110 pasteurs noirs de l’Ohio s’opposent à l’initiative de vote sur l’avortement de novembre : « Notre tueur n°1 »

Un groupe de plus de 100 pasteurs noirs de l’Ohio a récemment publié une lettre appelant les électeurs à rejeter une mesure électorale pro-avortement de novembre qui consacrerait l’accès à l’avortement dans la Constitution de l’État.

La mesure est connue sous le nom de Ohio Issue 1, « Droit de prendre des décisions en matière de reproduction, y compris l’initiative en matière d’avortement ». Il établirait un droit constitutionnel de l’État à « prendre et exécuter ses propres décisions en matière de procréation », y compris l’avortement, et permettrait à l’État de restreindre l’avortement après la viabilité fœtale, sauf lorsque « cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé de la patiente enceinte », selon Bulletin de vote.

« En tant que dirigeants de la foi noire et de la communauté de l’Ohio appelés à prendre soin du peuple de Dieu, nous exhortons nos frères chrétiens, la communauté noire et tous les habitants de l’Ohio qui croient en la valeur inhérente de chaque personne à voter NON sur le numéro 1 de novembre », la lettre lue.

« Il ne s’agit pas d’un vote de parti, et la question 1 n’est pas non plus une question républicaine ou démocrate. C’est une question morale et pour la communauté noire en particulier, c’est une question de vie ou de mort. Seulement 13 pour cent de la population de l’Ohio est Noire, pourtant 48 pour cent des avortements subis par les résidents de notre État sont pratiqués sur des femmes noires – une réalité tragique et difficile que notre communauté ne peut ignorer », poursuit la lettre citant un rapport récemment publié du ministère de la Santé de l’Ohio.

Les pasteurs ont également noté : « Ce qui est plus alarmant est le nombre d’enfants noirs – 20 millions – qui ont été tués dans l’utérus entre 1973 et l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis en juin dernier. C’est suffisant pour remplir l’Ohio. Stade plus de 194 fois. »

Les pasteurs ont également souligné que la communauté noire a toujours été ciblée par les prestataires d’avortement comme Marguerite Sangerfondateur de la Ligue américaine de contrôle des naissances, qui deviendra plus tard Planned Parenthood.

« La communauté noire est la cible de l’industrie de l’avortement depuis des décennies, à commencer par l’idéologie déplorable de l’eugéniste raciste Margaret Sanger, dont l’organisation Planned Parenthood a délibérément créé des usines d’avortement dans les quartiers minoritaires et ciblé

nos communautés pour les avortements. La mission de Sanger était de tuer les bébés noirs avant qu’ils n’entrent dans le monde, et Planned Parenthood et l’industrie de l’avortement à but lucratif ont permis à cette mission de se poursuivre encore aujourd’hui », poursuit la lettre.

Selon ses propres mots, Sanger luttait pour une société qui limitait les naissances à ceux qu’elle jugeait aptes à avoir des enfants.

« Je pense que le plus grand péché au monde est de mettre au monde des enfants qui sont malades de leurs parents, qui n’ont aucune chance au monde d’être un être humain pratique; des délinquants, des prisonniers, toutes sortes de choses, juste marqués quand ils » C’est pour moi le plus grand péché que les gens puissent commettre », a déclaré Sanger à Mike Wallace lors d’une interview en 1957.

Planned Parenthood a finalement dénoncé les opinions racistes de Sanger lors des manifestations Black Lives Matter en juillet 2020.

L’ancienne directrice de Planned Parenthood, Abby Johnson, a déclaré Actualités CBN au moment où les acteurs de l’industrie de l’avortement sont formés à ignorer les opinions racistes de Sanger.

« Ils vous ont répondu : ‘Eh bien, je veux dire, oui, Margaret Sanger était raciste, mais tout le monde était raciste à l’époque.’ Vous l’acceptez parce qu’elle est votre héroïne et elle doit être votre héroïne et vous ne pouvez pas remettre en question Planned Parenthood », a déclaré Johnson.

Le groupe pro-vie Protect Women Ohio a publié une vidéo jeudi, au cours duquel l’évêque Patrick L. Wooden Sr. a demandé le mois dernier à son auditoire du Columbus Christian Center à Columbus, Ohio : « Quel est notre tueur numéro un ? Ce n’est pas la police, c’est l’avortement. »

De l’autre côté, les Ohioiens unis pour les droits reproductifs ont déclaré dans un communiqué en juillet que l’amendement à la constitution de l’État était nécessaire, afin que « les Ohioiens ne soient plus jamais soumis à des politiques draconiennes en matière de soins de santé reproductive imposées par les extrémistes ».

Pendant ce temps, Mary Margaret Olohan, journaliste principale du Daily Signal, a publié vendredi une vidéo de Students for Life marchant pour les enfants à naître au centre-ville de Columbus, Ohio.

La vidéo montre des milliers de personnes marchant derrière une grande banderole sur laquelle on peut lire : « L’avenir est anti-avortement », tandis que certains manifestants scandaient : « Nous sommes la génération pro-vie et nous abolirons l’avortement ».

Les Ohioiens marchent pour les enfants à naître ! pic.twitter.com/a0KP535g6V -Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) 6 octobre 2023

Selon Le signal quotidienentre 5 000 et 6 000 personnes ont participé au rassemblement.

Actuellement, l’avortement est légal dans l’Ohio jusqu’à 21 semaines et six jours de grossesse.