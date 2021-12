115 Biryanis par minute, Samosas égalant la population néo-zélandaise commandée par Desis en 2021

Le Biryani n’a pas besoin d’être présenté parmi les gastronomes indiens, et les données annuelles de Swiggy montrent que le plat a régné en maître cette année dans plusieurs villes même pendant Covid-19. Selon Swiggy StatEATstics 2021, les Indiens en général ont commandé 115 Biryanis par minute (ou presque deux Biryanis par seconde), des samoussas équivalant à la population de la Nouvelle-Zélande et des tomates qui suffiraient pour participer au festival espagnol Tomatina pendant 11 ans ! Biryani, en particulier, est en tête des charts Swiggy depuis six années consécutives. L’analyse par ville révèle que le poulet Biryani était le plat le plus commandé à Chennai, Hyderabad, Kolkata ET Lucknow. À Bengaluru, c’était le deuxième plat préféré. Le deuxième plat préféré à Pune était le poulet Dum Biryani. Que Veg Biryani soit une chose ou non est un débat distinct, mais selon le rapport Swiggy, le poulet Biryani a été commandé 4,3 fois plus que la variante végétarienne.

Il semble que les Indiens ne se remettent pas de leur amour pour Biryani de si tôt. Le rapport montre qu’un passionné de biryani de Kolkata a demandé à un partenaire de livraison Swiggy Genie de parcourir 39,3 km de chez lui pour livrer son Mutton Biryani préféré. Le Biryani est non seulement l’un des plats préférés de l’Inde, mais le poulet Biryani Cut était parmi les plus populaires sur Swiggy’s Meat Store. C’était le quatrième produit de viande le plus commandé là-bas. Le samosa était la collation la plus gourmande, commandé 6 fois plus que les ailes de poulet. Pav Bhaji est arrivé au deuxième rang des plus populaires. Après 22 heures, cependant, différentes scènes ont prévalu, avec du pain au fromage à l’ail, du maïs soufflé et des frites au premier plan.

Cependant, en ce qui concerne les recettes, certains autres éléments étaient largement recherchés sur Google par les Indiens. Google a révélé ses tendances de recherche cette année-là, et parmi les recettes tendance googlées par les Indiens, la première place était occupée par le champignon Enoki. Vous pourriez penser que Biryani ou Dosa pourraient être les recettes indiennes les plus célèbres et que le champignon Enoki est un choix un peu étrange, mais c’est peut-être pourquoi les gens ne cherchaient pas de recettes pour les deux premiers plats. Après les champignons était Modak. Pas de surprise avec celui-là ; L’Inde en tant que nation a ce qui ressemble à une dent sucrée collective, et pour couronner le tout, un nombre infini de festivals, Ganesh Chaturthi n’étant pas le moindre d’entre eux en termes d’ampleur et d’ampleur. Les trois recettes indiennes à la mode suivantes étaient le methi matar malai, le palak et, attendez, la soupe au poulet.

