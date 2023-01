12 cas de variante XBB.1.5 COVID-19 découverts en Colombie-Britannique

Le nombre de cas confirmés en laboratoire de la nouvelle variante «Kraken» du COVID-19 a plus que doublé au cours de la semaine dernière en Colombie-Britannique, selon le responsable provincial de la santé.

Dans une interview individuelle avec CTV News, le Dr Bonnie Henry a déclaré qu’il y avait 12 “isolements” de la sous-variante XBB.1.5 Omicron identifiés par des tests de laboratoire mercredi, contre seulement cinq la semaine dernière.

« C’est une préoccupation. Ce virus change, c’est ce que nous savons », a-t-elle déclaré. “Je pense que nous en verrons d’autres, mais c’est encore un très petit pourcentage, donc nous ne voyons pas ce décollage rapide que nous avons vu dans certains endroits aux États-Unis, par exemple.”

Les Centers for Disease Control des États-Unis ont estimé que 1,3% de tous les cas de COVID-19 dans ce pays étaient XBB.1.5 début décembre, mais à la fin du mois, ils étaient passés à 40%.

Alors que les tests de laboratoire généralisés se sont effondrés il y a un an lors de la montée subite initiale d’Omicron en Colombie-Britannique, Henry a déclaré que les responsables de la santé publique surveillaient la prévalence de l’ensemble des infections et des variantes du COVID-19 grâce à des tests sur les eaux usées, des hospitalisations et le peu de tests communautaires encore disponibles – en grande partie parmi les personnes âgées et ceux à haut risque.

Les universitaires et les chercheurs indépendants du groupe de modélisation BC COVID-19 ont estimé que les cas confirmés en laboratoire sous-représentent la propagation dans le monde réel d’environ 100 fois.



VARIANTE ‘KRAKEN’ PLUS CONTAGIEUSE ET RÉSISTANTE AUX VACCINS

Alors que la dernière sous-variante d’Omicron a été surnommée “Kraken” par une poignée de chercheurs, les experts évitent largement le surnom, qu’ils ont critiqué comme étant extrêmement sensationnaliste.

Mercredi, cependant, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré sans équivoque que la sous-variante XBB.1.5 est la souche la plus contagieuse de COVID-19 jamais vue. Et bien qu’il n’y ait aucune preuve claire que cela rend les gens plus malades, sa capacité à infecter plus de personnes entraîne déjà une augmentation des hospitalisations aux États-Unis.

Il y a aussi des signes qu’il est plus immuno-évasif, ce qui signifie que la vaccination et les infections antérieures sont moins efficaces pour prévenir la propagation.



L’ACCENT SUR LES VACCINS MAIS PAS DE NOUVELLE STRATÉGIE

Henry et l’OMS ont souligné l’importance des vaccinations à jour, en particulier des rappels bivalents, comme offrant la meilleure défense contre les maladies graves, même si elles ne sont pas aussi efficaces contre la nouvelle sous-variante.

“En fin de compte, c’est toujours Omicron et ce que nous constatons dans tous les domaines, c’est que la vaccination vous offre toujours une bonne et solide protection contre les maladies graves”, a déclaré Henry.

Lorsque CTV News lui a demandé si elle prévoyait de changer son approche pour encourager la vaccination afin d’attirer l’attention des nombreux Britanno-Colombiens qui n’ont pas reçu de rappel, Henry a réitéré que « si vous n’avez pas reçu de rappel bivalent, c’est maintenant le il est temps de le faire.

Après quelques ratés au début, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe et le déploiement du rappel automnal se sont installés et il est beaucoup plus facile de se faire vacciner pour l’un ou les deux ; les cliniques communautaires et les pharmacies les offrent toujours partout en Colombie-Britannique