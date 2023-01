12 entraînements à essayer en 2023

Si vous cherchez un moyen de vous mettre en forme, les opinions sur les régimes astucieux à essayer ne manquent pas. Il y a des séances d’entraînement HIIT, des séances de barre, des camps d’entraînement, des influenceurs Peloton et des gourous du Pilates. Mais il y a un conseil que presque tous les athlètes et experts en fitness considèrent comme la clé du succès : trouvez une activité que vous aimez et faites cette activité. C’est ça.

Si vous aimez faire du vélo, courir, nager, danser, jouer au golf, escalader des montagnes ou jouer au pickleball, élaborez un plan de mise en forme pour soutenir ce passe-temps. Basketball, squash, hockey sous-marin – quel que soit votre jam – prenez le temps de le faire. Aucune quantité de discipline ou de piratage corporel ne peut remplacer une véritable passion pour un sport ou un exercice.

Dans cet esprit, le bureau Well a créé Why Not Try, une série qui présente aux lecteurs de nouvelles et différentes façons de faire de l’exercice. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle année, c’est le moment idéal pour en trouver un (ou quelques-uns) dans lequel vous pourriez vous lancer. Pourquoi ne pas essayer …