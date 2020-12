– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Vous souhaitez donc offrir à votre bien-aimé un cadeau sur le thème « Schitt’s Creek » pour les fêtes de cette année? Tout d’abord, aimez ce voyage pour vous. Deuxièmement, n’allez pas à la Blouse Barn. Troisièmement, vous êtes au bon endroit! Internet étant le joyau qu’il est, il regorge d’articles à vendre qui rendent hommage à la meilleure comédie de 2020, selon les Emmy et aussi de nombreux fans, et nous avons parcouru le Web pour trouver les meilleurs cadeaux pour les personnes qui regardent (ed) le spectacle.

Il y a l’attirail de David Rose! Il y a des vêtements bébé de marque bébé! Il existe des ustensiles de cuisine qui vous aideront à incorporer le fromage! Sérieusement, ce guide de cadeaux est à l’image de la ville de Schitt’s Creek. C’est là que tout le monde s’intègre. Que ce soit pour votre conjoint, un collègue ou même un bébé, cette liste a quelque chose pour tous les types de personnes. Maintenant, sans plus tarder, voici 12 cadeaux les plus appréciés des fans de « Schitt’s Creek » qui arriveront avant Noël.

Veuillez noter que même si vous pouvez toujours commander la plupart d’entre eux avec la livraison standard, vous devrez sélectionner la livraison accélérée pour certains cadeaux si vous souhaitez les recevoir avant le 25 décembre. Parce que beaucoup de ces cadeaux sont sur Etsy, plus tôt vous pouvez commander, mieux c’est si vous voulez les recevoir à temps! Vérifiez les petits caractères et contactez le vendeur si vous avez tout questions avant de commander.

1. Un verre à vin sur le thème de David Rose

Bien que ce ne soit pas le plus chic des verres à vin, si vous magasinez pour quelqu’un qui aime le vin autant qu’il aime « Schitt’s Creek », ce verre à vin sans pied sur le thème de David Rose ferait un excellent cadeau de nouveauté. Qu’ils finissent par l’utiliser comme un verre à vin de tous les jours, un verre à vin en prime, une décoration ou un rangement (c’est possible), les critiques disent que c’est génial. Alors que beaucoup de verres à vin « Schitt’s Creek » sur Etsy n’arriveront qu’après Noël, celui du vendeur CharleyRayDesign le fera.

Obtenez le verre à vin Schitt’s Creek sur Etsy pour 15 $

2. Un torchon et / ou un tablier pour les aider à incorporer le fromage

Faire du shopping pour quelqu’un qui aime plier le fromage pendant son temps libre? Qui sait! Personne ne sait ce que cela signifie. Mais s’ils aiment cuisiner et qu’ils adorent «Schitt’s Creek», nous savons quelque chose, c’est qu’ils apprécieraient probablement les trucs de cuisine sur le thème du «pliez le fromage». Tout d’abord, laissez-moi vous présenter ce torchon de cuisine qui dit plier dans le fromage du vendeur Etsy MoonlightMakers. Il a été vendu plus de 13 000 fois et les critiques l’adorent.

Ensuite, il y a ce tablier classique et hilarant qui arbore non pas une, mais deux citations de « Schitt’s Creek »: Pliez le fromage ET ew, David. Le seul problème avec le tablier est que si vous le voulez avant Noël, vous devrez le commander avec une expédition accélérée. OU vous pouvez en imprimer une photo et la mettre sur une carte leur indiquant que leur cadeau devrait arriver bientôt. Cette année est bizarre! Allez avec.

3. Une tasse d’apothicaire rose

S’ils aiment boire du café ou du thé, et aiment aussi «Schitt’s Creek», pensez à leur donner cette tasse de bon goût d’apothicaire Rose. Cette tasse simple coûte un peu moins de 15 $ et a été vendue 6 900 fois. Le magasin dans lequel il est vendu a une note de 5 étoiles sur plus de 1000 avis. Il contient également de nombreuses photos de clients satisfaits avec leurs tasses de fantaisie.

Obtenez la tasse Rose Apothecary sur Etsy (Magasin: unitedstateprintco) pour 14,40 $

4. Collier monogrammé signature d’Alexis Rose

Non seulement le collier monogramme de lettre bloc d’Anthropologie est incroyablement populaire avec une note de 4,6 étoiles parmi plus de 460 critiques, mais c’est aussi le collier que notre reine Alexis Rose porte dans de nombreux épisodes de «Schitt’s Creek». Toutes les lettres sont actuellement en stock, à l’exception de celle avec l’initiale «A» de sa majesté. Celui-ci sera à nouveau disponible le 22 décembre, selon le détaillant de mode.

Obtenez le collier monogramme de lettre bloc d’Anthropologie pour 22,80 $ (en solde! À l’origine 38 $)

5. Une combinaison bébé

Si vous magasinez pour un bébé et que les parents regardent «Schitt’s Creek», une grenouillère portant la marque «bébé» pourrait bien être le cadeau le plus parfait de tous les temps. Ce grenouillère de BlueGiraffeApparel a été vendu plus de 30000 fois sur Etsy, et le vendeur a plus de 3300 critiques impressionnantes, il est donc sûr d’être un succès. Vous pouvez également choisir entre une combinaison à manches courtes ou une combinaison à manches longues. Vous pouvez également obtenir cette grenouillère Moira Rose «Veuillez ne pas toucher le bébé» dans une autre boutique Etsy populaire, TinyBakerCreations, car 1. Ew, covid et 2. germes !!!

6. Porte-clés Rosebud Motel

Les porte-clés sont une chose dont nous pourrions tous bénéficier, mais nous n’achèterons probablement pas pour nous-mêmes alors que nous pourrions dépenser cet argent ailleurs, comme pour des salades trop chères ou un énorme yacht mignon comme celui auquel Alexis fait référence dans sa chanson à succès. , « Un peu Alexis. » Ce porte-clés serait apprécié pour cette seule raison. C’est vraiment juste un bonus que celui-ci soit un porte-clés sur le thème de Rosebud Motel. Il dit également « suivez-nous sur les tweeters », qui est en fait le réel argument de vente, mais ce n’est ni ici ni là-bas. Ce porte-clés provient du très populaire vendeur Etsy Towne9 et a été vendu plus de 22000 fois.

Obtenez le porte-clés Rosebud Motel sur Etsy pour 11,75 $

7. Livre de coloriage pour adultes Schitt’s Creek

Ce livre de coloriage populaire fou du vendeur Etsy ShopHelloHarlot a été vendu plus de 32000 fois. Avec des pages pleines de scènes amusantes, comme une affiche pour « The Crows Have Eyes III: The Crowening », et une page consacrée à la romance de Patrick et David, cela leur donnera de quoi rire et quelque chose à faire, surtout pendant les mois d’hiver à venir.

Obtenez le livre de coloriage A Very Schitty sur Etsy pour 16,99 $

8. Baume à lèvres Rose Apothecary

Beekman 1802 est une marque de soins de la peau populaire qui se trouve être à peu près une version en ligne IRL de notre magasin fictif préféré, Blouse Barn – je plaisante – Rose Apothecary. La marque a sa propre boutique Rose Apothecary, et les gens l’aiment tellement, que tout est actuellement épuisé sauf le baume à lèvres. Si vous recherchez un cadeau moins cher ou un bas de Noël pour un fan de « Schitt’s Creek », ce baume à lèvres ferait un excellent choix.

Obtenez le baume à lèvres teinté Rose Apothecary de Beekman 1802 pour 8 $

9. Une étiquette de voyage pour les futurs voyages

Il n’y a pas de voyage que j’aime plus que le voyage que votre bien-aimé entreprendra après que vous lui ayez donné cette étiquette de voyage sur le thème de «Schitt’s Creek» – et aussi après qu’il soit à nouveau en sécurité. Du vendeur Etsy GoodCrafternoonCo (j’adore ce nom pour eux), vient cette étiquette de bagage super amusante qui a d’excellentes critiques. Il est disponible en cinq couleurs différentes et il existe différentes options de couleur pour le texte (y compris celles impliquant des paillettes). Il est important de noter, cependant, que pour que cet article arrive avant Noël, vous devrez choisir une expédition accélérée lors de votre départ.

Obtenez l’étiquette de bagage Love That Journey For Me Schitt’s Creek sur Etsy pour 10,49 $

10. T-shirt rose apothicaire

Pour l’élégant fan de « Schitt’s Creek », ce t-shirt Rose Apothecary, qui n’est pas seulement une nouveauté, est en fait assez tendance et mignon. Ils peuvent le porter en toute saison. En hiver, avec un pull cardigan. En été, avec un short. C’est drôle, classique, utile et seulement 12,55 $. Un cadeau de nouveauté à gagner! De ExclusiveTshirtShop, une boutique Etsy avec plus de 2700 avis, ce top a 200 critiques élogieuses. Il y a aussi beaucoup de photos montrant des personnes portant le haut, vous pouvez donc vérifier si cela pourrait convenir à la personne pour laquelle vous magasinez.

Obtenez le T-shirt Rose Apothecary sur Etsy pour 12,55 $

11. Bloc-notes Schitt’s Creek

Pour le fan de « Schitt’s Creek » qui aime prendre des notes et faire des listes, ce bloc-notes est une fabuleuse idée cadeau. Comme c’est drôle! Comme c’est utile! Comme c’est abordable! Pour moins de 10 $, vous pouvez égayer la journée de quelqu’un et rendre sa vie un peu plus organisée car il aura la possibilité de créer plusieurs listes Schitt. Par JustFollowYourArt, le vendeur Etsy le mieux noté, ce bloc a été vendu plus de 5 200 fois.

Obtenez le bloc-notes Schitt’s Creek sur Etsy pour 9,50 $

12. Une petite carte de vacances Alexis

Quelle meilleure façon de dire de joyeuses fêtes qu’avec un peu de… Alexis? Du vendeur Etsy, ShopJenRenArt, cette carte a des critiques élogieuses, et il y a même quelques photos d’elle en action. Que cette drôle de carte de vœux soit l’événement principal de votre cadeau ou qu’elle s’ajoute à un autre cadeau, les cartes de vœux sont toujours appréciées des gens, et je peux dire en toute sécurité que les fans de «Schitt’s Creek» vont adorer celle-ci.

Obtenez la carte de voeux A Little Bit Alexis Holiday sur Etsy pour 6,25 $

