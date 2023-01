12 cadeaux de la Saint-Valentin pour l’impressionner en 2023

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La Saint-Valentin approche et vous savez ce que cela signifie : il est temps de montrer à votre partenaire que vous vous souciez d’elle en lui témoignant votre affection. Les cadeaux ne sont pas tout, mais quand il s’agit de romance, ils sont toujours les bienvenus le 14 février. Les femmes et les petites amies apprécient un geste doux, mais trouver le cadeau parfait n’est pas toujours facile. Heureusement, nous avons compilé un excellent guide de cadeaux afin que vous trouviez forcément quelque chose qu’elle adorera.

Peut-être que votre valentine est du genre traditionnel qui aimerait une boîte de bonbons ou un joli bouquet. Si elle préfère les petits luxes, nous avons un joli parfum ou des flûtes à champagne Barbie. Si votre amour est du genre pratique, des écouteurs ou de jolis pantalons de survêtement pourraient être plus sa vitesse. Et si vous cherchez des bijoux, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’or. Optez pour une paire de clous frappante ou un médaillon sentimental à présenter le jour de la Saint-Valentin.

Maurices L’imprimé cœur de cette couverture de 60 x 50 pouces est parfait pour la Saint-Valentin, mais votre amour voudra s’y installer toute l’année. Il est parfait pour se blottir sur le canapé pour regarder vos émissions préférées. Le jeté en jacquard est doté d’une bordure à pampilles et il est lavable en machine.

Nordström Un parfum de rose française fait un joli cadeau pour la Saint-Valentin. Le parfumeur de luxe Diptyque crée des parfums magnifiques et élégants, et cette bouteille de 3,4 onces d’Eau Rose en contient un. L’eau de toilette est plus légère qu’un parfum, et ce délicat parfum de rose est parfait pour un usage quotidien. Si vous êtes d’humeur à faire des folies, ajoutez le crème pour les mains et le corps aussi.

Sucrefina La boîte de dégustation Love Letters de Sugarfina est presque aussi amusante à ouvrir qu’à manger. Ouvrez les 16 “lettres” pour découvrir une variété de friandises Sugarfina, y compris des oursons au champagne à la fraise, des caramels au sel de mer au chocolat noir, des roses à longue tige, des gommes à la tour Eiffel et plus encore. Si vous avez de la chance, votre femme pourrait même partager sa réserve !

Mattel Si votre fille est dans la tendance Barbiecore actuelle (tout ce qui est rose et plastique) ou si elle apprécie juste un bon verre de champions, ces flûtes font un excellent cadeau. Cette paire de flûtes à champagne en métal doré aurait fière allure dans la Barbie Dreamhouse – et c’est le point ! Ils sont prêts à être offerts dans une boîte que Barbie elle-même adorerait. Vous recevez des alertes de prix pour Flûtes à champagne Barbie x Dragon Glassware, collection Barbie Dreamhouse, or avec verre cristal intérieur rose, mimosa et verres à cocktail, capacité de 8 oz, ensemble de 2

Fleurs de fermière Farmgirl Flowers expédie de magnifiques bouquets, et leur vase, Vase Baby Mini ravira à coup sûr n’importe quelle Saint-Valentin. Nous aimons cet arrangement pour ses fleurs lumineuses et son vase en céramique personnalisé de 4 pouces. Il y a 22 fleurs magnifiques – y compris des renoncules romantiques et des roses branchues – à admirer dans ce bouquet. Astuce : Commandez maintenant pour avoir le temps de vous faire livrer.

Carrie Hoffmann Saviez-vous que le “x” dans “xo” est un bisou ? Ces boucles d’oreilles en or sont assez simples pour qu’elle les porte tout le temps, mais le design lui rappellera votre amour. Cette paire est un cadeau sur le thème de la Saint-Valentin, mais elle est agréable et subtile. Les clous d’oreilles 14K X de Carrie Hoffman sont disponibles en or jaune, rose et blanc.

Coing Que votre amour travaille à la maison ou aime simplement se prélasser, elle appréciera une paire de pantalons de survêtement en cachemire de luxe. Le coing est une option abordable à un peu moins de 100 $, et vous pouvez même les obtenir en bordeaux adapté à la Saint-Valentin. Si vous voulez l’impressionner avec une tenue entière, ajoutez la tenue assortie sweat à capuche en cachemire.

Le Creuset Le Creuset est connu pour ses ustensiles de cuisine intemporels. Si votre bien-aimée est fan du grès de qualité de la marque, elle tombera sous le charme de cette collection de mugs sur le thème de la Saint-Valentin. Choisissez une tasse de 14 onces à pois roses, rouges ou blancs et elle pensera à vous quand elle sirotera son café du matin. Bonus : ces tasses passent au lave-vaisselle et au micro-ondes. Vous recevez des alertes de prix pour Le Creuset Collection L’Amour Tasse en grès 14 oz, cerise avec applique cœur

Marchandises peu communes Voici un cadeau amusant qui vient tout droit du cœur. Cette petite boîte est livrée avec 40 tickets en bois, chacun avec des friandises et des offres à échanger pour votre partenaire. Petit déjeuner au lit? Massage? Son choix lors d’une soirée cinéma ? Bonus : Vous pouvez personnaliser la boîte avec son nom sur le devant.

Beats Vie de la batterie Évalué jusqu’à 6 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l’eau Oui (IPX4 — résistant aux éclaboussures) Si votre femme aime les cadeaux pratiques, les écouteurs sont un excellent moyen d’aller pour la Saint-Valentin. Elle ne veut pas de chocolats, elle veut des beats de folie ! Une version plus sportive des AirPods, Beats Fit Pro est une option d’écouteur gagnante. Beats Fit Pro est flexible et reste en place, et elle bénéficiera de 6 heures d’écoute sur une charge. Lisez la critique complète de CNET ici. Vous recevez des alertes de prix pour Écouteurs Beats Fit Pro (Blanc, 2021)

Sarah Chloé Le médaillon rond en diamant Alana de Sarah Chloe Jewelry est un étourdissant. C’est délicat et son prix aussi. Il y a un petit diamant serti dans le collier plaqué or (également disponible en argent) et il y a de la place pour deux photos à l’intérieur. Astuce : mettez une photo de vous dans le médaillon avant de l’emballer pour une touche personnalisée et sentimentale.