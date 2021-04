Les familles et les amis ont attendu des nouvelles de leurs proches jeudi alors que des bateaux de sauvetage et des avions parcouraient une bande du golfe du Mexique de la taille du Rhode Island à la recherche de 12 personnes disparues d’un bateau commercial qui a chaviré il y a deux jours dans une mer agitée au large de la Louisiane.

Six personnes ont été secourues mardi du bateau élévateur de 129 pieds Power Secor, également connu sous le nom de plate-forme élévatrice pour les jambes rétractables utilisées pour élever le pont au-dessus de l’eau pour l’exploration minérale et la construction. Un corps a été retrouvé mercredi.

Le bateau a basculé dans des vents violents et une mer déchaînée au sud de Port Fourchon, une base majeure de l’industrie pétrolière et gazière américaine. Les vents soufflaient jusqu’à 90 mph et la vague atteignait 9 pieds.

«Aujourd’hui, si le temps le permet, nous prévoyons que les plongeurs arriveront au navire», a déclaré le maître de troisième classe de la Garde côtière américaine John Michelli tôt jeudi. Certains membres de la famille s’attachent à espérer que leurs proches seront retrouvés piégés dans des poches d’air.

Marion Cuyler, la fiancée du grutier Chaz Morales, a déclaré qu’elle lui avait parlé peu de temps avant la tragédie.

« Il a dit qu’ils descendaient et qu’ils étaient sur le point de partir, et je me dis que le temps est trop mauvais. Vous devez rentrer à la maison », a-t-elle déclaré. « Et il est comme, j’aimerais pouvoir. »

‘Priez pour les perdus’: Corps retrouvé, 12 disparus après le chavirage d’un bateau dans une mer orageuse

La famille de Gregory Walcott, 62 ans, a déclaré à KATC-TV qu’il était sur le bateau. La famille n’a rien entendu de son sort. Walcott a travaillé sur les plates-formes pendant deux décennies, a déclaré sa nièce.

« Nous n’avons pas de mots. C’est juste … c’est comme une bombe qui vient d’exploser sans aucun préavis », a déclaré sa nièce, Crystle Randle, à la chaîne de télévision. « Nous sommes tous juste dans un état de choc en ce moment. Nous restons simplement de bonne foi dans le fait qu’il sera retrouvé vivant. »

Les membres de la famille de Dylan Daspit ont dit à KATC que lui aussi était sur le bateau.

«Tout le monde prie pour un miracle», a déclaré sa femme, Hannah Coleman Daspit. «Il a besoin de rentrer chez lui dans sa famille. Nous ne pouvons pas vivre sans lui.

Le capitaine Will Watson, commandant du secteur de la Garde côtière de la Nouvelle-Orléans, n’a pas voulu abandonner l’espoir que des survivants seraient retrouvés après plus de 40 heures de recherche mercredi soir. L’effort massif de plus de 1 440 milles carrés comprenait plus d’une douzaine de bateaux de recherche autorisés et de « bons Samaritains », cinq avions et trois hélicoptères.

«En ce qui concerne la recherche et le sauvetage, chaque cas est dynamique et aucun cas n’est le même que le suivant», a-t-il déclaré mercredi soir. «Nous espérons toujours ramener ces personnes en toute sécurité et les réunir avec leurs amis et leur famille. . »

La Garde côtière a publié mardi une information maritime urgente après avoir été alertée que le bateau était en détresse. Le coupeur Glenn Harris, un navire de sauvetage de 154 pieds, est arrivé sur les lieux dans les 30 minutes et a tiré une personne du navire chaviré, a indiqué l’agence. Un autre bateau de la Garde côtière a sauvé un homme et les plaisanciers de la région en ont tiré quatre autres en sécurité.

Seacor Marine, qui possédait le bateau, a publié une déclaration indiquant qu’elle travaillait avec la Garde côtière et les autorités locales pour localiser «nos précieux membres et partenaires».

« Nous tenons à remercier les garde-côtes américains et les navires Good Samaritan pour leur réponse immédiate ainsi que les braves individus qui ont encore soutenu nos efforts de recherche et de sauvetage », indique le communiqué. « Nos cœurs et nos prières vont à toutes les personnes impliquées. »

Cuyler était impassible.

«Je veux dire, ils n’auraient pas dû sortir», dit-elle. « Il n’y a aucun moyen. Ils auraient dû attendre au moins 12 heures. »

