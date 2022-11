11,3% des collégiens et lycéens utilisent des produits du tabac, selon le CDC

14 novembre 2022 – Plus de 3 millions d’élèves de collèges et lycées ont déclaré avoir consommé des produits du tabac au cours des 30 derniers jours, rapporte le CDC.

Cela représente 11,3 % des étudiants interrogés. Dans l’ensemble, 16,5% des élèves du secondaire et 4,5% des collégiens ont déclaré consommer actuellement du tabac, a déclaré le CDC dans son Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité.

Les produits les plus couramment utilisés étaient les cigarettes électroniques, suivis des cigares, des cigarettes, du tabac sans fumée, des narguilés, des sachets de nicotine, des produits de tabac chauffé et du tabac à pipe. Les résultats proviennent de l’Enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes de 2022, qui a été menée du 18 janvier 2022 au 31 mai 2022.

“L’utilisation commerciale des produits du tabac continue de menacer la santé des jeunes de notre pays, et les disparités dans l’utilisation des produits du tabac chez les jeunes persistent”, a déclaré Deirdre Lawrence Kittner, directrice du Bureau du CDC sur le tabagisme et la santé. une déclaration. « En nous attaquant aux facteurs qui mènent à l’usage des produits du tabac chez les jeunes et en aidant les jeunes à arrêter de fumer, nous pouvons donner aux jeunes de notre pays la meilleure chance de vivre une vie plus saine.