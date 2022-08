110 milliards de livres sterling nécessaires pour couvrir l’augmentation de la facture énergétique l’année prochaine, selon une étude

Le gouvernement devrait dépenser plus de 110 milliards de livres sterling pour couvrir la quasi-totalité des coûts énergétiques supplémentaires des Britanniques au cours de l’année prochaine, selon un nouveau rapport de l’Institute for Government (IfG).

Il en coûterait 23 milliards de livres sterling pour couvrir la hausse du plafond des prix de l’énergie d’octobre, selon le groupe de réflexion – le ménage moyen devrait dépenser 900 livres sterling de plus en énergie cet automne que prévu il y a seulement trois mois.

L’extension du soutien pour atténuer la douleur de la flambée des factures l’année prochaine coûterait 90 milliards de livres sterling supplémentaires, a déclaré l’IfG, ce qui laisse entrevoir la perspective de dépenses “substantielles” pendant la crise du coût de la vie.

Les candidats à la direction des conservateurs, Liz Truss et Rishi Sunak, ont rejeté la proposition du parti travailliste de geler les factures d’énergie pendant six mois. Seul Sunak s’est engagé à effectuer des paiements de soutien supplémentaires pour les plus vulnérables.

Cependant, le Trésor étudierait une gamme d’options à présenter au prochain Premier ministre – y compris une proposition des grandes entreprises énergétiques pour un fonds leur permettant de geler les factures pendant deux ans et de les rembourser sur 15 à 20 ans.

Le directeur général de Scottish Power, Keith Anderson, a déclaré que le projet d’un programme de prêts soutenu par l’État – dans lequel les entreprises énergétiques pourraient puiser dans les banques commerciales – pourrait coûter environ 100 milliards de livres sterling et était “sérieusement envisagé” par le gouvernement.

Des sources proches de la compagnie d’énergie ont déclaré L’indépendant que le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng – un partisan de Truss pressenti pour être le prochain chancelier – était réceptif à l’idée lors de la réunion de la semaine dernière avec M. Anderson.

Mais des sources proches de Kwarteng ne seraient pas attirées par son niveau d’enthousiasme – affirmant qu’il appartiendrait au prochain Premier ministre de décider de faire avancer l’idée.

Sunak – qui a suggéré qu’il engagerait 5 milliards de livres sterling supplémentaires en paiements de soutien aux plus vulnérables – a attaqué les plans de Truss lors de la campagne électorale des conservateurs d’hier soir. Il a dit que ce serait un « échec moral » qui risquait de « pousser littéralement des millions de personnes » dans la misère.

Cependant, le nouveau rapport IfG a révélé que les plans proposés par Truss et Sunak ne feront qu’une “petite brèche” dans la flambée des coûts énergétiques auxquels les familles seront confrontées cet hiver.

Le groupe de réflexion a déclaré qu’il aurait besoin de 23 milliards de livres sterling cet automne si le nouveau gouvernement voulait compenser près de 90% des augmentations de factures de cet exercice – comme ce fut le cas avec le paquet emballé annoncé par le chancelier Sunak en mai.

“Le nouveau Premier ministre devra être prêt à fournir à nouveau un soutien supplémentaire”, prévient le rapport. “Compenser la même proportion de factures l’année prochaine coûterait environ 90 milliards de livres sterling.”

Les travaillistes ont appelé à un gel du plafonnement des prix au cours de la période de six mois, maintenant le chiffre à son niveau actuel de 1 971 £ par an – un plan rejeté à la fois par Truss et Sunak, qui affirment qu’il serait mal ciblé.

L’IfG a constaté que le plan du Labour coûterait plus de 40 milliards de livres sterling pour la période jusqu’en avril prochain et serait difficile à inverser.

Le ministre de la Défense James Heappey – un partisan de Truss – a également rejeté le plan de fonds de déficit de 100 milliards de livres sterling de Scottish Power visant à geler les factures, alors qu’il défendait sa concentration immédiate sur la réduction des impôts et faisait part de sa préférence pour un soutien plus «ciblé».

“Ce sont des sommes d’argent alléchantes”, a déclaré Heappey à Sky News sur l’idée d’un fonds déficitaire. “Je ne pense pas qu’un gel universel des factures d’énergie de tout le monde aide vraiment à faire parvenir l’argent des contribuables aux personnes qui en ont le plus besoin.”

Iain Conn, l’ancien directeur général de Centrica, a déclaré qu’il soutenait le plan de fonds de déficit de Scottish Power – également soutenu par l’organisme commercial Energy UK. Il a déclaré que “quelque chose doit être fait et fait rapidement” avec le Royaume-Uni “face à une crise nationale”.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : “L’ampleur et le rythme des hausses de prix sont tout simplement impossibles à planifier, gérer et se permettre pour les clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises.”

Les prix annuels de l’énergie sont estimés par Cornwall Insight à 4 650 £ à partir de janvier, tandis que le cabinet de conseil Auxilione a estimé que les factures pourraient atteindre 6 552 £ pour le ménage moyen à partir d’avril.

Olly Bartrum, économiste principal à l’IfG, a déclaré: “Décider si et comment aider les ménages et les entreprises à faire face à ces coûts sera l’une des tâches les plus urgentes auxquelles le nouveau gouvernement sera confronté.”

Il a ajouté: “Cela pourrait nécessiter des dépenses supplémentaires substantielles cet hiver et encore plus l’année prochaine – même limiter l’aide aux plus vulnérables pourrait coûter plusieurs milliards de livres.”

L’IfG a déclaré que le gouvernement devrait faire davantage pour “encourager” une plus grande efficacité énergétique ainsi que pour réformer les marchés de l’énergie afin de réduire la vulnérabilité aux prix élevés.