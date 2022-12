12 ans après le déclenchement du printemps arabe, la Tunisie revient à l’autocratie avant le vote

Pour le monde extérieur, les élections de samedi en Tunisie soulèvent plusieurs drapeaux rouges.

De nombreux partis d’opposition les boycottent, les médias étrangers n’ont pas le droit de parler aux candidats et les critiques affirment que la nouvelle loi électorale rend plus difficile la participation des femmes.

Mais de nombreux Tunisiens pensent que la révolution démocratique de leur pays, vieille de dix ans, a échoué et sont exaspérés par ses élites politiques. Ils saluent les réformes politiques de plus en plus autocratiques de leur président et voient dans le vote d’un nouveau parlement une chance de résoudre leur crise financière.

“Les 10 dernières années ont été désastreuses pour tous les Tunisiens”, a déclaré Aymen Yaakoubi, 41 ans, qui travaille comme chef. “Ce n’était pas une révolution, mais un bourbier, parce que l’État s’est désintégré.”

Les élections auront lieu 12 ans jour pour jour après que le vendeur de légumes tunisien Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu dans un acte de protestation contre les conditions économiques qui ont déclenché le printemps arabe.

Le président tunisien Kais Saied est représenté le 17 février, lors d’un sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, en Belgique. (John Thys/Reuters)

Le pays d’Afrique du Nord a été le seul pays à sortir des manifestations du printemps arabe avec un gouvernement démocratique, qui a remplacé l’autocrate de longue date Zine El Abidine Ben Ali. Mais il y a eu beaucoup de recul depuis.

Le Parlement s’est réuni pour la dernière fois en juillet 2021. Le président Kais Saied a ensuite gelé la législature et limogé son gouvernement après des années d’impasse politique et de stagnation économique. Il a dissous le parlement en mars.

Il a également restreint l’indépendance du pouvoir judiciaire et affaibli les pouvoirs du parlement.

Saied – qui a été élu en 2019 en grande pompe en raison de son statut d’outsider – bénéficie toujours du soutien de plus de la moitié de l’électorat.

Lors d’un référendum en juillet, les Tunisiens ont approuvé une constitution qui accorde de larges pouvoirs exécutifs au président. Saied, qui a dirigé le projet et rédigé lui-même le texte, a pleinement utilisé le mandat en septembre, modifiant la loi électorale pour diminuer le rôle des partis politiques.

Affaiblissement des partis

La nouvelle loi réduit le nombre de membres de la chambre basse du parlement de 217 à 161, qui doivent désormais être élus directement au lieu d’être élus via une liste de parti. Et les législateurs qui “ne remplissent pas leur rôle” peuvent être révoqués si 10% de leurs électeurs déposent une demande formelle.

Les détracteurs de Saied l’accusent de dérive autoritaire et de mise en danger du processus démocratique.

Une personne passe devant des affiches électorales affichant des candidats à l’élection nationale tunisienne prévue samedi. (Fethi Belaïd/AFP/Getty Images)

Sghaier Zakraoui, comme le président lui-même, est un éminent professeur de droit. Il a été l’un des premiers à soutenir les mesures prises par Saied pour concentrer le pouvoir entre ses propres mains. Mais depuis un an, il a changé d’avis.

Zakraoui décrit les élections de samedi comme un “non-événement”. L’élection fait partie de “l’aventure personnelle” du président, a-t-il déclaré. “Il a imposé sa constitution et sa loi électorale, ce qui conduira à un échec du président.”

Les critiques disent que les réformes de la loi électorale ont particulièrement touché les femmes. Seules 127 femmes figurent parmi les 1 055 candidats en lice pour l’élection de samedi.

Neila Zoghlami, présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates, a déclaré que la loi électorale “ne répond pas aux aspirations des femmes tunisiennes”. Elle a fait valoir que l’utilisation de listes de candidats individuels – au lieu de listes de partis – stimule les candidats masculins, car de nombreux Tunisiens hésitent encore à voter pour les femmes.

“Nous connaissons très bien l’environnement social et culturel dans lequel les hommes dominent”, a déclaré Zoghlami. “Nous sommes parfaitement conscients que les femmes tunisiennes ou arabes souffrent encore de discrimination et d’inégalité devant la loi.”

Tension économique

Beaucoup voient le vote de samedi comme une chance d’élire un candidat local qui s’occupera des besoins de leur communauté à la législature nationale, brisant ainsi un cercle de promesses non tenues de la part de candidats centraux qui se soucient peu de la fortune de leurs électeurs.

“Beaucoup de candidats sont venus de loin pour demander [us] voter pour eux, et nous les avons élus », a déclaré Faouzia Tlili, 60 ans, qui tient un fast-food à l’Ariana, une banlieue nord de la capitale, Tunis.

“Ils ont promis d’employer nos enfants et de réparer les routes, et lorsqu’ils sont devenus législateurs, ils ont oublié leurs promesses”, a déclaré Tlili. “Nous voulons une personne de la région connue de tous les habitants du quartier et proche des citoyens.”

ÉCOUTEZ | A partir de juin 2022 :

Malika Mahfouf, 43 ans, une autre résidente d’Ariana, a déclaré qu’elle était plus préoccupée par la flambée des prix des denrées alimentaires et la pénurie de produits de base que par la détérioration des droits des femmes – qui, selon elle, se sont montrées égales aux hommes dans la bataille quotidienne pour la survie.

“Ils travaillent et ils se battent, en particulier dans la situation actuelle de crise économique, qui est grave”, a déclaré Mahfouf.

Avec de nombreux partis d’opposition boycottant les élections, y compris la coalition du Front du salut dont fait partie le parti populaire Ennahda, il n’est pas clair que les élections conduiront à la stabilité politique et économique que le président cherche à créer.