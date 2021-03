12 et ça compte! Ronaldo marque son 600e match de championnat avec un but historique

Cristiano Ronaldo a marqué son 600e match en championnat avec son 20e but de la saison en Serie A alors que la Juventus battait Spezia 3-0 mardi pour se déplacer à moins de trois points de l’AC Milan, deuxième.

Le Portugais a guidé le troisième but de son équipe tardivement après qu’Alvaro Morata et Federico Chiesa aient frappé plus tôt en seconde période pour mettre l’équipe d’Andrea Pirlo dans une position dominante.

Ronaldo, qui a également frappé le poteau avec un effort en première mi-temps, devient le premier joueur à marquer au moins 20 buts au cours de chacune des 12 dernières saisons dans les cinq meilleures ligues européennes. La dernière fois qu’il n’a pas marqué au moins 20 buts en championnat, c’était de retour lors de son dernier mandat avec Manchester United, lorsqu’il a marqué 18 fois lors de la saison 2008-09 de Premier League.

La victoire laisse la Juve troisième avec 49 points en 24 matchs derrière Milan sur 52 et le leader de l’Inter avec 56, tous deux en action cette semaine contre l’Udinese et Parme respectivement.

(Avec les contributions de Reuters)