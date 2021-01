Intel a fait une série d’annonces lors de son discours d’ouverture au CES 2021. Plus tôt dans la journée, à l’étage du Consumer Electronics Show 2021, Intel a annoncé un total de plus de 50 processeurs pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, qui, selon la société, combineront pour présenter un total de plus de 500 PC par divers OEM jusqu’en 2021. La gamme de nouveaux Les processeurs annoncés au CES 2021 comprennent la gamme Evo vPro de 11e génération pour les ordinateurs portables professionnels ultra-minces, la gamme Pentium Silver et Celeron de la série N pour les appareils à faible consommation d’énergie, la série Tiger Lake-H de 11e génération pour les jeux ultra-minces à venir et les hautes performances ordinateurs portables, la série Rocket Lake-S de 11e génération pour les ordinateurs de bureau, et aussi un très bref aperçu de ses processeurs Core de 12e génération, sous Alder Lake. Voici un aperçu de tout ce qui alimentera vos prochains ordinateurs de bureau et portables, plus en détail.

Tiger Lake-H pour les ordinateurs portables, Rocket Lake-S pour les ordinateurs de bureau

Les processeurs Tiger Lake Intel Core série H de 11e génération pour ordinateurs portables sont sans doute les annonces les plus importantes faites ici. Basé sur l’architecture 10 nm, même maintenant, le Tiger Lake-H de 11e génération apporte enfin les processeurs plus performants aux ordinateurs portables. Jusqu’à présent, Intel n’avait ouvert que la série U de processeurs d’efficacité pour les ordinateurs portables. Selon Intel, ces processeurs permettront «des jeux de niveau passionné sur des ordinateurs portables aussi minces que 16 mm». La gamme sera dirigée par le processeur quad-core Core i7 Special Edition de 11e génération avec augmentation de l’horloge turbo de 5 GHz.

La gamme H35 comprendra PCIe 4.0 pour la connexion avec les derniers GPU discrets, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6 / 6E gigabit-plus et des graphiques intégrés Intel Xe-LP. Une option octa-core haute puissance de classe ordinateur de bureau qu’Intel lancera plus tard est également incluse. Cette variante octa-core sera lancée d’ici mars 2021 et expédiée via les OEM plus tard dans l’année. En ce qui concerne le reste de la gamme de processeurs H35, Intel déclare qu’Asus, Acer et MSI annoncent déjà des ordinateurs portables de jeu basés sur la nouvelle gamme de processeurs au CES 2021.

Présentant un aperçu des processeurs Intel de 11e génération pour les ordinateurs de bureau, la société a dévoilé Rocket Lake, avec des processeurs Intel Core de la série S qui seront également lancés commercialement d’ici mars 2021. Peu de choses ont été divulguées sur les nouveaux processeurs de bureau, mais ils devraient prolonger la connectivité et les normes Internet des processeurs de 11e génération pour les ordinateurs portables. La gamme sera dirigée par le processeur Intel Core i9-11900K.

12e génération ‘Alder Lake’

Alors que les détails des performances des processeurs Intel de 12e génération seront bien sûr dévoilés plus tard, Intel a confirmé que les processeurs Alder Lake seront toujours basés sur 10 nm, mais dans l’architecture Enhanced SuperFin. Fondamentalement, c’est la variante 10 nm +, qui, selon Intel, rendra les processeurs encore plus écoénergétiques – comme il se doit.

Evo vPro, Core vPro et N-Series

Les processeurs Core vPro de 11e génération sont tous adaptés aux ordinateurs portables professionnels et incluent le micrologiciel AI Hardware Shield intégré à la puce pour la sécurité, Wi-Fi 6 / 6E pour la connectivité, Iris Xe pour les graphiques intégrés, performances IA 8x plus rapides, arrière-plan 50% plus rapide performances et autres améliorations connexes. Intel déclare que plus de 60 ordinateurs portables différents de différents fabricants seront lancés à l’aide des plates-formes Core vPro et Evo vPro jusqu’en 2021.

Enfin, les processeurs Pentium Silver et Celeron de la série N de 11e génération à faible consommation offrent des performances 35% meilleures et 78% meilleures performances graphiques des chipsets, ce qui aurait un impact proportionnel sur les performances des ordinateurs portables au niveau d’entrée le plus élevé des chipsets.