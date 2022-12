12 conseils pour prendre la photo de Noël parfaite sur iPhone et Android

Alors que Noël approche et que les lumières, les arbres, les présentoirs et toutes sortes d’activités festives (y compris la neige au Royaume-Uni !) commencent à apparaître, vous pourriez être tenté de capturer le moment sur votre téléphone. Mais alors que les iPhones (et la plupart des téléphones Android) sont des appareils photo point-and-shoot décents, il y a plus à capturer les photos d’hiver parfaites que simplement pointer et tirer.

Du cadrage aux modes de caméra, il existe de nombreuses façons de transformer un cliché très moyen en quelque chose qui semble avoir été tourné par un pro. Que vous preniez des photos de votre sapin de Noël, d’une scène enneigée au parc ou de votre famille portant des pulls de Noël assortis alors qu’ils rentrent en Turquie le grand jour, ces douze conseils devraient vous aider énormément.

Alors, sans plus tarder, voici comment tirer le meilleur parti de l’appareil photo de votre iPhone ce Noël, y compris quelques trucs et astuces du photographe professionnel résident de Tech Advisor, Dominik Tomaszewski.

En résumé

Nettoyez les objectifs de votre appareil photo

Cadrez bien votre photo

Racontez une histoire avec vos clichés

Supprimez toutes les distractions

Utilisez un téléobjectif si possible

Désactiver le flash intégré

Utiliser le mode nuit la nuit

Essayez le mode rafale

Utilisez le mode de prise de vue Pro ou une application tierce

Filmez en RAW

Modifiez vos photos

1. Nettoyez les lentilles de votre téléphone

Bien que vous recherchiez peut-être un effet de flou artistique, c’est une bonne idée de vérifier et de nettoyer les objectifs de votre appareil photo avant de prendre des photos, pas seulement celles de Noël. Assurez-vous qu’ils sont exempts de taches, de poussière ou d’autres débris de votre poche ou de votre sac.

Ils peuvent avoir un effet considérable sur la qualité des images prises, surtout s’il y a une grosse empreinte digitale sur l’objectif.

2. Cadrez votre photo

Le cadrage est l’un des facteurs les plus importants, et c’est plus difficile que vous ne le pensez. Considérez le sujet de la photo, qu’il s’agisse d’un arbre de Noël, de lumières ou même de personnes portant des pulls festifs.

Lorsque vous prenez des photos de famille en groupe, reculez suffisamment (ou utilisez un objectif ultra-large) pour ne pas couper les pieds des gens sur la photo. Sinon, rapprochez-vous pour une prise de vue à la taille.

Si vous ne photographiez qu’une ou deux personnes, mettez-les décentrées pour un rendu plus agréable.

Tenez également compte de l’arrière-plan. Est-ce trop occupé ou distrayant ? Déplacez-vous jusqu’à ce que l’arrière-plan soit bon. Vous pouvez également le faire pour éliminer les objets indésirables de la photo. Même si certains téléphones peuvent intelligemment supprimer des objets ou des personnes, il est préférable de prendre la photo que vous voulez la première fois.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il en va de même pour le recadrage. Ne prenez pas toutes vos photos en grand angle avec l’intention de les recadrer plus tard. Obtenez le bon cadrage lorsque vous prenez la photo.

Conseil de pro: prenez des photos depuis votre poitrine ou votre hanche. Prendre des photos à hauteur de tête avec l’objectif grand angle principal de votre téléphone entraîne souvent des objets légèrement déformés, en particulier lorsque vous les prenez d’autres personnes. Nous sommes tous habitués à voir cela, donc vous ne le remarquerez peut-être pas vraiment, mais en changeant la hauteur des hanches / taille, vous pouvez faire une grande différence dans l’apparence de votre photographie de Noël.

3. Racontez une histoire avec vos clichés

Bien que les photos puissent exister isolément, vous en prendrez probablement plus d’une à Noël. Il y a la fête de Noël du travail, la réunion de famille, les décorations de Noël (intérieures et extérieures) et – si vous avez de la chance – des scènes enneigées à capturer.

L’idée est de chercher des détails intéressants, comme prendre une photo de quelqu’un aidant à organiser la fête ou ramasser de la nourriture au buffet. Ceux-ci aident à raconter une histoire, plutôt que de simplement poser des photos de personnes.

Idéalement, coupez le son de votre téléphone pour faire taire le son de l’obturateur et prenez des photos sans le dire aux gens. Cela élimine le problème des poses gênantes lorsque les gens savent qu’ils sont photographiés. Le look candide est beaucoup plus naturel et il y a de fortes chances que vos amis et votre famille apprécieront vraiment les résultats.

4. Supprimez toutes les distractions

Si vous souhaitez obtenir la photo parfaite de votre sapin de Noël à LED à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, supprimez les éléments en arrière-plan qui pourraient détourner l’attention de l’objectif principal de la photo.

Cela pourrait être le coin d’un canapé, des personnes ou des animaux domestiques debout à l’arrière-plan, ou même une assiette de restes voyous sur un comptoir à proximité. Une photo plus propre et sans distractions aura plus d’impact et aura un aspect plus professionnel.

5. Utilisez un téléobjectif si possible

L’appareil photo principal de tout téléphone récent – y compris tous les iPhones – est conçu pour prendre des photos dans des conditions de journée lumineuses et dans des conditions de faible luminosité. Mais s’il y a un inconvénient potentiel, c’est leur champ de vision grand angle, qui n’est pas idéal pour chaque prise de vue.

Pour les portraits et autres gros plans, utilisez le téléobjectif de votre téléphone, s’il en possède un. Au lieu de capturer beaucoup de choses sur lesquelles vous ne voulez pas vous concentrer, effectuez un zoom avant en utilisant un objectif 2x ou 3x dédié si possible pour recadrer la photo. Gardez simplement à l’esprit que cela peut réduire la qualité globale de l’image, car de nombreux téléobjectifs ont une résolution inférieure à celle de l’appareil photo principal ou ne fonctionnent pas bien dans des conditions de faible luminosité, ce qui entraîne des photos bruyantes, voire floues.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

6. Désactivez le flash intégré

Que vous preniez une photo de vos proches ou que vous essayiez de prendre une photo de la neige à l’extérieur, il est préférable de désactiver le flash. Bien que cela puisse être pratique dans certains scénarios, la lumière du flash est toujours évidente sur les photos et donne rarement une image fidèle à la réalité.

Si vous avez besoin d’une sorte de lumière d’appoint dans votre prise de vue pour ajouter de la lumière supplémentaire à la scène, envisagez d’utiliser la torche d’un autre téléphone, une vraie torche ou d’allumer plus de lumières.

7. Utilisez le mode nuit si possible

Si l’utilisation d’une torche ne fonctionne pas, passez au mode nuit intégré de l’iPhone, disponible sur l’iPhone 11 et les versions ultérieures. Cela brille vraiment sur la dernière gamme iPhone 14 et iPhone 14 Pro, mais vous le trouverez également sur de nombreux téléphones Android.

Le mode nuit, comme son nom l’indique, est destiné à la photographie en basse lumière. Cela le rend idéal pour prendre des photos de la neige ou d’autres éléments extérieurs la nuit, avec de longues vitesses d’obturation capturant autant de lumière que possible.

Jim Martin / Fonderie

Conseil de pro : utilisez un trépied ou posez votre téléphone sur une surface solide. Cela réduit non seulement le tremblement de vos mains lors d’une longue exposition, mais vous permet également de capturer plus de lumière, l’iPhone en particulier offrant jusqu’à 30 secondes d’exposition sur une surface stable contre trois secondes lorsqu’il est tenu à la main.

Vous pouvez également activer un court retardateur pour déclencher la capture, car appuyer sur l’écran peut introduire une légère oscillation dans les prises de vue.

8. Essayez le mode rafale

Le problème avec les lumières LED clignotantes sur les sapins de Noël et les décorations extérieures est qu’elles peuvent changer trop rapidement, ce qui rend plus difficile la réalisation de cette photo parfaite. La même chose peut également être dite des photos de groupe, avec apparemment presque impossible d’amener tout le monde à regarder la caméra et à sourire en même temps.

Dans des scénarios comme celui-ci, il est préférable d’expérimenter le mode rafale, qui prend plusieurs images par seconde et choisit automatiquement la meilleure – bien que vous ayez également la possibilité de parcourir et de sélectionner manuellement votre favori.

L’activation du mode rafale sur un iPhone diffère selon le modèle que vous possédez ; si vous avez un iPhone X ou plus ancien, appuyez simplement sur le bouton de l’obturateur et maintenez-le enfoncé, tandis que ceux qui ont un iPhone XS ou plus récent doivent faire glisser le bouton de l’obturateur vers la gauche et le maintenir enfoncé.

Pour revoir les images en rafale, appuyez sur l’image en rafale dans l’application Photos et appuyez sur Sélectionner en bas à droite pour parcourir et sélectionner l’image principale. Vous pouvez également supprimer toutes les autres images en rafale une fois que vous avez choisi, ce qui permet de réduire la taille des fichiers.

Sur certains téléphones Android, vous pouvez trouver un mode similaire, et il peut même sélectionner automatiquement la “meilleure” image.

Jim Martin / Fonderie

9. Utilisez le mode de prise de vue Pro ou une application tierce

Si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité ou dans d’autres conditions d’éclairage difficiles, il est probablement judicieux d’abandonner l’IA intégrée du téléphone et d’ajuster manuellement les paramètres de votre appareil photo à l’aide du mode Pro.

Vous pouvez accéder aux outils professionnels dans n’importe quelle application Appareil photo intégrée à l’iPhone en appuyant sur la flèche en haut de l’interface utilisateur de l’appareil photo, ce qui fait apparaître plusieurs icônes qui vous permettent d’ajuster des éléments tels que l’exposition, bien que nous vous recommandons d’utiliser une application tierce comme Halide si vous êtes sérieux au sujet de votre photographie.

Les applications tierces offrent un contrôle beaucoup plus granulaire sur des éléments tels que l’ISO, vous permettant de capturer la meilleure image possible à partir de votre iPhone. Il faudra un peu d’expérimentation si vous êtes nouveau dans le monde de la photographie, mais les résultats en valent généralement la peine.

10. Filmez en RAW

Si vous souhaitez capturer les meilleures images de Noël possibles, nous vous recommandons de prendre des photos au format d’image RAW.

Le format d’image RAW, disponible sur certains modèles Pro d’iPhone, leur permet de capturer plus de données, ce qui le rend bien meilleur pour le post-traitement, en particulier dans les zones sombres. Avec les prises de vue standard, les détails dans les ombres et les hautes lumières peuvent être perdus, mais ceux-ci peuvent être ramenés avec des prises de vue RAW et un peu de post-traitement via l’application Photos.

Lewis Peintre / Fondeur

Vous pouvez trouver la même chose sur certains téléphones Android, mais tous ne peuvent pas filmer en RAW.

Ne pars pas aussi sauvage avec les images RAW cependant – elles occupent beaucoup plus d’espace que les fichiers JPG ou HEIC standard. Gardez-le pour ces photos spéciales qui ont vraiment besoin d’être à leur meilleur.

11. Modifiez vos photos

Tous les téléphones font de leur mieux pour traiter automatiquement les images pour les rendre attrayantes, mais vous pouvez généralement améliorer cela avec un peu d’édition pour les faire vraiment ressortir.

Cela peut aller de l’ajout d’un filtre (le filtre Vivid de l’iPhone rend les couleurs plus lumineuses et les lumières se démarquent vraiment) à l’ajustement de l’exposition, de la luminosité et d’autres éléments pour donner à votre image un aspect spécifique. Vous pouvez également ajouter un filtre noir et blanc aux scènes enneigées pour un effet impressionnant.

Lewis Peintre / Fondeur

Que vous ayez un iPhone ou un Android, vous pouvez également utiliser l’application Google Photos qui propose un ensemble similaire d’outils d’édition. Vous pouvez aller encore plus loin et ajuster des parties spécifiques d’une photo dans d’autres applications, telles que Snapseed gratuit, ou vous pouvez aller jusqu’au bout et les transférer sur votre Mac ou PC et les modifier dans Adobe Lightroom ou Photoshop.

12. Prenez une banque d’alimentation

Si vous partez dans le froid pour prendre des photos des lumières de Noël locales, nous vous conseillons de conclure (bien sûr !) et d’emporter une banque d’alimentation avec vous.

Les températures froides que la plupart d’entre nous connaissent à Noël peuvent avoir un effet négatif sur la durée de vie de la batterie du smartphone, et vous pourriez la trouver épuisée plus rapidement que d’habitude, surtout si vous utilisez souvent l’application Appareil photo.

Une banque d’alimentation peut fournir du jus supplémentaire en cas de besoin, et selon la capacité que vous recherchez, elles ne sont pas si encombrantes ou lourdes. Jetez un œil à notre sélection triée sur le volet des meilleures banques d’alimentation si vous ne savez pas laquelle choisir.