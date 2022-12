12 escroqueries populaires en cette saison des Fêtes : BBB

À l’approche du jour de Noël, de nombreux consommateurs sont encore en plein magasinage des Fêtes. Mais il vaut la peine de se méfier des fraudeurs et des escrocs qui tentent de vous escroquer votre argent ou de voler vos informations personnelles.

Le Better Business Bureau (BBB) ​​a partagé une liste des escroqueries courantes que vous pourriez rencontrer cette saison des fêtes.

Avant d’acheter, la présidente du BBB, Simone Lis, suggère aux consommateurs de faire une petite recherche sur l’entreprise auprès de laquelle ils achètent et même de consulter un ami.

« Parlez de vos achats avec une personne de confiance. Est-ce vraiment une bonne affaire ou est-ce trop beau pour être vrai ? Ne laissez pas un Grinch voler votre esprit de vacances ou votre argent durement gagné », a déclaré Lis dans un communiqué de presse.

Voici 12 escroqueries de vacances courantes que vous devriez leur éviter.



1. Publicités trompeuses sur les réseaux sociaux

L’une des raisons de toujours rechercher une entreprise avant d’acheter est qu’il est courant que les gens paient pour des articles qu’ils ne reçoivent jamais, soient facturés mensuellement après un essai gratuit auquel ils ne se sont jamais inscrits ou reçoivent un article contrefait ou très différent de celui annoncé. à cause de publicités mensongères.



2. Échanges de cadeaux sur les réseaux sociaux

Soyez très prudent lorsque vous participez à des échanges de cadeaux sur les réseaux sociaux. Ils pourraient être utilisés comme un moyen pour un escroc d’obtenir des informations personnelles ou d’inciter les gens à acheter et à envoyer des cadeaux ou de l’argent à des inconnus.



3. Applications de vacances

Si vous ou votre enfant avez téléchargé une application pour téléphone portable ou tablette sur le thème des fêtes où vous pouvez faire des choses comme discuter par vidéo avec le Père Noël, allumer une menorah ou suivre les mouvements du traîneau du Père Noël, c’est une bonne idée de consulter la politique de confidentialité pour voir quelles informations pourraient être collectées . Attention aux frais d’abonnement.



4. Alertes sur les comptes compromis

Vous pourriez recevoir un e-mail, un appel ou un SMS indiquant qu’il y a eu une activité suspecte sur l’un de vos comptes. Soyez prudent, car il pourrait s’agir d’une arnaque pour accéder à ces comptes ou obtenir des informations privées.



5. Cartes-cadeaux

Dernièrement, les escrocs ont utilisé des autocollants de code à barres en double pour d’autres types de cartes-cadeaux et les ont placés au-dessus du code à barres prévu. CTVNews.ca a récemment publié les détails de cette arnaque particulière. Alors, revérifiez le code-barres lors de l’achat de cartes-cadeaux.



6. Emplois de vacances temporaires

Une autre escroquerie populaire pendant les fêtes consiste à envoyer des offres d’emploi temporaires, car les détaillants embauchent souvent des travailleurs saisonniers avant la période des fêtes pour travailler les jours les plus occupés, comme le lendemain de Noël. Méfiez-vous des e-mails et des faux sites Web en ligne, conseillent les experts. Selon BBB, 65 % des escroqueries aux offres d’emploi signalées étaient liées au fait de devenir un “coordinateur de redistribution d’entrepôt” ou des titres similaires.



7. Sites Web similaires

Méfiez-vous des e-mails contenant des liens proposant des offres, des soldes et des bonnes affaires pendant la période des fêtes. Ne cliquez pas sur les liens dans les messages que vous ne vous attendiez pas à recevoir. Ces liens peuvent vous renvoyer vers des sites Web conçus pour ressembler à des sites légitimes, qui vous incitent ensuite à télécharger des logiciels malveillants, à effectuer des achats sans issue ou à partager des informations privées, a averti BBB.



8. Faux organismes de bienfaisance

Les escrocs utilisent parfois des organismes de bienfaisance frauduleux pour tromper les donateurs. Il est conseillé aux donateurs de se méfier des escrocs se faisant passer pour des personnes dans le besoin. Demandez toujours les informations d’identification des représentants d’organismes de bienfaisance pour prouver qu’ils font partie de l’organisation qu’ils prétendent représenter.



9. Fausses notifications d’expédition

Si vous achetez quelque chose en ligne, assurez-vous que le site Web n’est pas faux et méfiez-vous des notifications d’expédition. Une augmentation des achats en ligne signifie une augmentation des e-mails concernant les informations d’expédition et le suivi. Les escrocs utilisent ces notifications de surtension pour masquer les e-mails de phishing, avec des liens joints qui peuvent permettre un accès indésirable à vos informations privées. Les escrocs peuvent également utiliser de fausses notifications d’expédition pour tenter d’inciter les gens à payer de faux droits ou d’autres frais.



10. Événements de vacances pop-up

Avant d’acheter dans un magasin saisonnier, assurez-vous que l’entreprise n’est pas frauduleuse en demandant si elle sera ouverte après les vacances et si elle acceptera les retours lorsque la saison sera terminée. Si ce n’est pas le cas, vous voudrez peut-être acheter le produit ailleurs ou faire d’abord des recherches supplémentaires.



11. Escroqueries aux jouets

Si vous voyez une marchandise à un prix anormalement bas, ne l’achetez pas immédiatement. Au lieu de cela, faites d’abord des recherches et assurez-vous que le détaillant auprès duquel vous achetez est familier. C’est peut-être une arnaque. Dans un cas signalé à BBB, un homme canadien a perdu 640 $ – de l’argent qu’il a envoyé à un vendeur inconnu pour acheter une Playstation 5. Une fois que le vendeur a eu l’argent, ils ont disparu et ont déconnecté leur numéro de téléphone, et l’homme n’a jamais eu la Playstation ni son argent. arrière.



12. Escroqueries aux chiots

Avant d’acheter un animal de compagnie, assurez-vous de le voir en personne. Les gens paient des milliers de dollars aux escrocs chaque année pour acheter des animaux de compagnie en ligne. Selon BBB, le nombre de cas diminue, mais la perte monétaire moyenne due aux arnaques aux animaux de compagnie a augmenté de 60 % depuis 2017. environ 217 453 $.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.