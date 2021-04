L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, le Chelsea FC, le FC Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, le Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont été annoncés comme les clubs fondateurs de la nouvelle Super League européenne.

Aucune date de début n’a encore été annoncée pour la Super League, qui a été condamnée par l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

La Super League a également annoncé qu’il est prévu que trois autres clubs rejoignent avant la saison inaugurale. Parmi ces 12 clubs susmentionnés, six sont de la Premier League anglaise et trois de la Serie A italienne et de la Liga espagnole.

Selon la Super League, c’est le format de compétition attendu:

♦ 20 clubs participants avec 15 clubs fondateurs et un mécanisme de qualification permettant à cinq autres équipes de se qualifier annuellement en fonction des réalisations de la saison précédente.

♦ Les rencontres en milieu de semaine avec tous les clubs participants qui continuent de concourir dans leurs ligues nationales respectives, en préservant le calendrier traditionnel des matches nationaux qui reste au cœur du match de club.

♦ Un début d’août avec des clubs participant à deux groupes de dix, disputant des matches à domicile et à l’extérieur, les trois premiers de chaque groupe se qualifiant automatiquement pour les quarts de finale. Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans des éliminatoires à deux jambes pour les autres places en quart de finale. Un format à élimination directe à deux manches sera utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un site neutre.

« En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, et un soutien financier accru pour la pyramide du football au sens large », a déclaré Joel Glazer, copropriétaire de Manchester United et vice-président de la Super League.

Dimanche, l’UEFA a condamné de manière cinglante les projets de Super League européenne séparatiste.

« Si cela devait arriver, nous souhaitons réaffirmer que nous – l’UEFA, la Fédération anglaise, la RFEF, la FIGC, la Premier League, la Liga, la Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres – resterons unis dans nos efforts pour arrêtez ce projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

La FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, a exprimé sa désapprobation de la Super League.

« La FIFA ne peut qu’exprimer sa désapprobation envers une » ligue séparatiste européenne fermée « en dehors des structures internationales de football et ne respectant pas les principes susmentionnés », a écrit la FIFA dans un communiqué dimanche. « La FIFA défend toujours l’unité dans le football mondial et appelle toutes les parties impliquées dans des discussions animées à s’engager dans un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien du football et dans un esprit de solidarité et de fair-play. »

Contribuant: The Associated Press.