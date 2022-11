11,7 millions regardent les États-Unis et le Pays de Galles sur FOX et Telemundo

Les chiffres de visionnage sont connus pour le premier match de la Coupe du monde 2022 aux États-Unis. En ajoutant les chiffres de FOX Sports et Telemundo Deportes, l’audience totale pour USA-Wales était impressionnante de 11,7 millions.

Télévisé un lundi après-midi de 14 h à 16 h HE, le match s’est terminé 1-1, le Pays de Galles et les États-Unis se partageant les points.

En regardant de plus près les chiffres, 8,3 millions ont regardé sur le réseau FOX (dont 563 000 qui ont regardé via les plateformes de streaming de FOX). Pendant ce temps, 3,2 millions de personnes regardées sur Telemundo (dont 1 million via Peacock et l’application Telemundo Deportes).

Top des villes qui regardent USA-Pays de Galles à travers l’Amérique

Voici les endroits où FOX a obtenu les notes les plus élevées à l’échelle nationale :

Top 5 des marchés de notation :

1.Austin

2.Cincinnati

3. Dallas

4.San Diego

5. Philadelphie

Par rapport à la Coupe du monde 2018, la moyenne d’audience de FOX pour les trois premiers matchs est en hausse de 193 %. En 2018, la moyenne était de 1,374 million. Maintenant, en 2022, c’est à 4 026 000. Bien sûr, cela aide toujours lorsque l’USMNT se qualifie pour une Coupe du monde.

L’attention se tourne vers le Black Friday

Pour FOX Sports et Telemundo, l’attention se tourne maintenant vers le Black Friday lorsque les États-Unis affrontent l’Angleterre dans un match à gagner. Les deux réseaux se battront pour les téléspectateurs. L’heure du coup d’envoi est 14 h HE.

FOX Sports, en particulier, espère une victoire ou une égalité des États-Unis afin de garder les téléspectateurs collés au dernier match de la phase de groupes la semaine prochaine contre l’Iran. Avec FOX Sports en concurrence avec la NFL, FOX a besoin que les États-Unis aillent loin pour que la Coupe du monde soit un succès d’audience.

Telemundo a plus d’options

Lors d’une vidéoconférence la semaine dernière avec des médias de football américains, World Soccer Talk a interrogé le président de Telemundo Deportes, Ray Warren, sur les avantages du diffuseur de langue espagnole par rapport aux défis auxquels FOX Sports est confronté.

“Certains des téléspectateurs de FOX devront faire des choix”, a déclaré Warren. “Il y a beaucoup de conflits dans [FOX’s] calendrier entre le football universitaire et la NFL. Ils auront plus de jeux sur FS1 cette année qu’en 2018 à cause de cela. L’exemple étant l’Argentine contre le Mexique, qui entrera en conflit avec Ohio State-Michigan, nous attendons donc ce jour avec impatience.