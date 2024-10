12 États soutiennent le procès de l’Utah pour s’emparer de millions d’acres de terres sous contrôle fédéral

Le désert occidental de l’Utah, qui comprend une grande partie des « terres non appropriées » contrôlées par le Bureau of Land Management que l’État prétend devoir contrôler, est photographié le lundi 3 septembre 2018. (Kyle Dunphey/Utah News Dispatch)

Une poignée d’États apportent leur soutien au procès de l’Utah qui remet en question la capacité du Bureau of Land Management à conserver près de 18,5 millions d’acres de terres publiques à l’intérieur des frontières de l’État.

Déposée auprès de la Cour suprême des États-Unis en août, la plainte de l’Utah fait valoir que le BLM ne peut pas conserver indéfiniment des terres sans lui donner une désignation, comme un monument national, une forêt nationale ou une zone sauvage. Ces 18,5 millions d’acres sont ce que l’État appelle des « terres non appropriées » : elles sont toujours louées pour le pâturage, les loisirs et l’extraction minière, mais n’ont aucune désignation.

Abonnez-vous : recevez les titres du matin dans votre boîte de réception

Aujourd’hui, 13 États et quelques législatures d’État soutiennent les efforts de l’Utah, en signant mardi des mémoires d’amicus avec la Haute Cour du pays.

Un mémoire d’amicus, également appelé mémoire « ami du tribunal », est déposé par des organisations ou des individus qui ne sont pas nommés dans le procès, mais qui ont un intérêt dans l’affaire ou qui souhaitent soutenir une partie particulière. Au total, 11 mémoires ont été déposés auprès de la Cour suprême par divers groupes, États et hommes politiques, tous soutenant les efforts de l’Utah. Ils comprennent :

Idaho, Alaska, Wyoming et Assemblée législative de l’Arizona.

Iowa, qui a dirigé un mémoire signé par les procureurs généraux de l’Alabama, de l’Arkansas, du Mississippi, du Nebraska, du Dakota du Nord, de la Caroline du Sud, du Dakota du Sud et du Texas.

L’ensemble de la délégation du Congrès de l’Utah, qui comprend les sénateurs Mitt Romney et Mike Lee, ainsi que les représentants Blake Moore, Celeste Maloy, John Curtis et Burgess Owens, tous républicains. La représentante républicaine du Wyoming, Harriet Hageman, a également signé le mémoire.

La législature de l’Utah.

La législature du Wyoming.

L’Association des comtés de l’Utah.

L’American Lands Council, une organisation à but non lucratif basée dans l’Utah qui milite pour l’accès aux terres publiques.

Le Sutherland Institute, un groupe de réflexion conservateur basé dans l’Utah.

Le Conseil des terres publiques de l’Utah, l’Utah Wool Growers Association, la Utah Farm Bureau Federation et les bureaux agricoles des comtés de Beaver, Garfield, Iron, Kane, Piute, Sanpete, Sevier, Uintah et Washington.

La Pacific Legal Foundation, un cabinet d’avocats à but non lucratif.

Une coalition de comtés de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, du Conseil fédéral des terres du Nouveau-Mexique et du Bureau de l’agriculture et de l’élevage du Nouveau-Mexique.

Le mémoire dirigé par le procureur général de l’Idaho, Raul Labrador, affirme que le contrôle exercé par le gouvernement fédéral sur des terres non appropriées restreint la souveraineté de l’État.

« Le gouvernement fédéral peut valablement posséder des terres à l’intérieur des terres si cela est nécessaire pour exercer des pouvoirs énumérés, comme les bases militaires, les palais de justice fédéraux, etc. Mais les terres non appropriées en cause ici ne sont pas utilisées dans l’exercice des pouvoirs énumérés. Il s’agit de « terres que les États-Unis détiennent simplement, sans les réserver formellement à quelque fin que ce soit » », indique le document.

Dans leur dossier, les avocats affirment que l’incapacité de l’État à contrôler ces terres pose de nombreux problèmes. Il existe un code criminel différent; les terres ne peuvent pas être imposées par l’État et entraînent des hausses d’impôts ; l’État ne peut pas exercer un domaine éminent ; et l’État ne peut pas générer de revenus à partir des droits de pâturage, des baux miniers ou des ventes de bois, affirme le mémoire.

« Accorder l’allégement demandé par l’Utah commencerait à uniformiser les règles du jeu pour tous les États occidentaux et à rétablir le bon équilibre du fédéralisme entre les États occidentaux et le gouvernement fédéral », indique le mémoire.

Le mémoire dirigé par l’Iowa et signé par neuf autres procureurs généraux se concentre davantage sur la question de savoir si la Cour suprême devrait se saisir de l’affaire, et moins sur le bien-fondé du procès de l’Utah. L’Utah invoque la juridiction d’origine, qui permet aux États de s’adresser directement à la Cour suprême plutôt que de s’adresser à un tribunal inférieur et de passer ensuite par la procédure d’appel. Pour invoquer la compétence d’origine, le problème doit se situer entre un État et le gouvernement fédéral.

La plupart des cas examinés par la Haute Cour sont des appels : dans le mémoire de l’Iowa, les avocats demandent aux juges d’examiner la plainte de l’Utah.

« Peu de questions sont aussi fondamentales pour un État que le contrôle de ses terres », peut-on lire dans la note. « Les États Amici demandent respectueusement à cette Cour de se prononcer sur cette affaire par respect pour la dignité souveraine inhérente au différend entre un État et les États-Unis. »

SOUTIEN : VOUS RENDEZ NOTRE TRAVAIL POSSIBLE