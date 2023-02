115 000 filles supplémentaires doivent étudier les mathématiques ou la physique au niveau A pour combler l’écart entre les sexes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Selon un rapport, environ 115 000 filles supplémentaires devraient étudier les niveaux A en mathématiques ou en physique, ou les deux, pour atteindre un nombre égal d’étudiants masculins et féminins étudiant des diplômes d’ingénierie et de technologie.

Seulement 8 % des femmes de première année de premier cycle qui avaient étudié les mathématiques et/ou la physique au niveau A ont poursuivi des études d’ingénierie et de technologie, contre 23 % des hommes de première année de premier cycle qui avaient étudié au moins une des matières à Niveau A, suggère une analyse de l’association caritative EngineeringUK.

Avec le taux de conversion actuel du niveau A en études de premier cycle, environ 150 000 filles devraient étudier le niveau A dans une ou les deux matières pour atteindre le même nombre de femmes étudiant l’ingénierie et la technologie que les hommes – ce qui représente une augmentation d’environ 115 000 filles. , suggère le rapport.

L’analyse, qui est basée sur les données de l’Agence des statistiques de l’enseignement supérieur (Hesa) des étudiants britanniques de première année de premier cycle au cours de l’année universitaire 2020/21, a révélé que seulement 18% des étudiants en ingénierie et en technologie étaient des femmes, contre 57% pour toutes matières confondues.

Le rapport – qui souligne que la condition préalable à de nombreux diplômes en ingénierie et en technologie est un niveau A en mathématiques et en physique – se demande si cette condition d’entrée doit continuer.





Il est clair que le Royaume-Uni aura du mal à surmonter sa grave pénurie de compétences s’il ne parvient pas à augmenter le nombre de femmes entrant dans des carrières liées à l’ingénierie Dr Claudia Mollidor, IngénierieRoyaume-Uni

Parmi les étudiants de première année en ingénierie et technologie qui avaient étudié les deux matières au niveau A, seulement 22% étaient des femmes, selon l’analyse.

Il dit: «Naturellement, il y a certains degrés où les connaissances préalables sont requises, mais afin de remédier au déséquilibre entre les sexes dans les cours d’ingénierie et de technologie, il faut peut-être réfléchir davantage pour le rendre plus accessible à un plus large éventail de candidats.”

Le Dr Claudia Mollidor, responsable de la recherche et de l’évaluation chez EngineeringUK, a déclaré: «La disparité entre les sexes dans les diplômes de premier cycle en ingénierie et technologie est vraiment préoccupante.

«Étant donné que les niveaux A en mathématiques et en physique sont souvent une condition préalable à ces diplômes, nous devons faire plus pour nous assurer que ces matières sont attrayantes et accessibles aux filles à l’école. D’autant plus que nous savons que les filles réussissent aussi bien que les garçons, voire les surpassent, dans ces matières.

Elle a ajouté: «Il est clair que le Royaume-Uni aura du mal à surmonter sa grave pénurie de compétences s’il ne parvient pas à augmenter le nombre de femmes entrant dans des carrières liées à l’ingénierie.

“La première étape pour résoudre ce problème consiste à accroître l’intérêt et l’engagement des filles pour les sciences et les mathématiques à l’école.”