble ensemble



Tiffany Roohani / Institut Sundance Ed Helms et Patti Harrison dans Ensemble ensemble par Nikole Beckwith.

Matt (Ed Helms) travaille dans la technologie et veut avoir un enfant. Mais ses relations n’ont pas fonctionné et maintenant qu’il a atteint la cinquantaine, il a l’impression que le temps presse. Alors, il décide de poursuivre la maternité de substitution. Anna (Patti Harrison), une barista de 26 ans au sens de l’humour caustique, devient sa mère porteuse. Et les deux deviennent des amis rapides. Ensemble ensemble est une version remarquablement retenue d’une «comédie décalée», célébrant l’amour platonique et les nombreuses façons étranges dont nous trouvons la famille pour nous-mêmes – et ce n’est jamais tout à fait ce à quoi vous vous attendez. (Il présente également le comédien Julio Torres dans un rôle de soutien fabuleusement voleur de scène.)

Comment le regarder: Ensemble ensemble est en attente de distribution.