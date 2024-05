12 blessés dans les turbulences à bord du Boeing 787 Dreamliner de Qatar Airways

Douze personnes ont été blessées dimanche à bord d’un vol de Qatar Airways reliant Doha à Dublin, en Irlande, après que des turbulences extrêmes ont frappé un autre vol international.

Le Boeing 787 Dreamliner a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Dublin peu avant 13 heures dimanche après que de nombreuses personnes auraient été blessées en raison des turbulences sur le vol.







12 personnes ont été blessées dans un vol de Qatar Airways. PA

Six passagers et six membres d’équipage ont signalé des blessures « après que l’avion a connu des turbulences alors qu’il survolait la Turquie », a écrit l’aéroport de Dublin sur X.

Le vol QR107 a été accueilli par les services d’urgence, notamment la police de l’aéroport, ainsi que par des équipes de pompiers et de secours, lors de son atterrissage, a ajouté l’aéroport.