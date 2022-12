12 décembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Lasi est un husky d’un an qui a besoin d’une nouvelle maison maintenant que son propriétaire ne peut plus s’occuper d’elle. Elle est amicale, extravertie et intelligente. Elle s’entend bien avec les autres chiens et s’entend bien avec les enfants plus âgés. Elle aime les promenades et les jouets. Elle a besoin d’entraînement, mais elle est désireuse de plaire et est très intelligente – elle a beaucoup de potentiel. Pour rencontrer Lasi, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Cardelini est un shorthair domestique orange et blanc de 4 ans qui a été sauvé d’un contrôle local des animaux. Elle est calme, tranquille et amicale. Elle est curieuse et adore s’asseoir et observer l’activité autour d’elle, mais elle salue toujours gentiment les visiteurs qui lui prêtent attention. Elle aime les animaux de compagnie doux et fera un merveilleux chat de compagnie. Pour rencontrer Cardelini, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Holly est un mélange de jeunes chiens. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre, y compris les autres chiens. Holly a besoin d’une famille patiente pour l’aider à traverser son stade de chiot. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Bambi est un poil court domestique qui est venu au refuge d’un contrôle animalier local. Elle est plutôt timide mais revient. Bambi a besoin d’un foyer patient et aimant sans enfants. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.