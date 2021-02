115 millions sur la trajectoire de la prochaine tempête alors que les conditions hivernales brutales poursuivent leur assaut à travers les États-Unis

Un régime hivernal incessant – l’un des plus impitoyables depuis des années – n’a montré aucun signe de ralentissement mardi, car il a laissé une traînée de destruction, des pannes de courant et des températures inférieures à zéro dans des dizaines d’États.

Et le temps plus mauvais était en route: une autre tempête hivernale avec de la neige et de la glace devait frapper des parties du sud et du Midwest mercredi avant de se précipiter dans le centre de l’Atlantique et le nord-est jeudi.

Au total, à la fin de mardi, 115 millions d’Américains étaient sur le chemin de la prochaine tempête, du Texas au Massachusetts, a indiqué le service météorologique.

Au moins 15 personnes sont mortes à la suite d’une série de tempêtes qui se sont déplacées d’un océan à l’autre au cours des derniers jours, dont trois tuées dans une tornade qui a ravagé une ville balnéaire de Caroline du Nord. Au Texas, plus de 3 millions de clients sont restés sans électricité mardi après-midi.

Dans le centre des États-Unis, une autre journée froide et glaciale mardi a apporté des températures plus basses, et de la neige supplémentaire devrait enterrer des parties du sud des plaines mardi soir, a déclaré le National Weather Service.

Dans la région de Chicago, la tempête a déversé jusqu’à un pied et demi de neige, fermant les écoles à des cours en personne alors que les responsables exhortaient les résidents à rester à l’écart des routes enneigées. Le gouverneur JB Pritzker a publié une proclamation de catastrophe pour l’Illinois.

Pourquoi est-cesi froid? Comment le vortex polaire apporte des températures basses record et des tempêtes hivernales

Des millions de personnes sans électricité au Texas alors que les températures chutent

Plus de 3 millions de foyers et d’entreprises étaient sans électricité mardi après-midi au Texas, où les températures ont chuté à un chiffre pendant la nuit. Et d’autres pannes d’électricité pourraient survenir, a déclaré le service météorologique, menaçant la capacité des gens à chauffer leur maison au milieu des températures record.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré lundi que la Garde nationale de l’État avait été déployée pour effectuer des contrôles de bien-être et aider à amener les gens dans l’un des 135 centres de réchauffement établis à travers l’État.

Le froid glacial dans tout l’État a empêché certaines compagnies d’électricité de produire de l’électricité à partir du charbon, du gaz naturel et du vent en raison des températures glaciales, a déclaré Abbott.

Le Conseil de la fiabilité électrique du Texas, qui gère l’électricité pour 26 millions de clients, a déclaré lundi qu’il commençait des pannes contrôlées « pour protéger le réseau électrique contre des pannes en cascade incontrôlées ».

Tracy Liu d’Austin a découvert que l’électricité était coupée dans sa maison lundi à 2 h 07 et est restée coupée mardi après-midi. «Je pensais qu’il y avait des pannes de courant», a déclaré Liu, ajoutant que la ville aurait pu donner de meilleures instructions. «Nous aurions pu acheter des radiateurs non électriques ou d’autres appareils non électriques. Personne n’était préparé à cela.

Toujours à Austin, Aaron Heth et sa petite amie, Jacqualyn Mangels, étaient toujours sans électricité mardi après-midi et étaient dans le noir depuis près de 36 heures. Ils avaient entendu parler des centres de réchauffement, mais ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas d’y aller car «il y a toujours un coronavirus en cours».

Une grande partie de l’est du Texas était sous un avertissement de tempête hivernale mardi en prévision de la prochaine vague de neige et de glace. À Dallas, le service météorologique a déclaré que plus de glace et 2 à 6 pouces de neige supplémentaires étaient attendus mardi soir.

« Des accumulations de glace allant d’un quart à un demi-pouce sont possibles, ce qui entraînerait des conditions de voyage dangereuses, provoquerait davantage de pannes de courant et causerait des dommages supplémentaires aux arbres dans ces zones », a déclaré le service météorologique.

Tuyaux gelés?:Voici comment dégeler les tuyaux pendant les tempêtes hivernales.

Les prévisionnistes de Houston, où le nord de la ville pouvait également voir jusqu’à un demi-pouce de glace, ont déclaré le les accumulations pourraient être « potentiellement dévastatrices si ces montants devaient être encore plus élevés. »Tôt mardi, une femme et une fille sont décédées des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone présumée dans une maison sans électricité à partir d’une voiture roulant dans un garage attenant, a indiqué la police.

La tempête pourrait également être à l’origine de la mort de deux hommes retrouvés le long des routes de la région de Houston, ont déclaré des responsables de l’application des lois. Les causes de décès étaient en suspens lundi soir.

Toujours dans la région de Houston, trois enfants et leur grand-mère sont morts dans l’incendie d’une maison tôt mardi alors que l’on pense qu’ils essayaient de rester au chaud pendant une panne de courant.

Plus au sud, la ville de Corpus Christi devait émettre un avis d’ébullition mardi après une rupture majeure de conduite d’eau. «Nous sommes confrontés à une rupture majeure d’une conduite d’eau quelque part dans notre système et nous enquêtons à ce sujet en ce moment, et cela a conduit à une faible pression d’eau ou à l’absence de service d’eau», a déclaré la porte-parole de la ville DeAnna McQueen.

La tornade du comté de Brunswick fait 3 morts en Caroline du Nord

En Caroline du Nord, trois personnes sont mortes et 10 ont été blessées lorsqu’une tornade a frappé tôt mardi dans le sud-est du comté de Brunswick, près de Grissettown, dans la communauté Ocean Ridge Plantation.

La tornade a endommagé au moins 50 maisons, cassé des arbres en deux et abattu des lignes électriques qui ont laissé des milliers de personnes sans électricité.

« C’est quelque chose comme je n’ai jamais vu auparavant. Beaucoup de destructions. Cela va être un long processus de récupération », a déclaré le shérif du comté de Brunswick, John Ingram, lors d’une conférence de presse mardi.

Les personnes emprisonnées dans des maisons ont été secourues mardi matin, ont déclaré des responsables du comté de Brunswick.

Le sud se prépare pour plus de froid, une autre tempête de neige et de verglas

Une nouvelle tempête hivernale devrait se développer dans le sud des plaines mardi et se diriger vers le sud mercredi, a rapporté le service météorologique.

Dans la vallée inférieure du Mississippi et dans les vallées de l’Ohio et du Tennessee, 3 à 6 pouces de neige pourraient s’accumuler mercredi, a déclaré le National Weather Service.

Certaines parties de l’Oklahoma et de l’Arkansas pourraient voir jusqu’à 8 pouces de neige d’ici mercredi, ont déclaré les prévisionnistes locaux.

Le bureau des prévisions de Norman, dans l’Oklahoma, a déclaré que des vents légers mardi pourraient entraîner des « périodes de refroidissement éolien très dangereux », passant sous les 20 degrés négatifs à Oklahoma City et dans une grande partie du nord de l’État.

La partie nord de la Louisiane peut ne voir que quelques centimètres de neige, mais près d’un demi-pouce de glace était possible, a déclaré le service météorologique. Plus de 76 000 personnes étaient sans électricité mardi matin. Le gouverneur John Bel Edwards a qualifié la météo de «très grave urgence».

« Nous ne pouvons pas dire exactement quand le dégel va se produire, et les routes peuvent passer de dangereuses à sûres à dangereuses à nouveau », a-t-il déclaré.

À Nashville, les prévisionnistes ont déclaré que la tempête de mercredi serait « un autre producteur de neige / glace, mais pas de l’ampleur de ce système antérieur ». Memphis pourrait également voir jusqu’à un demi-pied de neige jusqu’à jeudi.

Plus de 50 millions de personnes pourraient voir les températures descendre en dessous de zéro au cours des prochains jours, selon le Capital Weather Gang.

Lundi, un froid record a accompagné la tempête dans le centre des États-Unis. Des centaines de températures record quotidiennes ont été ou seront brisées au cours de cette « plongée polaire » prolongée, a déclaré le service météorologique, « avec un mois de février et même un plus bas historique. records de température menacés. «

Le service météorologique a déclaré que le mardi froid pourrait entraîner « des anomalies quotidiennes… entre 35 et 45 degrés sous la normale ».

Risque minime d’un demi-pied de neige au milieu de l’Atlantique plus tard cette semaine

Dans le nord-est mardi, jusqu’à 10 pouces de neige étaient attendus dans certaines régions, ont déclaré les bureaux des services météorologiques du New Hampshire et du Maine.

La région des Grands Lacs a également vu de la neige mardi. À Chicago, les prévisionnistes ont déclaré que mardi marquait le 12e des 16 jours de février qui avaient vu des chutes de neige mesurables, un «tronçon remarquable».

Plusieurs pouces de neige supplémentaires sont possibles jeudi et vendredi une fois que la tempête se déplace du sud vers le centre de l’Atlantique et le nord-est.

La plupart du New Jersey, du Delaware et de la côte est du Maryland pourraient s’attendre à de la neige qui se transforme en mélange hivernal de jeudi à vendredi, ont déclaré les prévisionnistes.

À Baltimore et à Washington, DC, 1 à 3 pouces de neige était probable, mais le bureau du service météorologique a déclaré qu’il y avait 10% de chances que la tempête apporte de 6 à 8 pouces de neige.

Contribuant: Dian Zhang, USA TODAY; Emma Dill, Wilmington Star News; Vicky Camarillo, The Corpus Christi Caller Times; The Associated Press