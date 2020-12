En fin de compte, le charme de Kate l’a conquis. « Je savais à quel point Kate était spéciale et je savais que Kate me ferait rire et je savais que Kate était si attentionnée et optimiste et quelque chose à propos de son énergie et de son sourire m’a tous aspiré », a-t-il déclaré. « Mais ce n’est que lorsque nous avons quitté le château que j’ai su à 100% que Kate était la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Elle était juste une étoile brillante et brillante dès le premier jour dans le château et elle honnêtement Quand j’ai vu comment elle était avec ma famille et que j’ai vu à quelle vitesse ma famille l’a prise, j’ai senti que je pouvais mesurer son cœur et j’ai su que c’était elle. »

Pour Kate, des étincelles ont volé dans une pièce particulière. « C’est dans la bibliothèque que je suis honnêtement tombée amoureuse de Chad et c’est à ce moment-là que j’étais comme, je suis là pour lui », a-t-elle dit, expliquant que tandis que les femmes avec Chad étaient « si belles, si stupéfiantes, si intelligente, »elle se concentra sur être elle-même. «J’étais parfois nerveux mais je devais juste continuer à me rappeler que Chad allait m’aimer pour moi, alors je vais juste continuer à posséder sans aucune excuse qui je suis et à tout laisser sortir.

« Je n’ai jamais cru au dicton quand vous savez que vous savez, mais quand je l’ai rencontré, j’étais comme, je ne veux juste jamais que cette personne quitte mon côté », a-t-elle déclaré. « Il est devenu vraiment mon meilleur ami avant même que nous ne soyons petit-ami-petite-amie. Tout avec lui était tellement naturel et je n’ai jamais vécu cela de ma vie. Notre lien s’est renforcé avec le temps et maintenant, nous y sommes. Il a complètement changé. ma vie pour le mieux. «