« 115 accusations me semblent insignifiantes »: le fan de Manchester City, Noel Gallagher, intervient dans le débat sur les violations financières présumées

Manchester City fait face à 115 violations présumées des règles financières de la Premier League entre la saison 2009/10 et la campagne 2017/18 – et Noel Gallagher a maintenant rendu son verdict sur les sanctions potentielles auxquelles le club pourrait être confronté.

Parler à parlerSPORTle célèbre fan de Manchester City s’est délecté du succès du club depuis que Sheikh Mansour a pris ses fonctions en septembre 2008. Au cours de cette période, City a remporté sept titres de Premier League, deux Coupes FA et six Coupes EFL.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient les plus grands champions ou les plus grands tricheurs, Gallagher a répondu : « Nous ne savons pas. »

Il a poursuivi, suggérant qu’il y avait sûrement une base pour les violations présumées tout en affirmant que la Premier League et la FA – qui n’a en fait aucune implication dans les accusations présentées – font de leur mieux pour diminuer les réalisations de Manchester City au cours de la dernière décennie.

« Ce qui se passe en dehors du terrain, personne ne le sait. Je ne sais pas quelles sont les accusations, mais le fait qu’il y en ait 115 me semble un peu mesquin, mais il doit y avoir une grosse accusation quelque part », a déclaré Gallagher.

« La FA et la Premier League recherchent City depuis un certain temps, et ce qui arrivera. On parle de violations du FFP depuis un moment, et je ne sais pas quoi en penser. Je suis sûr que la FA et la Premier League a fait dire une chose à son peuple, et Man City a fait dire autre chose à son peuple.

« Quelque part au milieu, tout finira par tomber et les sanctions seront quelles qu’elles soient si City est reconnu coupable, puis nous passerons tous à autre chose. »

En 2020, l’UEFA a jugé que City avait commis de « graves infractions » à la réglementation du fair-play financier (FFP) entre 2012 et 2016, leur accordant une interdiction de deux ans des compétitions interclubs européennes.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a ensuite annulé cette interdiction, mais une commission indépendante émise par la Premier League enquête actuellement sur les 115 violations présumées des règles financières.