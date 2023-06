110 millions de personnes déplacées de force alors que les guerres entre le Soudan et l’Ukraine aggravent la crise mondiale des réfugiés (ONU)

Quelque 110 millions de personnes ont dû fuir leur foyer en raison de conflits, de persécutions ou de violations des droits de l’homme, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La guerre au Soudan, qui a déplacé près de 2 millions de personnes depuis avril, n’est que la dernière d’une longue liste de crises qui ont conduit à ce chiffre record.

« C’est tout un acte d’accusation sur l’état de notre monde », a déclaré Filippo Grandi, qui dirige l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, aux journalistes à Genève avant la publication mercredi du rapport du HCR sur les tendances mondiales pour 2022.

Rien que l’année dernière, 19 millions de personnes supplémentaires ont été déplacées de force, dont plus de 11 millions qui ont fui l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie dans ce qui est devenu le déplacement de personnes le plus rapide et le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Nous sommes constamment confrontés à des urgences », a déclaré Grandi. L’année dernière, l’agence a enregistré 35 urgences, trois à quatre fois plus que les années précédentes. « Très peu font les gros titres », a ajouté Grandi, affirmant que la guerre au Soudan a fait la une des journaux après l’évacuation des citoyens occidentaux.

Les conflits en République démocratique du Congo, en Éthiopie et au Myanmar ont également provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes dans chaque pays en 2022.

La majorité des personnes déplacées dans le monde ont cherché refuge à l’intérieur des frontières de leur pays. Un tiers d’entre eux – 35 millions – ont fui vers d’autres pays, faisant d’eux des réfugiés, selon le rapport du HCR. La plupart des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenu faible ou intermédiaire en Asie et en Afrique, et non dans des pays riches d’Europe ou d’Amérique du Nord, a déclaré Grandi.

La Turquie accueille actuellement le plus de réfugiés avec 3,8 millions de personnes, principalement des Syriens qui ont fui la guerre civile, suivie de l’Iran avec 3,4 millions de réfugiés, principalement des Afghans. Mais il y a aussi 5,7 millions de réfugiés ukrainiens dispersés dans les pays d’Europe et au-delà. Le nombre d’apatrides a également augmenté en 2022 pour atteindre 4,4 millions, selon les données du HCR, mais on pense que ce chiffre est sous-estimé.

Concernant les demandes d’asile, les États-Unis ont été le pays qui a reçu le plus de nouvelles demandes en 2022 avec 730 400 demandes. C’est aussi le pays avec le plus grand arriéré dans son système d’asile, a déclaré Grandi.

« L’une des choses qui doivent être faites est de réformer ce système d’asile afin qu’il devienne plus rapide, plus efficace », a-t-il déclaré.

Les États-Unis, l’Espagne et le Canada ont récemment annoncé leur intention de créer des centres de traitement des demandes d’asile en Amérique latine dans le but de réduire le nombre de personnes qui se dirigent vers le nord jusqu’à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

À mesure que le nombre de demandeurs d’asile augmente, les défis auxquels ils sont confrontés augmentent également. « Nous voyons des refoulements. Nous voyons des règles de plus en plus strictes en matière d’immigration ou d’admission des réfugiés. Nous voyons dans de nombreux pays la criminalisation des immigrants et des réfugiés, les blâmant pour tout ce qui s’est passé », a déclaré Grandi.

La semaine dernière, les dirigeants européens ont renouvelé leurs promesses financières aux pays d’Afrique du Nord dans l’espoir d’endiguer la migration à travers la Méditerranée, tandis que le gouvernement britannique insiste sur un plan jusqu’à présent échoué d’expédier des demandeurs d’asile au Rwanda, ce à quoi le HCR s’oppose. Mais il y a aussi eu quelques victoires, a déclaré Grandi, soulignant ce qu’il a décrit comme un signe positif dans les négociations de l’Union européenne pour un nouveau pacte de migration et d’asile, malgré les critiques des groupes de défense des droits de l’homme.

Grandi a également célébré le fait que le nombre de réfugiés réinstallés en 2022 a doublé pour atteindre 114 000 par rapport à l’année précédente. Mais il a admis que c’était « encore une goutte dans l’océan ».