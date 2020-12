Considérez-le comme votre film Hallmark préféré prend vie. Situé dans les pittoresques montagnes enneigées d’Autriche, HBO Max’s 12 dates de Noël suit trois pistes –Chad Savage, Christian Faith Fernandez et Garrett Marcantel– alors qu’ils cherchaient le véritable amour. Ou, au moins une personne spéciale à ramener à la maison pour les vacances.

Et tandis que les fins de Faith et Chad dans la série étaient de la pure magie de la télévision, Garrett était heureux pour toujours avoir l’air un peu différent. Présenté avec six prétendants, le promoteur immobilier, devenu gay il y a cinq ans, n’a choisi … personne. Maintenant, alors que les fans (et ses dates) remettent en question sa décision, le joueur de 29 ans revient sur son voyage proverbial et pourquoi il ne regrette rien.

Avant la pandémie, je vivais simplement ma vie habituelle à New York lorsque j’ai reçu une demande de DM sur Instagram. Le message concernait une émission de rencontres de Noël et je pensais que cela ressemblait à une arnaque. Je veux dire, une émission de rencontres de Noël? Allons y. Mais, peu de temps après, j’ai reçu un e-mail de suivi de la même personne et ils ont semblé assez sérieux pour en parler. Je me suis dit: « OK, je vais leur donner 10 minutes et les écouter. » Je ne savais pas comment ces 10 minutes allaient changer ma vie…

En route vers 12 dates de Noël, Je n’avais aucune attente. J’avais l’esprit ouvert et je pensais que c’était le début d’une aventure. C’était une opportunité tellement aléatoire que j’ai pensé que peut-être quelque chose de vraiment spécial se déroulerait. Je veux dire, j’adore rencontrer de nouvelles personnes et j’aurais la chance de vivre dans un château. De plus, quand j’ai entendu que le code vestimentaire était des costumes et des smokings, j’ai pensé, pourquoi pas?