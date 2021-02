Les dépenses de consommation pour les applications ont enregistré le plus élevé en 2020, tout comme les revenus des abonnements intégrés aux applications, selon un nouveau rapport de Sensor Tower. Selon les données Store Intelligence de Sensor Tower pour 2020, les dépenses des consommateurs dans le monde dans les 100 principales applications non basées sur un abonnement ont augmenté de 34% d’une année sur l’autre, passant de 9,7 milliards de dollars (environ 70590 crores de roupies) en 2019 à 13 milliards de dollars (environ Rs). 94600 crores) en 2020.

Les revenus des 100 applications d’abonnement non liées aux jeux les plus rentables représentaient 11,7% du total de 111 milliards de dollars que les utilisateurs ont dépensé en achats intégrés l’année dernière. Le rapport indique qu’au quatrième trimestre 2020, 86 des 100 applications non liées aux jeux les plus rémunératrices dans le monde offraient des abonnements, en baisse de 3% par rapport à 89% au même trimestre de l’année dernière. Le rapport Sensor Tower a déclaré que la croissance des revenus des applications d’abonnement aux États-Unis suivait la tendance mondiale, mais était toujours en hausse par rapport à l’année précédente. Les consommateurs américains ont dépensé près de 5,9 milliards de dollars (environ 42949 crores de roupies) dans le top 100 des applications mobiles non liées au jeu offrant des abonnements en 2020. Il s’agissait d’une année de 26% par rapport à 4,6 milliards de dollars (environ 33 485 crores de Rs) en 2019. sont cinq pour cent de plus que le même chiffre un an plus tôt.

Les dépenses dans les 100 meilleures applications d’abonnement représentaient environ 17,6% des 33 milliards de dollars que les Américains dépensent en achats intégrés en 2020, en baisse de 3,4 points de pourcentage par rapport aux 21% de part de revenus qu’ils représentaient en 2019. Sur les 100 premiers aux États-Unis, 91 étaient des applications d’abonnement au quatrième trimestre 2020, en légère baisse par rapport à 93 au quatrième trimestre 2019.

Le rapport Sensor Tower indique que les clients ont historiquement dépensé plus sur l’App Store d’Apple que sur le Play Store de Google, et il en va de même pour les applications d’abonnement. À l’échelle mondiale, les 100 meilleures applications basées sur un abonnement sur l’App Store d’Apple ont généré 10,3 milliards de dollars en 2020, une augmentation de 32% par rapport aux 7,8 milliards de dollars de revenus de l’année dernière. Les 100 meilleures applications sur Google Play Store, en revanche, ont enregistré 2,7 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de 42% en glissement annuel par rapport aux 1,9 milliard de dollars de 2019.

En termes d’applications, Sensor Tower a déclaré qu’à la fois dans le monde et aux États-Unis, YouTube était le leader en termes d’applications d’abonnement, gagnant environ 997,1 millions de dollars (environ 7258 crores de roupies) de revenus bruts dans le monde. Alors que YouTube était l’application basée sur un abonnement la plus rentable sur l’App Store d’Apple, Google One est apparue comme la plus grosse sur le Google Play Store avec plus de 445 millions de dollars (environ 3238 crores de Rs) générés dans le monde.