117 employés poursuivent le réseau hospitalier de Houston pour mandat de vaccination, disent qu’ils ne veulent pas être des « cobayes » – RT USA News

Plus d’une centaine de travailleurs de la santé ont déposé une plainte contre un réseau hospitalier à Houston, au Texas, arguant qu’ils ne veulent pas être obligés de prendre un vaccin «expérimental» Covid-19 par peur d’être licencié.

Marc Boom, PDG de Houston Methodist, une entreprise qui gère huit hôpitaux avec plus de 26 000 employés, a donné au personnel une date limite du 7 juin pour se faire vacciner. Les conséquences de ne pas se faire vacciner incluent « la suspension et éventuellement le licenciement », a-t-il écrit dans une lettre d’avril aux médecins et aux infirmières, qui a été citée dans le procès déposé vendredi.

Au total, 117 plaignants insistent pour que l’hôpital soit « exigeant illégalement à ses employés de se faire injecter un vaccin expérimental. » L’hôpital oblige le personnel à être « des « cobayes » humains comme condition de maintien dans l’emploi » dit le procès.

« C’est une violation grave et flagrante du Code de Nuremberg et de l’ordre public de l’État du Texas » L’avocat Jared Woodfill, qui a déposé la plainte dans le comté de Montgomery, a déclaré à ABC News. Écrit peu après la Seconde Guerre mondiale, le Code de Nuremberg énonce les principes éthiques de base de l’expérimentation médicale sur les humains.

Un groupe de travailleurs médicaux a organisé ce mois-ci une manifestation contre le mandat de vaccination devant les méthodistes de Houston. « Ceci est mon corps, c’est mon choix, et je ne pense pas que les employeurs ou quiconque devrait imposer ce qui entre dans mon corps » Kim Mikeska, une infirmière autorisée, a déclaré au Houston Chronicle.





L’infirmière méthodiste de Houston, Jennifer Bridges, la principale plaignante dans l’affaire, a déclaré au Washington Post ce mois-ci qu’elle avait reçu « tous les vaccins connus de l’homme » dans le passé, mais pensait que les vaccins contre le coronavirus nécessitaient une étude plus approfondie.

Le procès a qualifié les vaccins de « injection expérimentale de modification du gène de l’ARNm du COVID-19 ». La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’utilisation d’urgence des vaccins fabriqués par Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson une fois les essais requis terminés. Ils n’ont pas encore obtenu l’approbation complète, ce qui nécessite un examen plus rigoureux.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont expliqué que les vaccins de type ARNm Pfizer et Moderna n’affectent ni n’interagissent avec l’ADN humain de quelque manière que ce soit.

Marc Boom a publié une déclaration aux médias, affirmant que 99% des employés du réseau hospitalier ont été vaccinés. « Il est légal pour les établissements de santé d’imposer des vaccins, comme nous l’avons fait avec le vaccin contre la grippe depuis 2009 » a déclaré le PDG, ajoutant que les vaccins Covid-19 se sont avérés « très sûrs et très efficaces, et ne sont pas expérimentaux ».

Boom a déclaré que plus de 165 millions de personnes aux États-Unis ont été vaccinées, ce qui « a entraîné le plus faible nombre d’infections dans notre pays et dans la région de Houston en plus d’un an. »

