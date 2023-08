12 éléments essentiels de la rentrée scolaire que vous utiliserez réellement

J’aimais porter des écouteurs lorsque je me promenais sur le campus, car ils sont moins encombrants et laissent passer un peu plus de son afin que je puisse rester conscient de mon environnement. J’ai utilisé les AirPod d’origine à l’université et je les recommande toujours. Plus précisément, j’opterais pour la version de deuxième génération parce que la qualité sonore est excellente et parce que, à partir de 130 $, ce sont actuellement les AirPod les plus abordables chez Apple. Je les ai même vus descendre jusqu’à 100 $ chez des détaillants comme Amazon.