12 États qui autorisent les journées de santé mentale pour les enfants dans les écoles

Les parents doivent tenir compte de nombreux facteurs lors du choix d’une école ou d’un district scolaire pour leurs enfants, tels que la qualité de l’éducation, l’accès aux opportunités sociales et l’emplacement. Cela peut être une décision difficile à prendre.

Et si la santé mentale de votre enfant est une priorité absolue pour votre famille, vous avez peut-être ajouté une autre considération à votre liste : cette école autorise-t-elle des journées de santé mentale pour ses élèves ?

Selon un nouveau étude par Verywell Mind and Parents, 60 % des parents d’enfants âgés de 8 à 17 ans affirment que la pandémie a au moins quelque peu affecté la santé mentale de leur enfant. De plus, plus d’un tiers des parents ont observé des changements d’humeur et de comportement chez leurs enfants, 37 % ayant remarqué que leur enfant avait plus de mal à socialiser.

Et près de la moitié des parents interrogés ont indiqué que l’école était le principal facteur de stress pour leur préadolescent ou adolescent :

École — 47 %

Se sentir incompris — 40 %

Amitiés – 39%

Covid-19/Pandémie — 38 %

Identité — 31 %

Réseaux sociaux — 31 %

77% des parents qui ont laissé leur enfant prendre des journées santé mentale estiment que cela a eu un impact positif. Au lieu d’une journée d’école typique, les enfants ont passé la journée à parler de leurs sentiments, à passer du temps dans la nature ou simplement à se détendre.

Et en réponse à cette crise de santé mentale, de plus en plus d’États ont commencé à proposer et à promulguer des lois qui permet des journées de santé mentale pour les étudiants dans les écoles publiques.