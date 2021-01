La 51e édition du Festival international du film de l’Inde (IFFI), qui devait avoir lieu en novembre 2020, est en cours après un peu d’incertitude causée par la pandémie. Le festival de 8 jours, qui se trouve être le plus ancien d’Asie, se déroule sur les rives de la rivière Mandovi, à Goa.

Même s’il n’y a pas eu beaucoup de grandes sorties à l’international en 2020, l’IFFI a réussi à regrouper 220 films impairs, anciens et nouveaux, sous différentes sections. Il n’y a pas de film ayant la réputation de Parasite (2019), Shoplifters (2018) ou Cold War (2018) à espérer, mais voici 12 films à surveiller à l’IFFI cette année.

Suk Suk – Le réalisateur de Hong Kong, Ray Yeung, explore la sexualité de deux homosexuels dans les 70 ans dans cette histoire racontée avec sensibilité. Ayant lutté avec leur identité pendant la majeure partie de leur vie, ils doivent aussi s’occuper de leur famille, au crépuscule de leur vie.

Règle de 180 degrés – A quoi sert un festival international du film sans film iranien? L’histoire d’une institutrice qui sollicite la permission de son mari pour assister à un mariage dans une autre ville a fait des vagues dans le circuit des festivals.

Berlin Alexanderplatz – Comme l’a dit Hitchcock, la durée d’un film doit être directement liée à l’endurance de la vessie humaine; Ce film de 3 heures n’est pas tout à fait conforme aux conseils du grand réalisateur, mais cette adaptation 2020 du roman culte d’Alfred Döblin de 1929 semble toujours passionnante. Il se déroule dans les temps modernes et implique un immigrant africain. Le grand auteur allemand Rainer Werner Fassbinder l’avait adapté en mini-série en 1980.

L’homme qui a vendu sa peau – Le film met en vedette Monica Belluci et est réalisé par Kaouther Ben Hania, qui a réalisé Beauty and the Dogs (2017) – c’est une raison suffisante pour attendre avec impatience ce film. Sans oublier le fait qu’il a remporté quelques prix au festival de Venise.

Fleur de printemps – L’histoire d’une jeune fille impliquée avec un homme plus âgé peut sembler familière, mais le film de Suzanne Lindon a été bien accueilli dans le circuit des festivals. Et bien que son père Vincent Lindon soit un acteur bien connu, vous devez toujours comprendre que le réalisateur est né au 21ème siècle.

Un crime commun – On ne voit pas trop de thrillers dans un festival, celui-là aussi qui a aussi un commentaire social. Ce film argentin a la mort, la culpabilité et une hantise – quelle excitation.

Nouvelle commande – Vainqueur du Lion d’Argent à Venise l’année dernière, ce film mexicain met en lumière les inégalités et la division des classes d’une manière plutôt irréprochable. Le Hollywood Reporter l’a qualifié de «terriblement fascinant».

Droits sacrés – Ce documentaire dans la section non-long métrage du Panorama indien a été fortement recommandé par un cinéaste qui faisait partie du jury. Les films précédents de Farha Khatun traitaient de la question du genre; celui-ci concerne le patriarcat et l’oppression des femmes sous couvert de religion

Karkhanisanchi Waari – Le film précédent de Mangesh Joshi, Lathe Joshi (2018) était un régal absolu et c’est la principale raison pour laquelle je suis enthousiasmé par son nouveau film – il tourne autour d’une famille lors d’un voyage à Pandharpur, après un décès dans la famille.

Adieu Amour – Nominé pour le Grand Prix du Jury à Sundance l’année dernière, ce film raconte l’histoire d’une famille angolaise réunie à New York après presque deux décennies.

Pommes – Dans le contexte d’une pandémie où l’amnésie semble être à l’ordre du jour, Apples a reçu des critiques élogieuses, a voyagé dans plusieurs festivals et remporté plus d’une poignée de récompenses.

Nuit des rois – Le film du réalisateur ivoirien Phillipe Lacote se déroule dans une prison d’Abidjan et implique un rituel de narration, une pointe de réalisme magique, etc. Étant donné que le cinéma de cette région est extrêmement sous-représenté, cela promet d’être une montre intéressante.