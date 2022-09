12 cadeaux que tout diplômé du secondaire appréciera vraiment

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Quand quelqu’un obtient son diplôme d’études secondaires, c’est un gros problème – et beaucoup de gens veulent offrir un cadeau spécial à leur proche nouvellement diplômé. Le meilleur cadeaux de fin d’études célébrez cet événement et cette étape importants de la vie, tout en aidant les nouveaux diplômés à faire leurs premiers pas dans le nouveau chapitre de leur vie. Qu’ils se dirigent vers l’université, prennent une année sabbatique ou commencent une nouvelle carrière, un excellent cadeau de fin d’études peut les aider à se détendre après le travail ou l’université. Un cadeau comme celui-là leur montrera que vous soutenez leur décision et que vous êtes ravi qu’ils commencent cette nouvelle phase de leur vie.

Il est facile de leur donner de l’argent comptant, ce que les diplômés du secondaire apprécient toujours, mais ils seront probablement encore plus reconnaissants pour un cadeau de fin d’études qui est significatif, utile et qui ne sera pas immédiatement dépensé pour des pizzas et des plats à emporter. Nous avons rassemblé un assortiment de cadeaux de diplômés pratiques et uniques qui sont considérablement plus attentionnés qu’une liasse de billets. Des essentiels de dortoir aux souvenirs sucrés, ces idées de cadeaux de fin d’études les prépareront pour leur prochaine aventure.

Rien ne peut remplacer la cuisine maison de maman ou papa, mais un diplômé à court d’argent aimerait avoir plus d’options alimentaires au-delà de la salle à manger. DoorDash est un choix populaire pour la livraison de nourriture, et c’est notre premier choix parmi les applications de livraison de nourriture, grâce à ses nombreuses options de restauration et à son interface d’application simple. Vous pouvez acheter des cartes-cadeaux d’un montant compris entre 25 $ et 500 $, les personnaliser avec un thème de remise des diplômes et les envoyer à votre diplômé par courrier, SMS ou e-mail.

Si votre nouveau diplômé ne reste pas à la maison, il y a de fortes chances qu’il doive faire face à des colocataires bruyants. La dernière version des meilleurs écouteurs antibruit de Sony bloquera les bruits indésirables afin que votre diplômé puisse se concentrer sur ses devoirs ou simplement se détendre avec de la musique. Grâce à sa grande autonomie, son ajustement confortable et son son raffiné, le WH-1000XM5 de Sony a reçu notre prix Editors’ Choice. Les modèles XM4 plus anciens – mais toujours excellents – restent disponibles et descendent parfois jusqu’à 280 $.

Le processus de commande de Cuddle Clones est assez simple. Commencez simplement par le nom de l’animal, suivi du type d’animal et de la race. Répondez ensuite à quelques questions simples, téléchargez des photos et le tour est joué, votre diplômé aura une version floue de son animal de compagnie dans huit semaines.

Être adulte est difficile, mais c’est particulièrement difficile lorsque vous devez faire votre propre lessive et la transporter d’un dortoir à une laverie automatique. Vous pouvez rendre cette tâche fastidieuse beaucoup plus facile pour votre diplômé avec ce sac à linge personnalisé. Il est assez grand pour contenir une semaine de lessive, et les bretelles robustes du sac à dos en font un jeu d’enfant à transporter d’un endroit à l’autre. Pour une touche plus réfléchie, vous pouvez ajouter des articles essentiels à la lessive dans la poche avant, comme des pièces de monnaie, des dosettes de détergent et un assouplissant.

Si votre diplômé a la dent sucrée, vous ne pouvez pas vous tromper avec une délicieuse pile de friandises au chocolat. Dylan’s Candy Bar propose une pile éblouissante de 12 pouces de quatre boîtes, y compris des bretzels trempés dans du chocolat, des nonpareils au chocolat noir, des biscuits sandwich enrobés de chocolat et de délicieuses grappes de maïs soufflé au caramel et au chocolat noir. Les nouveaux colocataires de votre diplômé vous remercieront probablement aussi.

Si votre nouveau diplômé déménage après l’obtention de son diplôme, il est probable qu’il finira par vivre dans un espace plus petit, ce qui signifie qu’il y aura moins de place pour ses précieuses piles de livres. Le Kindle Paperwhite est un excellent choix pour les rats de bibliothèque qui sont attachés à leurs collections de livres physiques et qui souhaitent vivre une expérience similaire. Il présente des paramètres de lumière chaude, une longue durée de vie de la batterie et est complètement étanche. Alors que le prix de détail est de 140 $, ce modèle est souvent réduit, parfois aussi bas que 80 $.

Il est difficile de dire au revoir à votre nouveau diplômé, c’est pourquoi vous voulez leur donner une bonne excuse pour visiter. Le bagage à main Away peut tenir dans la plupart des bacs à bagages, et il est parfait pour les voyages de week-end et les vacances plus longues à la maison. Ce sac à roulettes durable peut également prendre des coups. Il a une garantie à vie limitée, ce qui signifie que l’entreprise couvrira tout dommage à la coque, aux roues, aux poignées, aux fermetures éclair et plus encore de la valise.

Le bagage à main standard coûte 275 $, mais si vous souhaitez inclure un chargeur USB pour charger un téléphone lors de vos déplacements, c’est 20 $ de plus. Et si vous souhaitez ajouter une étiquette de bagage personnalisée avec leurs initiales, c’est 10 $ de plus.